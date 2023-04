Nord Stream: „Nechtějí vědět...“ Hvězdný deník z USA šokuje

Jak to bylo s Nord Streamem? To je podle deníku Washington Post otázka, která se přesně v evropských diplomatických i bezpečnostních kruzích nepokládá. Nikdo totiž nestojí o to vědět jistě, že plynovod odpálil některý ze spojenců Ukrajiny. Každopádně o verzi s jachtou Andromeda se šíří pochybnosti. Němce na jachtu upozornila jedna nejmenovaná západní rozvědka. Kromě toho, firmě potrubí spravující bylo obnoveno pojištění, což naznačuje, že by Nord Stream nemusel zůstat mrtvý a nefunkční napořád.

Na začátku března se, zřejmě v reakci na zjištění novinářské legendy Seymoura Hershe, objevila verze, že plynovod mohla odpálit ukrajinská skupina, která by navíc neměla nic společného s ukrajinskou vládou. Mělo se jednat o šest lidí. Jachtu jménem Andromeda, která k tomu měla být použita, už prohledaly německé státní složky. Nicméně média, která o této verzi informovala, připomínala, že prokázaná není.

Seymour Hersh na základě svých zdrojů tvrdí, že příkaz k odpálení plynovodu dal sám americký prezident Joe Biden a provedli ho američtí potápěči ve spolupráci s Norskem při vojenském cvičení.

Podle článku deníku Washington Post už se němečtí vyšetřovatelé kloní k jiné verzi a patnáctimetrová jachta asi nebyla jediné plavidlo, které bylo k sabotáži Nord Streamu použito. Dokonce se spekuluje, že jachta mohla sloužit k odlákání pozornosti pro skutečné a zatím nedopadené viníky.

Němečtí vyšetřovatelé našli údajně stopy vojenských výbušnin na stolku uvnitř jachty. Ovšem mezi vládními činiteli panují pochyby, že by sabotéři udělali tak očividnou chybu a naopak spekulují, zda tyto stopy, sebrané až měsíce po samotném výbuchu, neměly vyšetřovatele přimět k myšlence, že k útoku na Nord Stream byla použita právě tato jachta. „Je otázka, zda verze s jachtou je součást něčeho většího nebo jenom snaha nás zmást,“ řekla pro deník jedna osoba seznámená s průběhem vyšetřování. Nicméně, možnost, že pachatelé byli neumětelové, je pořád na stole.

Možní viníci

Protože za pronajmutím jachty byla podepsána polská společnost, kterou dle Washington Postu vlastní evropská společnost spojená s „prominentním Ukrajincem“, spekulovalo se o možném zapojení polské i ukrajinské vlády. Polsko plynovod Nord Stream kritizovalo dlouho.

Marcin Przydacz, poradce prezidenta Dudy pro zahraniční otázky varoval před vyvozováním předčasných závěrů. Také si myslí, že by jachta Andromeda mohla být nastraženou stopou, ale tvrdí, že stopy mohla nastražit Moskva. „Mohla by to být ruská hra, jak z toho obvinit Polsko,“ uvedl a dodal, že Polsko s útokem nemělo nic společného. Polští představitelé se pak listu privátně svěřili, že i přes odhodlanou polskou podporu Ukrajiny si nedovedou představit, že by prezident schválil něco, co by mohlo ohrozit jednotu zemí podporujících Ukrajinu.

I o Ukrajině se hovořilo. Byla prý zachycena komunikace mezi jistými proukrajinskými elementy o spáchání takového útoku. Ovšem člen západních bezpečnostních složek listu sdělil, že tato komunikace byla zjištěna až po výbuchu, když západní rozvědky začaly hledat stopy. Michajlo Podoljak, poradce prezidenta Zelenského taktéž vyloučil, že by za útokem stála Ukrajina a dodal, že Ukrajina nemá zájem spáchat něco, co by destabilizovalo region a odvádělo pozornost od války. Řešila se i teorie, že útok byl spáchán bez vědomí Zelenského. Prozatím ovšem ani u ukrajinské verze nejsou důkazy průkazné.

Washington Post také odhaluje, že německé tajné služby dostaly „velmi konkrétní avízo“ od jedné západní rozvědky, že k útoku mohla být využita právě zmíněná jachta. Ovšem německý zdroj z bezpečnostní komunity, který jim tuto informaci prozradil, odmítl jmenovat, čí rozvědka tento tip zaslala.

Trapné ticho. Radši nevědět

Podle deníku pak někteří vládní představitelé ze Západu nejsou na odhalení pachatele nijak žhaví. Dle jednoho evropského diplomata platí na setkáních NATO a evropských institucí jedno pravidlo: „Nemluvte o Nord Streamu.“ Lídři totiž nemají zájem hledat odpověď, která bude nepříjemná. Dle tohoto diplomata řada jeho kolegů také nestojí o zjištění, že za sabotáží je Ukrajina nebo někdo z jejích spojenců. Dodávky zbraní by to ovšem zřejmě neohrozilo, ani rozčarování z akcí Ruska, ani společnou strategii. A protože se zatím nedá nic vyloučit, všichni se raději drží zpátky, aby náhodou nějakou vládu nerozzlobili.

Výsledná situace je podle deníku „trapné ticho“. „Jako mrtvola v místnosti,“ parafrázoval situaci zmíněný diplomat. Všichni vědí, že tam je, ale všichni předstírají, že se nic neděje, protože je „lepší nevědět“.

Rusko chtělo vyšetřování OSN. Zbytek ne

Vyšetřování také nebude vést OSN. Rusko na bezpečnostní radě předložilo návrh, aby vznikla nezávislá mezinárodní komise, která incident prošetří. Pro ovšem hlasovaly pouze tři státy, Brazílie, Čína a Rusko. Při obhajování návrhu ruský delegát zdůvodňoval snahu tím, že existují „závažné a dobře opodstatněné pochyby o transparentnosti vyšetřování“, které právě provádí Německo, Dánsko a Švédsko.

Nord Stream opět pojištěn. Bez toho se obnovit nedá

Dle agentury někteří němečtí akcionáři Nord Streamu preferují, aby potrubí bylo zachováno pro případ, že se vztahy s Moskvou vylepší.

Pojištění se prý vztahuje na poškození potrubí a škody vzniklé přerušením činnosti. Jak agentura podotýká, pojištění je podmínkou začátku oprav. A i když Evropská unie na ruskou ropu uvalila sankce, na ruský plyn se nevztahují.

