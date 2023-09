Nikdo nečekal. „Kdo posílá peníze Ukrajině? Jak? Proč?“ Téma přihrálo Šlachtovi spojence

reklama

Anketa Má Česko pořídit letouny F-35? Ano 1% Ne 98% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 9473 lidí

Vlastimil Tlustý ale udržel kamennou tvář během Šlachtova úvodního slova, které vystihovala Šlachtova hláška – „Kde vzít prachy? Musí se přestat krást!“

Reforma financí by podle Přísahy měla začít obnovením finanční policie, skrouhnuté ministrem Langerem. Poskládat by se mohla ze současných policistů a celníků, jen by bylo třeba je nasměrovat. A doplnit speciálním státním zastupitelstvím a soudem, které by se věnovaly výhradně těmto specifickým a složitým kauzám.

Ohledně cíle jejich prověřování Šlachta výslovně jmenoval „dcery zahraničních matek“, tj. společnosti, které odsud vyvádějí stovky miliard. „Ale já nečekám, že pětikoalice do toho půjde,“ dodal.

Pokud by Přísaha měla tu možnost, nasměrovala by daňové úředníky právě do těchto skupin. „Přece není možné, aby si dvacet tisíc lumpů trvale dělalo z této země trhací kalendář,“ shrnul program hnutí směrem k nadnárodním korporacím.

To je podle předsedy Přísahy mnohem účinnější než koaliční spory, jestli rozdávat, nebo škrtit.

Zdůraznil, že Přísaha na rozdíl od jiných opozičních formací pracuje, má fungující odborné komise a připravuje legislativní návrhy. Z programové kapitoly zdravotnictví zmínil zajištění výroby léků, které Přísaha měla v programu už před volbami 2021.

Sociální politiku hnutí Šlachta shrnul do zásady: – „Pomáhat potřebným, kopat do zadku ty, co to zneužívají“.

Pak už uvedl nového ekonomického experta hnutí. Vlastimil Tlustý, nazvaný coby bývalý ministr financí za ODS jako „třaskavina“.

Fotogalerie: - Chudák Orlová

Šlachtu prý zaujal svým výkladem ve studiu XTV a když spolu zašli na kávu, našli společné téma. Oba by rádi prověřili, na základě jakých podkladů a zákonů se posílají miliardy na Ukrajinu.

„Mě se na to ptali u Xavera, a já jsem musel po pravdě říct, že nevím. My jenom čteme, jak tu létají majetky. Nevíme, jestli je to podle zákona. Ale měli bychom po tom pátrat,“ vyzval i Tlustý. Policista i exministr financí, každý po linii své odbornosti, chtějí spolupracovat na zjištění, kdo a z jakého titulu přesouvá miliardy odůvodňované univerzálním „stojíme za Ukrajinou“.

Na dotaz jednoho z novinářů pak Robert Šlachta doplnil, že ačkoliv nepatří k těm politikům, kteří denně vyhrožují trestním oznámením, tak v případě skandálních zjištění by zcela určitě podal podnět orgánům činným v trestním řízení.

Kromě toho chce Vlastimil Tlustý pomoci hnutí Přísaha s ekonomickým programem. Tento vztah chce ale ponechat v rovině pouhého expertního poradenství. „Ex Ex, externí expert,“ popsal svou roli. Hodlá Šlachtovu hnutí předložit nějaké nápady a nechat na něm, co si vybere.

Za sebe, nikoliv za Přísahu, považoval Tlustý za nezbytné říci, že Česká republika se řítí po kolejích vedoucích do bankrotu. „Cíle“ přitom může být dosaženo velmi rychle, klidně už za dva roky.

Důvodů je podle Tlustého několik. Za prvé covid, který jediný byl objektivní a nešlo mu zabránit. Druhým ale byla katastrofická reakce Babišovy vlády, která rozpoutala vysokou inflaci. A tomu už podle Tlustého zabránit šlo. A vše pak dorazila nová vláda Fialova, která nejen neměla řešení, ale vše ještě zhoršila.

„Já si skutečně nevzpomínám na jediné opatření, za které bych tuto vládu mohl pochválit,“ dodává exministr Tlustý.

Posledním faktorem pak je politika EU s jejími povolenkami a s dalšími nápady, které naprosto zdevastovaly naši energetiku. Zatímco Polsko nebo Maďarsko se snaží těmto nápadům nějak čelit, aby je přežily se zdravou kůží, česká vláda je dle Tlustého „lokomotivou evropské katastrofy“.

Evropské unie se dotkla i další řečnice, Nikola Bartušek, která se uchází o post jedničky kandidátky Přísahy do eurovoleb a s migrací má osobní pracovní zkušenost. „Já jsem v roce 2016 pracovala na místě, kde se řešila migrace v Rakousku. Vzpomínám si, jak se tehdy nedodržovaly zákony. A vidím, že dodnes se v tom nic nezměnilo,“ vyprávěla Bartušek.

Fotogalerie: - Ne ruské ropě

Řešením migrační politiky podle hnutí Přísaha je osamostatnění a posílení pravomocí cizinecké policie. To musí být spojeno s personálním posílením policie a s výrazným zpřísněním trestů za všechny aktivity, související s pašováním lidí.

Po expertovi hnutí na školství prezentaci uzavřela Karolína Kubisková, která se v hnutí věnuje sociálnímu programu. „Kdo dodržuje pravidla, musí se mít dobře,“ vytyčila hlavní směr matka čtyř dětí.

Změna pravidel pro důchody se podle ní nedá nazvat jinak, než jako „sprostá loupež“. Chybí i podpora rodin s dětmi. Vláda sice rozhodla o navýšení rodičovské o padesát tisíc, podle Kubiskové je to ale málo. Změně cenové hladiny v zemi by odpovídal zhruba dvojnásobek.

„Navíc byl ten rodičák omezen pouze do tří let. To by bylo v pořádku, kdyby byla nabídka školek či jiných předškolních zařízení, kam by rodiče ty děti mohly dát. Jenže ony ty školky nejsou. A teď nebudou ani ty hlídací babičky, když budou muset zůstat o roky déle v práci,“ uzavřela skepticky expertka.

Psali jsme: „Až to zabalí…“ Před Václavákem slova o Česku. Těžký kalibr „Nový a děsivý svět.“ Putin a Kim Čong-un vyvolali hrůzu Šlachta o Ukrajincích a organizovaném zločinu. „Rakušan sám přiznal, že nikdo neshromažďuje informace“ Vzpomínáte, přišly ženy a děti. Za nimi veteráni z boje. Ta kriminalita... Šlachta varuje

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE