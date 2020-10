Noro Fridrichová, tohle je bulvár! Hvězda ČT to děsně schytala za Maláčovou. Od vlastních

Má 168 hodin vysílat to, co politici řeknou, když se jich zrovna nikdo na nic neptá? Po výroku ministryně Maláčové se spustila debata a výsledek není jasný. Osočení, že se tím ČT dostává na úroveň bulváru, nebylo málo a přišla z různých stran. Ale jiní ČT hájili, že dozvědět se, že si ministryně myslí, že předseda vlády je „debil“, je veřejný zájem. Maláčová už svůj výrok vysvětlila. Podle jejího předsedy Hamáčka jde o podraz ze strany ČT.

Debaty ohledně koronaviru dnes přehlušila jiná otázka. Totiž jak moc je etické vysílat to, co politik řekne, když už je mimo kameru. Tuto otázku nastolilo nedělní vysílání pořadu 168 hodin Nory Fridrichové. V něm se ministryně práce a sociálních věcí dopustila, řekněme, nediskrétního vyjádření, když mimo kamery řekla: „To je bordel, co ten Babiš udělal. A teďkon to všichni musíme slíznout. To je debil, pardon, s prominutím,“ což následně pořad 168 hodin odvysílal.

Psali jsme: Sprostá Maláčová? Sprostá ČT? Babiš bude zuřit

Radost z faux pas byla ovšem znát z vyjádření politiků opozičních stran. „Dlouho se spekulovalo nad kvalifikovanou diagnózou premiéra Andreje Babiše. Díky moc Janě Maláčové za objasnění. Myslel jsem si to také, ale bál jsem se to vyslovit,“ řekl europoslanec Tomáš Zdechovský. „Pravda vítězí! Zjevně i ve vládě,“ souhlasil bývalý předseda STANu Gazdík.

„Po včerejším výzkumu Kantaru, kdy hnutí ANO zaznamenalo nejhorší výsledek od voleb, začínají někteří ministři procitat... Uvidíme, jak dlouho to bude trvat těm dalším,“ poznamenal europoslanec Jiří Pospíšil z TOP 09.

Šéf posl. klubu TOP 09 Miroslav Kalousek si ještě přisadil: „Výrokem Jany Maláčové na adresu Andreje Babiše by se měly zabývat příslušné úřady a posoudit, zda nedošlo k úniku chráněných osobních údajů a zda nebylo vyzrazeno státní tajemství (ÚOOÚ a NBÚ).“

Mluvčí ODS Jana Havelková nastínila ještě jeden scénář: „Já být politik, tak si tyhle vyjádření jakože off record dopředu připravuju. Vypadáte pak hrozně lidsky a normálně, lidi to milují, a ještě dostane sprdunk novinář, který to pustí ven.“

Mimo sféry politické už takové nadšení a shoda nepanovaly. Šéf české odnože neziskovky Transparency International David Ondráčka sice uznal, že vyjádření Maláčové je vtipné, ale měl otázku: „Ale má zapotřebí 168 hodin dávat tlachání zachycené mimo rozhovor? Nelíbí se mi ten bulvární postup. Kdo s vámi bude chtít točit, a dávat si bacha před i po? Děláte dobré věci, držte se jich, Noro Fridrichová.“

Ondráčku doplnil psycholog a publicista Dalibor Špok: „Neřekl bych, že je to vtipné. Je to další smutný pokles novinářské etiky ve smyslu účel světí prostředky. Výsledkem je bulvarizace a jistě spousta nadšených SMSek dramaturgů, jaká byla sledovanost.“ A vzkázal Noře Fridrichové, že toto není cesta, jak ukázat kvalitu médií veřejné služby.

Ozval se také režisér Jan Hřebejk: „Myslím, že škodolibé potěšení nad ulevením si paní Maláčové mimo záznam, bohužel nevyváží ten další kamínek nedůvěry, v tomto případě mezi novinářem a politikem. Osobně z toho mám trochu pocit trapnosti, protože podobně lze někdy nachytat skoro každého.“

Je to vtipné a všichni to nadšeně přebírají.



Ale má zapotřebí 168 hodin dávat tlachání zachycené mimo rozhovor? Nelíbí se mi ten bulvární postup. Kdo s vámi bude chtít točit, a dávat si bacha před i po?



„Leze mi to na nervy, to ano. Ale nefér to není. Pravidla jsou jasná,“ mínil opoziční politik, kterého pořad 168 hodin také párkrát citoval. V tom se ovšem neshodl s dramaturgem náboženské tvorby České televize, Martinem Horálkem. „Právě, že pravidla jasná nejsou. Tohle byl jasně výrok off-record. Nechci soudit práci kolegů, ale moje zkušenost je, že z dlouhodobého hlediska se nakonec i novinářům vždycky vyplatí hrát podle pravidel. Teď poletí ten záběr 2 dny na sociálních sítích, ale pachuť přetrvá déle,“ mínil.

