Nová čísla. Zahýbala bitcoinová aféra preferencemi voličů?

Během víkendu byly zveřejněny dva nové průzkumy veřejného mínění. V sobotu vyšel průzkum agentury Kantar CZ pro Českou televizi a v neděli pak tradičně v pořadu Partie Terezie Tománkové na CNN Prima News týdenní průzkum od agentury STEM.

Sběr dat pro volební model od Kantaru se uskutečnil v druhé polovině května, tedy ještě před vypuknutím bitcoinové aféry. Zúčastnilo se ho 1018 respondentů.

Podle průzkumu by volby vyhrálo hnutí ANO se ziskem 34,5 %. Na druhém místě se umístila koalice SPOLU s 21 %, která si oproti minulému průzkumu od agentury Kantar polepšila o 1,5procentního bodu.

Na třetím místě je dle Kantaru hnutí STAN s 12 %. Následuje SPD s podporou strany Svobodných, Trikolory a PRO s 10,5 %.

Do Sněmovny by se ještě dostali Piráti (6,5 %) i Motoristé sobě (5 %). Za pětiprocentní hranicí se pak octla koalice Stačilo! s 4,5 % a SOCDEM s dvěma procenty.

Volební model od STEMu už pak zachycuje situaci po vypuknutí bitcoinové aféry. Průzkum, který STEM tradičně pro CNN Prima News sestavuje ze tří vln sběru byl nyní sestaven jen ze dvou vln, aby mohl pružněji reagovat na aktuální změny ve voličských preferencí. Průzkumu se zúčastnilo 1552 respondentů.

Na prvním místě je hnutí ANO s 30,1 %. Na místě druhém je koalice Spolu s 22,3 %. Oproti minulému průzkumu od STEMu se preference pro koalici Spolu zvedly o půl procentního bodu. Poklesla ovšem ochota lidí přijít k volbám. Minulý průzkum byl sestaven s 60% účastí, nový nedělní průzkum už jen s 58% účastí.

V tomto průzkumu zaujímá třetí místo SPD s 13,1 % a čtvrté místo hnutí STAN s 10,8 % a Pirátská strana též pokořila pětiprocentní hranici se ziskem 6,2 %. Do Sněmovny by se podle průzkumu dostala i koalice Stačilo!.

Za pětiprocentní hranicí naopak zůstávají Motoristé (4 %), SOCDEM (3,6 %), Přísaha (1,9 %) a Zelení (1,6 %).

