Nic neumí, ajťáci. Babiš se rozpovídal o Pirátech, doufá, že zaniknou

Moderátorka Bára Divišová dala hned zpočátku Andreji Babišovi záludnou otázku, zda si myslí, že budou Piráti dělat lepší opozici než hnutí ANO. Odpovědi se Babiš jen srdečně zasmál. „Já pevně doufám, že Piráti zaniknou, protože představují skutečně velké zlo pro naše životy,“ řekl Babiš. Členy Pirátské strany označil za „vítače migrantů, aktivisty, neokomunisty“ a některé z nich dokonce za „fanatiky“.

O Pirátech Babiš dále hovořil coby o nebezpečných lidech, přičemž poukázal na selhání Pirátů ve vládních funkcích. Konkrétně zmínil případ bývalého předsedy Pirátské strany Ivana Bartoše a jeho „průšvih“ týkající se digitalizace stavebního řízení. „Ukázalo se, že ani ajťáci to nejsou, protože ten průšvih Bartoše je neuvěřitelný,“ zpochybnil Babiš kompetenci Pirátů, kteří navzdory své pověsti technologických odborníků selhali v klíčové IT oblasti. „Je vidět, že Piráti neumí nic z toho, co slibovali,“ shrnul Babiš.

A vrátil se k původní otázce, zda budou Piráti schopní v opozici. Zdůraznil, že si to nemyslí. „Nikdo jim to nemůže uvěřit,“ řekl. A že s těmi „kmotry“, jak někteří členové Pirátské strany po odvolání z funkce Ivana Bartoše premiérem Petrem Fialou na tiskové konferenci nazývali členy ODS, byli tři roky ve vládě.

Babiš vyjádřil své obavy o duševní stav Petra Fialy. „Já mám skutečně obavy o pana premiéra,“ řekl Babiš a vysvětlil své obavy nekonzistentností kroků předsedy vlády. „Tři roky v Bruselu prosazoval migrační pakt, prosazoval zákaz výroby a prodeje spalovacích motorů aut – a teďka všechno otočil a tváří se, že jde bojovat proti tomu, co prosadil…“ kritizuje Babiš premiéra Fialu.

Na současné vládě je dle jeho názoru nejhorší to, že „neskutečně utrácí“. Mezi zbytečné výdaje podle Babiše patří například podpora politických neziskových společností, Digitální informační agentura či zbytečné ministerské posty. „A představte si, že dali celkově za tři roky mediální kampaně za 974 milionů. Neskutečné. A teď ještě přijdou a drze si navyšují platy,“ pokračoval v kritice předseda hnutí ANO.

Platy politiků jsou dle jeho názoru už teď moc vysoké. „Já jsem, myslím, ten nejméně placený poslanec a beru nějakých 165 tisíc a teďka ještě dostávám na bydliště, na dopravu…“ vyčítal, na co všechno je poslancům přispíváno. Naráží tím na skutečnost, že občané podle něj vůbec netuší, jak až vysoké platy tedy poslanci skutečně berou. Coby řešení Babiš navrhl pouze jeden transparentní plat, v němž už by byly sečteny veškeré náhrady.

Hnutí ANO v souvislosti s navyšováním platů politiků, soudců a státních zástupců požádalo na příští týden ve čtvrtek o svolání mimořádné schůze Poslanecké sněmovny. Schůze bude začínat v 18 hodin večer. Na pozdní večerní hodinu schůzi nastavila předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová podle Babiše právě proto, aby schůze nebyla medializovaná. „Aby lidi neslyšeli, že bere 300 tisíc a ještě chce 37 tisíc,“ řekl Babiš.

Moderátorka Divišová Babišovi připomněla, že vyšší platy ve státní správě snižují korupci. „No ale tradiční politici jsou náchylní ke korupci,“ reagoval Babiš se smíchem. „Já jsem založil to hnutí jako protikorupční. Podívejte se, co se děje na Dopravním podniku v Praze… všude. Korupce se vrátila ve velkém.“

Dalším tématem pořadu Kuloáry Napřímo se staly krajské volby. Z výsledků je Babiš nadšený, hejtmani konečně můžou plnit, co hnutí ANO slíbilo. „Já si myslím, že ten výsledek byl extrémně dobrý. Samozřejmě účast však byla poloviční. Proto právě teď musíme udělat restart hnutí a zabrat,“ avizuje Babiš.

Za aktuální problém Babiš označil beznaděj panující ve společnosti. „Pod touto vládou nemají lidi žádnou naději. Pod Fialou není žádná budoucnost pro tuto zemi,“ upozornil Babiš a dodal, že když byl ve vládě on, měl konkrétní výsledky.

Zda však bude znovu premiérem, Babiš ještě netuší. Kandidátem na premiéra hnutí ANO totiž je také Karel Havlíček. „Já jsem kandidát, on je kandidát. Tak lidé si vyberou,“ řekl Babiš jednoduše a podotkl, že právě Havlíčka bude doporučovat, aby se stal lídrem kandidátky v Praze. „Vyhrál ve středních Čechách, takže myslím, že on je nejlepší na to, aby voliče v Praze oslovil,“ dodal s odkazem na výsledek krajských voleb.

Koncem rozhovoru se vyjádřil i k možnosti povolební spolupráce hnutí ANO s jinými politickými subjekty, konkrétně zmínil koalici STAČILO! vedenou Kateřinou Konečnou. „Pro mě STAČILO! je nová značka. STAČILO! je Konečná. Ona vyhrála ty volby. Takže pro mě to nejsou komunisté. Nejsou to komunisté pro mě,“ vysvětlil Andrej Babiš.