„Ale on to z toho záznamu nemůže vymazat. A lidé ze 168 se tím pak probírají a hledají přesně tyhle momenty. Všichni jsme si toho vědomi a chceme-li říct něco „off-record“, jdeme s redaktorem mimo kameru. Nebo je nám to jedno a pak si zase nemůžeme stěžovat. Není to mimo pravidla,“ namítal bývalý ministr financí.

V tomto názoru podpořil Kalouska i starosta Řeporyjí Pavel Novotný. „Hele, Kalousek má recht. Nedávno jsem pro ně něco točil, automaticky mi to naskočilo. Ještě jsem se ujistil, že to, co jsem právě řekl o Ivo Valentovi zůstane ‚v kufru‘. Když to ví i ‚politik‘ jako já, ví to každý politik.“

Krátkou poznámku měl šéf PR agentury Ondřej Fér: „Každý rozhovor s novinářem je potenciálně veřejný. To by měli vědět politici. Zveřejnění off record vyjádření politika je bod, odkud není cesty zpět. To by měli vědět zase novináři.“

„Novináři by měli mluvit o eticky sporných věcech a řešit, kde je ta hranice. Osobně si myslím, že odvysíláním off the record vyjádření Maláčové byla porušena minimálně hranice slušnosti. Nechtěl bych být teď v kůži řadového redaktora ČT, který se ptá politika mimo záznam,“ mínil Jakub Zelenka z Deníku N.

Podobně se vyjádřila i novinářka A2larmu Apoléna Rychlíková: „Až se zase budeme ptát, proč lidi irituje Česká televize a mají tendenci jí nevěřit, vzpomeňme si na off record natáčení jako v případě Jany Maláčové. Tohle není veřejnej zájem, žádná investigativa, která nám má pomoct něco odhlalit, tohle je podpásovka na úrovni bulváru.“

Své si řekl i vládní poslanec Patrik Nacher. Ten poznamenal, že o mikrofonech by se měl každý politik poučit ze seriálu Jistě, pane premiére, a že 168 hodin loví tyto poznámky mimo záznam je všeobecně známé. „I přes to všechno si myslím, že to bulvarizuje ČT, a tím zbytečně snižuje její důvěryhodnost,“ sdělil.

Delší argument proti 168 hodinám uvedl bývalý ředitel ČRo Vltava, Petr Fischer. Podle něho Maláčová dala jasně najevo, že rozhovor končí, když vystoupila z úhlu zabíraného kamerou. „Pouští se do důvěrného rozhovoru s redaktorem/redaktorkou, což politici dělají velmi rádi, ostatně milují to hlavně novináři, protože mají pocit, že dostávají bonus, něco navíc, okamžiky, v nichž jsou politici normální lidé bez role. I tak nějak vzniká vztah důvěry, takže věci, které jsou takto mimo záznam, nepatří na veřejnost. Střihnout takovou věc do veřejného příspěvku, znamená zrušit veškerou důvěru mezi politikem a novinářem,“ prohlásil.

Podle něho se o veřejný zájem nejedná. „Perfidní škodolibost v rádoby veřejném zájmu nesmí být mediálním standardem. Moc střihu je velmi citlivá věc a dá se zneužít stejně, jako většina v Parlamentu. Kontrola moci je vždy především sebekontrola!“ tvrdí.

Postup ČT naopak obhajoval komentátor Práva Alexandr Mitrofanov. „Politik není partnerem novináře. Jsou z definice protivníci, v některých případech nepřátelé. Vyplývá to z nutnosti bránit se před tendencí, která je v politikově chování vždy přítomna. Je to jen člověk, tudíž v drtivé většině případů bude chtít rozšířit svou moc na úkor společnosti,“ míní.

„Společnost si najímá novináře, aby politika sledoval na každém kroku a samozřejmě i mimo kameru či diktafon a zveřejňoval cokoli, co má politický charakter a co by politik raději utajil. Novinář je přitom také jen člověk, a tak je výsledek vždy na hony vzdálen jakékoli idyle. Jen jsem chtěl vysvětlit, proč si myslím, že odhalit protivníkovo slabé místo je v případě veřejného zájmu správné.

K otázkám ohledně kauzy Debil Babiš, které stále dostávám. Nemůžu bohužel odpovědět všem, takže chci uvést obecně svůj názor:

