No bože, tak tam zapomněl milion. Ale je toho víc, nejde jen o Fialu. Další jména

reklama

Anketa Oceňujete, že Vít Rakušan šel v Karviné diskutovat do hospody? Oceňuji 3% Neoceňuji 94% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 8069 lidí

Novinářská investigace ukazuje, že celá kauza je nejspíš mnohem rozsáhlejší než původní premiérovo tvrzení, že zapomněl, že jeho uložené peníze v družstevní záložně jsou vzhledem k právní povaze těchto institucí současně členským podílem, a proto částku kolem milionu korun měl uvést do svého majetkového přiznání.

V příběhu Podnikatelské družstevní záložny defilují dějiny Občanské demokratické strany už od devadesátých let. Členem zde měl být například Luděk Rubáš, ministr zdravotnictví v první Klausově vládě.

Podnikatelská družstevní záložna byla založena 1. 1. 1996 za účelem poskytování peněžních služeb svým členům.

Tak jsem peníze převedl na účet manželky...

Rubáš do kampeličky přivedl i svého zetě Petra Tluchoře, který byl v éře Mirka Topolánka předsedou poslaneckého klubu ODS a vlivným funkcionářem ve Středočeském kraji. Ten si od záložny vypůjčil 7,5 milionu na stavbu domu, o rok později ale do majetkového přiznání uvedl dluh pouhých 5,5 milionu. Dnes uvádí pro změnu částku 9,5 milionu a vzpomíná, že získat zde půjčku bylo výrazně jednodušší nežli v bance.

A přivést měl i ministerského náměstka na resortech ODS Romana Bočka, jednoho z odsouzených v kauze Nagyová.

Ten nyní pro Seznam Zprávy otevřeně přiznal, že záložnu využil ve chvíli, kdy jej policie začala v kauze trafik stíhat a zablokovala mu jeho účty. „Tak jsem na účet manželky převedl peníze,“ uvádí.

Pavel Wurst, který byl v záložně podílníkem a odešel ve zlém, ale pro Seznam Zprávy uvádí, že přes kampeličku mělo protéct až 53 milionů, které si tam pan Boček měl „odklonit“ před úřady.

Slovo „odklonit“ se tehdy v ODS používalo s oblibou, poté, co ministr průmyslu Martin Kocourek vysvětloval nejasný původ jedenácti milionů tak, že si je „odklonil před manželkou“, se proslavilo i veřejně.

Robert Šlachta, který tehdy vyšetřování kauzy Nagyová vedl, po jedenácti letech k tehdejším událostem říká: „Vždycky, když pácháte trestnou činnost, největší problém je ty peníze vyprat. A to, co je v souvislosti s panem Bočkem popsáno, to je přesně ono, takto se to dělávalo.“

Vzpomíná, že před jedenácti lety ještě neexistoval centrální registr peněžních účtů a dostat se k informacím od některých institucí, které si postavily byznys na diskrétní ochraně svých klientů, byl pro vyšetřovatele ten největší problém.

Družstevní záložny byly podle Šlachty pro tuto činnost oblíbenou formou, protože jejich kontrola v té době byla naprosto minimální. „Ta pravidla se podstatně zpřísňovala až v posledních letech, do té doby to někdy bylo vážně Palermo,“ vzpomíná.

A dodává, že i při vyšetřování lihové mafie se zjistilo, že její bossové, bratři Březinové, měli za účelem legalizace zisků jednu takovou.

Psali jsme: Odmítl úplatek 10 milionů od lihového bosse Březiny. Dostal ho za mříže. Měl být zavražděn. Tím to ovšem neskončilo

Metanol: Po odvysílání filmu na ČT jsme získali DOKUMENT Nejvyššího soudu. S obžalovanými se nemaže

Paroubek: Proti překupníkům s nelegálním lihem vláda neudělala zhola nic

Starý pán poslal 850 tisíc

Spojení Podnikatelské družstevní záložny s ODS bylo stvrzeno po nástupu Fialova vedení, kdy straně s pádem z dvaceti na sedm procent hlasů dramaticky klesly i příspěvky od státu. Nový předseda Fiala tehdy vyhlásil akci „straníci a sympatizanti přispívají na umoření stranického dluhu“.

Na transparentním účtě se po dvou měsících sešel asi milion korun, z čehož 850 tisíc dodal třiaosmdesátiletý pan Lubomír Hromádka. Jeho dar byl poukázán právě přes Podnikatelskou družstevní záložnu. Pan Hromádka byl navíc v té době jednatelem společnosti Galerie Gema, která sídlila na stejné adrese jako záložna a byla s ní i personálně propojená.

Dar byl tak vysoký, že se jím muselo zabývat i vedení ODS. V něm tehdy vše řešil místopředseda Martin Kupka. Ten dnes přiznává, že se zná i s klíčovou postavou kampeličky, finančníkem Kamilem Bahbouhem.

Tento movitý podnikatel, kterého širší veřejnost zaregistrovala jako partnera několika miss, má široké portfolio obchodních aktivit, kolem společnosti Gema a firem na ni navázaných se ale pohybuje stabilně už od roku 2001. Předtím tři roky působil v PR agentuře Bison & Rose, kterou s jejím dlouholetým jednatelem Jiřím Bisem zakládal.

