Nora Fridrichová včera na ČT svlékla Jaromíra Soukupa a užila si to

Rivalita mezi TV Barrandov, reprezentovanou její tváří a majitelem Jaromírem Soukupem, a Českou televizí je známá již dlouho. Nyní Jaromír Soukup přilil olej do ohně, když veřejně prohlásil, že se chystá do politiky a zakládá List Jaromíra Soukupa. Ale ČT se v pořadu 168 hodin zaměřila na roli, ve které je už dlouho, totiž roli podnikatele. Podle reportáže mají Soukupovy společnosti velké dluhy a jsou dlouhodobě ve ztrátě. Padla i slova o insolvenci.

„Mohl by se tak jmenovat další z pořadů Jaromíra Soukupa na TV Barrandov, ve skutečnosti jde o finanční kondici jeho firem,“ vysvětlila Nora Fridrichová úvodní titulek – Dluhy Jaromíra Soukupa. Nezapomněla zmínit rozhodnutí podnikatele a televizní osobnosti vstoupit do politiky, ani to, že má Jaromír Soukup již 11 pořadů.

Po záběru ze Soukupových Mých zpráv, kde moderátor definoval své hnutí jako takové, které „brání české národní zájmy před zkorumpovanými politiky a oligarchy“. Politolog Daniel Kunštát z institutu CEVRO jeho rozhodnutí označil za pikantní se slovy, že politický podnikatel bude bojovat proti oligarchům. Podle něj by se dal Soukup označit za oligarchu také.

Dle obchodního rejstříku figuruje Jaromír Soukup v Čechách a na Slovensku v celkem 39 společnostech, v drtivé většině je majoritním vlastníkem. Jak si jeho společnosti vedou, analyzoval děkan Fakulty financí a účetnictví na VŠE, Ladislav Mejzlík. Hlavních firem je podle něj 4 až 10. „Celá situace je různá a liší se docela zásadně. Ale zásadním a jedním jmenovatelem je to, že jsou významně zadlužené,“ sdělil na kameru děkan. Například vydavatelství Empresa Media a. s. mělo podle výkazů ztrátu dlouhodobě, což prý potvrdila i společnost Deloitte, která ve společnosti provedla audit.

Společnost je podle reportáže velmi zadlužená, dluhy činí přes 887 000 000 Kč. Jedním z těch, kdo vydavatelství Empresa Media půjčil, je i společnost z čínské skupiny CEFC. „V nejhorší kondici se zdá být společnost Barrandov – Televizní studio a. s., která provozuje televizi Barrandov,“ zaznělo dále v reportáži. Informace však ČT čerpala ze závěrky z roku 2016, protože ta za rok 2017 není, i když to tak ukládá zákon, k dispozici. Dluhy Barrandova jsou podle reportáže vyšší než 1,1 miliardy korun a prý už převýšily hodnotu majetku společnosti, což je jednou z definujících charakteristik pro společnost v úpadku. Další společnost, na kterou se Nora Fridrichová zaměřila, byla Médea Group, se závazky v hodnotě více než dvě miliardy korun. Ale tato společnost je podle reportáže alespoň zisková.

Ale řada závazků je podle děkana z VŠE po splatnosti, a to dlouhou dobu. Majitelé pohledávek sice potvrdili jejich existenci, ale vyjadřovat se pro ČT nechtěli. Vyjádření neposkytl ani Jaromír Soukup.

Po analýze financí Soukupových podniků přišla řada opět na politiku. ČT pustila záběry z Arény Jaromíra Soukupa, kde prohlašuje, že kandidovat na žádný úřad nebude, když postarší dáma v publiku řekne, že Soukup chyběl v prezidentském závodě. Do jakých voleb bude kandidovat Soukup, podle ČT ještě neřekl. Ale podle politologa Kunštáta z CEVRO bude Soukup cílit na stejné skupiny jako Tomio Okamura a Andrej Babiš. „Na voliče, kdybychom to měli nějakým způsobem zobecnit, kteří například v prezidentské volbě podporovali Miloše Zemana.“ A na rozdíl od jiných politiků na to má podle Fridrichové svou vlastní televizi a 11 pořadů.

