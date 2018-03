Nová čísla: Babiš v pohodě, zato Kalousek v... propadlišti. Jedna strana letí nahoru jako šíp

V případě, že by se nyní konaly předčasné volby do Poslanecké sněmovny, zvítězilo by hnutí ANO Andreje Babiše se ziskem 32,2 procenta hlasů. Ukázal to průzkum Médea Research, jehož výsledky zveřejnil časopis Týden. Do Sněmovny by pak prošlo sedm stran a hnutí, za jejími branami by zůstali lidovci a topka.

Babišovo hnutí ANO by si tak podle průzkumu oproti říjnu 2017 polepšilo o více než 2 procentní body. Druzí by pak byli Piráti, kteří by získali 16,7 procenta hlasů. Na podzim jim přitom svůj hlasovací lístek hodilo 10,8 procenta voličů.

Třetí příčku v průzkumu opanovali občanští demokraté s více než deseti procenty. Ti však zaznamenali propad, neboť ve volbách disponovali více než 11 procenty. Ještě větší propad pak zaznamenala SPD Tomio Okamury, jež získala důvěru jen 7,1 procenta.

Předstihla ji tak ČSSD, jež by získala 9 procent hlasů voličů. Kdo stagnuje, jsou komunisté, kteří obdrželi jen 7,8 procenta.

I na jaře by pak pětiprocentní hranici překročili Starostové a nezávislí, kteří získali 6,5 procenta. Kdo by se však do Sněmovny nedostal, by byli lidovci se 4,7 procenty. TOP 09 by měla 4,2 procenta.

