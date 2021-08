Ničit dezinformátory! Profesor Flegr: Rusko, Čína, covid. Zasáhněte

„S jarem pandemie pro Evropu definitivně skončí,“ předpovídá profesor Jaroslav Flegr. Vědec, který předpovídal mrazáky v ulicích naplněné mrtvými, tak nyní uznává, že pokud nepřijde nějaká speciální mutace koronaviru, pak má Evropa vyhráno. Do té doby ale prý není vyhráno. „Budeme mít přes 20 tisíc nakažených denně,“ varuje s tím, že na podzim přijdou důvody pro lockdown. „V zemích s rozvinutější demokracií“ to prý pochopí dříve. Upozornil, že roušku by měli nosit i očkovaní. „Sám bys mohl ohrozit či zabít někoho jiného. Slušný člověk své bližní nevraždí,“ vzkázal očkovaným. Zasáhnout nyní mají policisté i tajné služby.

reklama

Anketa Doposud nejlepší nápad předvolební kampaně? jarmarky SPD 69% kniha Andreje Babiše "Sdílejte, než to zakážou!" 25% kontaktní kampaň Přísahy 3% letní kino koalice SPOLU 1% nanuk tour Pirátů a STANu 2% hlasovalo: 3499 lidí ve svém komentáři na blogu serveru iDNES.cz popsal, že tomu je přesně rok, kdy zveřejnil svou v pořadí druhou předpověď vývoje epidemie. „V něčem jsem se trefil, v něčem jsem virus podcenil,“ komentuje zpětně s tím, že takový nárůst pozitivně testovaných denně, jakému Česko čelilo na podzim, loni touto dobou ani on sám neočekával.



„Taky jsem očekával, že lockdown zavedeme až koncem roku, ve skutečnosti to bylo už v říjnu. Dobře jsem odhadl, že vakcína bude k dispozici ještě před koncem roku. Očekával jsem příchod nakažlivějších zimních mutant, že se však objeví mutanta delta s nejméně pětkrát vyšší nakažlivostí a schopností se v populaci šířit i prostřednictvím imunních osob, zaskočilo i mě,“ bilancuje profesor nyní.



A co máme čekat teď? Varuje, že dojde ke zvýšení infekčnosti viru. Přestože má být podle jeho propočtů částečně imunních asi 70 % osob, odhaduje, že momentálně procento imunních už nestoupá, ale spíše klesá. „A to zejména v nejrizikovější části populace – mezi seniory,“ varuje. „Zároveň se s nástupem podzimu začnou snižovat průměrné denní teploty a začne ubývat slunečního světla. Obojí vede ke zvýšení infekčnosti viru. Navíc se lidé budou čím dál více držet v místnostech, kde je šíření viru daleko snazší než mimo budovy,“ podotýká s upozorněním, že nás čeká „hustá síť propojek“ kontaktů kvůli příchodu žáků a studentů do škol a zájmových kroužků. Fotogalerie: - Zavřené krámy

Epidemie prý bude „přiživena“ a je prý „jasné, že s nástupem září stoupne reprodukční číslo viru nad jedničku a epidemie se nám znovu rozběhne. A opět exponenciálně – na počátku budou proto přibývat pacienti z týdne na týden po desítkách, potom po stovkách, a nakonec po tisících. Právě v tomhle spočívá hlavní záludnost exponenciálního růstu – dlouho se zdánlivě nic dramatického neděje, a najednou bum a máme desítky tisíc nakažených denně. Očekávám, že v tomto směru se bude letošní podzim podobat tomu loňskému. Dokonce si myslím, že budeme mít přes 20 tisíc nakažených denně; jestli tento smutný rekord vůbec rozpoznáme, však záleží na tom, jak intenzivně budeme testovat,“ předpovídá Flegr, co podle něj nadejde na podzim.



Varoval, že novou mutaci dokážou šířit i jedinci, kteří jsou imunní a které samotné tolik neohrozí.



„Rozumní senioři a nemocní jsou už naočkovaní, mnozí nerozumní (nebo ti, co měli smůlu) už jsou po smrti,“ dodává pak s tím, že tentokrát však nebude už natolik velká smrtnost. „V částečně imunní populaci tedy bude zuřit požár, který většině osob, co ho budou živit, nebude v danou chvíli příliš ubližovat. Splní se tak mokrý sen našich promořovačů. Z hlavního ohniště však zákonitě tu a tam přeskočí plamínek na rizikové osoby a ty zabije či zmrzačí,“ míní vědec. Fotogalerie: - Otevřené i zavřené zahrádky

Předpovídá, že v chřipkové sezóně „už nejspíš budou muset nastoupit drastičtější opatření typu lockdownu“. Na celkovou uzávěru společnosti však podle něj bude již veřejnost reagovat nepříliš pozitivně i přesto, že pro ni „objektivní důvody“ prý budou. Záležet má tak hlavně podle Flegra na politicích.



„V zemích s rozvinutější demokracií, vyspělejší občanskou společností a menším zastoupením populistů v politice však lockdown na ochranu rizikových osob i ekonomiky nejspíš včas zavedou, případně ho nahradí podstatně levnějším plošným testováním nebo ještě levnějším povinným očkováním obyvatelstva,“ předpovídá.



Příští rok prý, pokud „nepřijde mutanta, která by prolomila ochranu zajištěnou první generací vakcín a která by nás tak vrátila skoro o rok zpátky, s jarem pandemie pro Evropu definitivně skončí“. Flegr podotýká, že tomu tak bude díky novým vakcínám i lékům na covid-19. Jediné, co nás tak potká, podle něho bude, že se budeme muset každý rok proti covidu-19 přeočkovat. Fotogalerie: - Babišova druhá dávka

Závěrem pak vědec radí, že by se měli lidé nechat očkovat, jelikož „je téměř vyloučeno, aby se ti neočkovaní nebo ti, co prodělali jen lehký covid, tuto zimu nenakazili“. Očkovaní mají podle něj nosit roušky také: „I když jsi očkovaný, nos roušku a chovej se rozumně – tebe virus neohrozí, sám bys však mohl ohrozit či zabít někoho jiného. Slušný člověk své bližní nevraždí.“



Státu pak doporučuje, aby vyhledal neočkované seniory a poskytl jim vakcínu či „hledal dezinformátory“. „Věnuj víc pozornosti dezinformátorům a jejich působení. Policie i tajné služby by měly zmapovat a přerušit toky dezinformací i příslušné toky peněz. Nezapomínej, že v současnosti probíhá nejen válka s virem, ale i hybridní válka s Ruskem a Čínou,“ dodává. Psali jsme: Flegr: Zahlcení nemocnic nebude. K lockdownu nás donutí cizina Předražené testy? Profesor Flegr ťal do živého Covid rozpůlil Česko. Jaroslav Flegr znovu na scéně: Musíme být opatrní! Lékař a místopředseda Svobodných: Chovají se k nám jako k ovcím. Pseudoodborníci jako Flegr, profesor životního prostředí. Zdravotnický bizár

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.