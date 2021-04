Normální život nepotřebuje žádné propustky. Bábek odmítl, aby stát řídil lidi pomocí mobilních aplikací

reklama

„Ministr zdravotnictví Arenberger oznámil, že pro nás připravuje mobilní aplikace, které nám zakážou nebo umožní vstupovat do obchodů či restaurací. To je záměr, který je nutné rázně a bezpodmínečně odmítnout. Nejde o nic jiného než o skrytý permanentní nouzový stav. Jakékoli rozlišování lidí na očkované/neočkované nebo na testované/netestované je zjevnou diskriminací občanů. Vláda hodlá občany rozdělovat podle podmínek, které sama určí, a zároveň má vše fungovat jako donucovací prostředek, aby lidé dělali to, co si vláda přeje,“ uvedl Radomil Bábek, který odmítá, aby propustkou k normálnímu životu byla aplikace v mobilním telefonu.

„Vrcholem vychytralosti vládních politiků je, že by všechnu odpovědnost za zákazy navíc rádi přehodili na podnikatele a živnostníky. My máme kontrolovat občany a my máme rozhodovat o tom, kdo smí do hospody vejít, a kdo ne, kdo může v našem krámku nakoupit a koho vyhodíme. Když pomineme, že taková role podnikatelů a živnostníků nemá žádnou oporu v zákonech, pak je nutné především konstatovat: Je to zvrácenost! Úředníci a vládní politici vymysleli, jak ovládat občany, jak je diskriminovat a segregovat, a pak si nad tím umyjí ruce. Rozděl a panuj,“ zlobí se Radmil Bábek, podle které se již stalo zvykem, že se vláda nezabývá tím, zda je vše v souladu s českým právem.

„Neúctu k zákonům nedávno ukázal ministr zdravotnictví Petr Arenberger. Svůj pocit nadřazenosti nad námi, občany, a nad naší svobodou a právy předvedl, když jako ministr české vlády veřejně prohlásil, že on nám předepíše dodržovat opatření, tedy zákazy, i když ví, že tím porušuje zákon. A budeme prý jeho zákazy dodržovat tak dlouho, dokud to soud nezruší. Nemohl nám dát jasnější důkaz opojení mocí,“ připomněl předseda Podnikatelských odborů, které dnes sdružují téměř patnáct tisíc živnostníků a firem.

Fotogalerie: - Testy ze slin

„Normální život nepotřebuje žádné propustky! Naše životy nebudete řídit přes aplikace, a už vůbec nesmíte rozhodovat o tom, kam, kdy a proč půjdeme. Andreji Babiši, Karle Havlíčku, Jane Hamáčku a Petře Arenbergere, v době koronakrize jste si zvykli přikazovat a zakazovat, zneužívali jste protiprávní nouzový stav, a zalíbilo se vám to. Ústavní soud řekl, že zavření obchodů bylo nezákonné. Nejvyšší správní soud řekl, že testování zaměstnanců v NS bylo nezákonné, a třeba v německém Výmaru soud rozhodl, že všechna opatření proti dětem, roušky, testování a zákaz výuky, byly nezákonné – a naše vláda nás chce cejchovat podle toho, jestli jsme se testovali, jestli jsme byli covid pozitivní nebo zda jsme očkovaní. To je segregace a diskriminace nejhrubšího zrna, to je nástup neomezené státní moci,“ dodal Radomil Bábek, podle kterého to mobilní aplikací nekončí, ale začíná.

„Vláda ČR, s podporou komunistů, a někdy dokonce s podporou části opozice, za spolupráce a servilního přikyvování vybraných podnikatelských spolků (HK ČR, SOCR, AMSP), nám jde po krku. Mají nám mobilní aplikace řídit život? Má nám stát pomocí mobilních aplikací zakazovat či povolovat vstup do obchodů či restaurací? Ne, náš normální život nesmí řídit stát! Nenechme si to líbit teď, protože později už ten obojek nesundáme,“ dodal Bábek.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.