Psali jsme: „H*vno na botě! Bez koulí. U p*dele, ty neziskovky.“ Slyšeli jsme Šlachtu. Tohle zatím nikdo nepředvedl Bouře v Lidovém domě, Zaorálek zuří. Jde o problémového muže od Paroubka Prší a venku se setmělo, tato noc nebyla krátká. Šlachtovo politické angažmá budí ze snů. Jde o vysoké politiky. Modré, oranžové, rudé Babiš odhaluje „mafii“. Co nezaznělo v dnešních Otázkách Václava Moravce

„Seznámili jsme se, když jeho firma dělala revitalizaci barokní kapličky v Líbeznicích,“ popisuje ministr dopravy Martin Kupka, který před nástupem do funkce dělal jedenáct let v Líbeznicích starostu. Revitalizaci prováděla společnost Gema art, rovněž provázaná s kampeličkou. V Líbeznicích kromě toho prováděla rekonstrukci hasičské zbrojnice, což byla zakázka téměř za 25 milionů.

Mgr. Martin Kupka ODS



ministr dopravy Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Robert Šlachta proto vnímá kauzu kampeličky i jako „aféru Kupka“ a ministr dopravy má podle něj co vysvětlovat. „Lidé by se měli dozvědět o těch zakázkách v Líbeznicích všechny podrobnosti. Zatím to smrdí od hlavy až k patě,“ dodává někdejší policejní vyšetřovatel.

V roce 2015 si do kampeličky uložil celkem 950 tisíc korun i předseda ODS Petr Fiala. Podnikatelská družstevní záložna se tak napojila i na „třetí generaci“ ODS.

Výše zmíněný Pavel Wurst, který je dnes zdrojem pro investigativní sérii Seznam Zpráv, měl podle svých slov Fialu před problematickou záložnou varovat. V roce 2020 Fiala své peníze ze záložny vyvedl, podle jeho vyjádření je investoval do koupi nemovitosti v Brně.

„Dýchá z toho na mě klasická stará ODS. Ty znaky tam přesně zapadají,“ říká Robert Šlachta.

Psali jsme: Jak to chodilo za Topolovy vlády: Ty chceš bačovat evropské prachy? Kalousek tě podřízne jak ovci Plačící senioři? Za Nečase a Kalouska: Šok před volbami. A vypečený moment po nich Topol o „příteli“ Dalíkovi: Připadal jsem si jako idiot. A živé rány ODS. Tlustý, Nečas a to, jak se Klaus doopravdy dostal na Hrad „Koktavej Mireček“ hlídal Klause. Kožený a Miloš Zeman. „Milý příteli, dohlédni na to.“ Tenkrát ještě poslanci směli podnikat...

Kam zmizely ukrajinské miliony?

Podnikatelská „kampelička“ měla za svou existenci řadu oplétaček s úřady. Opakovaně byla pokutována za nedostatečná opatření proti praní špinavých peněz.

Tou asi největší bylo šetření úřadů v souvislosti se „zmizelými miliony pro Ukrajinu“.

Ve stručnosti: ukrajinské ministerstvo obrany mělo zaplatit na samém konci roku 2022 zálohu na zakázku munice. Šlo o částku přes deset milionů eur. Peníze měla přes několik prostředníků vyinkasovat chorvatská firma WDG Promet, patřící rodině vlivného chorvatského zbrojaře Zvonko Zubaka. Ta si peníze měla poslat právě do Podnikatelské družstevní záložny, kde měla zřízený účet.

Ukrajinská strana následně neviděla ani munici, ani peníze. Zubak začal obviňovat z defraudace českou stranu a zmínil i osobu Petra Fialy.

Na české straně vyšel analytický text na webu Aktu.news, který obsáhle dokazuje vinu chorvatského zbrojaře, který si peníze měl ze záložny vybrat, jen místo eur v korunách, a dokonce spekuluje, že z těchto korun mají být placeny proruské aktivity v České republice.

Kromě toho spekuluje o vazbách mezinárodní skupiny na vedení ukrajinského ministerstva obrany, jmenovitě ministra Reznikova a náměstka Lijeva, odvolané během roku 2023. Bývalý náměstek je dnes na Ukrajině trestně stíhán.

„PDZ není ze strany ukrajinských úřadů z ničeho obviněna, natož obžalována. PDZ svým postupem zabránila větším škodám pro Ukrajinu, když na věc sama opakovaně upozornila a aktivně blokovala v rámci svých možností některé kroky podezřelých,“ zdůraznila ve středu mediální zástupkyně kampeličky Dagmar Schejbalová.

Kauza ale ukazuje minimálně to, že spojení premiéra Petra Fialy s Podnikatelskou družstevní záložnou může mít negativní důsledky i na mezinárodním poli.

Psali jsme: Fialův milion v záložně? Jde prý o mnohem víc. Kroupa, STAN a tajemný poradce. A zmizelé miliony pro Ukrajinu Horší než ten milion. Fiala se dnes prořekl o vážnější věci Korespondenční volba je riziko, varuje Petr Fiala. Píše se ale rok 2020. A Babiš? „Poradil mi to...“ A jméno. Fiala hasí svůj podivný milion

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama

Ukrajina (válka na Ukrajině) Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.