Notoval si s Witowskou. Konec Václava Moravce. U Xavera tahali z archivu

V dalším díle Podtrženo, sečteno řešil Xaver Veselý s Petrem Holcem „volební puč“ Ústavního soudu. Holec tvrdil, že to může dojít k tomu, že přijdou volby, ale nebude podle čeho volit. A poukázal na to, jak si Pavel Rychetský v rozhovoru rozuměl se Světlanou Witowskou. Na ČT Holec narazil i při spekulacích o konci ministra Blatného z úst Václava Moravce. „Pak bysme si mohli zaspekulovat, že se někde šíří informace, že končí Václav Moravec,“ navrhl. A česká média podle něho na něco zapomněla.

Hned prvním tématem bylo zrušení částí volebního zákona, které jsou dle Ústavního soudu a jeho předsedy Pavla Rychetského protiústavní. Holec to stále nazývá volebním pučem a připomenul, že Ústavní soud tento smeč na vládu zahrál zrovna uprostřed pandemie koronaviru. „To ukazuje, že si myslí, že jsou úplně nade vším," tvrdil a poznamenal, že Pavlu Rychetskému nedělá problém „sestoupit" do nížin politiky a aby očernil premiéra, tak řekne, že by někdo jako Babiš neměl být premiérem a někdo jako Tomio Okamura by neměl být ve Sněmovně. „To mu klidně nabídnou prostor v České televizi, aby udělal takovýhle rozhovor. Já když jsem to viděl, tak jsem si říkal, že to snad není možné," dodal Holec, ovšem s tím, že to nebyla chyba moderátorky Witowské. Rychetský se pak prý nemá divit, že když toto rozhodnutí vypustil, tak si lidé myslí, že je to puč namířený proti ANO.

Xaver si povšiml, že si Rychetský se Světlanou Witowskou v rozhovoru celkem notovali. „Oni se mají rádi snad,“ řekl. Holec uznal, že rozhovor byl přátelský a nekonfliktní. „Na to, že znám, jak ona vede rozhovory s jinými politiky, tak si říkám, že asi mají k sobě názorově blízko,“ soudil Holec a Xaver položil otázku, zda se jednalo o kritickou žurnalistiku. A doporučil, zda by rozhovor prověřil Ústav nezávislé žurnalistiky. Holec mu přihrál, že už na tom určitě dělají: „Větu po větě, zkoumají dokonce i mimiku obou účastníků rozhovoru.“ A Xaver si rýpl, že mají hodně času, protože na zahrádkách se nedělá, čímž narážel na svůj výlet do zahrádkářské kolonie, kde je ústav zapsán. A proti ústavním soudcům měl ještě jednu výtku. Že rozhodnutí vypustili zrovna v den, kdy se dražil jeho Zlatý citron.

Mezi možné scénáře zařadil Holec i možnost, že nebudou volby, čímž by se Ústavní soud nepochybně zapsal do historie. „To se může stát, protože politické strany se můžou šprajcnout,“ tvrdil komentátor, že do voleb se kvůli neshodám nemusí podařit volební zákon schválit. A ironicky poznamenal, že situaci může na podzim zachránit Rychetský, že když bude všechno beznadějné, tak vystoupí. A Xaver doplnil, že překvapivě mlčí Miloš Zeman a spekuloval, zda v budoucnu nenadejde jeho chvíle.

Dále se probíralo nové hnutí Přísaha Roberta Šlachty. Holec se svěřil, že ho děsí, že Šlachtova strana jsou v podstatě jen bývalí policisté. „Aby to nebyla partaj, která má jediné téma, a to dostat do tepláků jisté lidi,“ obával se. „Na to už máme Piráty,“ dořekl komentátor. S Xaverem řešil i případné koaliční partnery Přísahy, kterými mohou být v podstatě všichni. „S kýmkoliv, kdo se bude bát, aby ho nedostal do tepláků,“ doplnil.

Prohlásil, že nepochybuje o motivaci a charakteru Roberta Šlachty. Ale „partaj bejvalejch elitních poldů“ je dle něho bezprecedentní v ČR. „Tihle lidé vládnou informacemi, které nechcete moc mít okolo sebe,“ tvrdil a dodal, že Česko už další partaje nepotřebuje. „Kdyby jsme tam (v Parlamentu) měli 4, tak nám to úplně stačí,“ řekl. „A víte, že jsem si to taky říkal? Proč on nevstoupil do ODS?“ kontroval Xaver ke svému i Holcově pobavení.

Čeho se Holec obává jsou ambice Pirátů. „Já se děsím toho, když vidím, co provádějí na pražském magistrátu, tak kdyby toto přetáhli a praktikovali v celém Česku, tak to bych nechtěl zažít,“ soudil. A dodal, že pokud by Piráti byli ve vládě a Ivan Bartoš premiérem, tak „trávu“ budou potřebovat všichni. „Já doufám, že by nám ji dopřáli, že bysme měli měsíční příděl jointů, abysme to přežili,“ dodal.

I na ministra zdravotnictví Blatného a jeho komentáře o nefungujících opatřeních došlo. Holec se hrozil toho, co tedy přijde dál, ale Blatnému dal za pravdu, že někteří lidé si za svůj stav mohou sami, když kašlou na opatření. Ale poznamenal, že na druhou stranu, Česko nikdy nemělo polovojenská opatření, jako pohyb pouze v určitém okruhu od bydliště.

Xaver se zeptal, kolik dní zbývá Blatnému ve funkci a Holec poznamenal, že tyto spekulace odstartoval moderátor ČT Václav Moravec. „Minulou neděli si zaspekuloval, že podle zákulisních informací ministru Blatnému nezbývá víc než 14 dní. Tak já jsem zvědavý, jestli za 14 dní se to naplní nebo ne. Pak bysme si mohli zaspekulovat, že se někde šíří informace, že končí Václav Moravec,“ navrhoval komentátor. A Xaver upozornil na starou fotografii, na které byl Moravec zachycen v restauraci s vrchní státní zástupkyní Lenkou Bradáčovou a Robertem Šlachtou. Naznačil, že odtamtud by mohly zákulisní informace přicházet. Holce se zeptal, zda Blatný bude ministr ještě za měsíc. Což komentátor nezodpověděl, řka, že měsíc je moc dlouhá doba, ale „14 dní Václava Moravce“ prý přežije.

Foto z roku 2013, kdy padla Nečasova vláda

U tématu očkování se Holec pozastavil nad tím, že se v českým médiích nějak zapomnělo na to, že nedostatek vakcín je dílem Evropské komise. „V evropských médiích normálně řeší, jestli šéfka Evropské komise (Ursula v. d. Leyen – pozn. red.) by neměla rezignovat, ale tady se řeší, jestli by kvůli tomu neměl rezignovat náš ministr zdravotnictví,“ podotkl.

