Nová role Kalouska. Babiš ohromil Xavera silnou větou

Moderátor XTV a radní ČT Luboš Xaver Veselý se přestěhoval do nového studia a prvního hosta měl z nejvyšších pater politiky. Andrej Babiš s ním mluvil o tom, zda budou v říjnu povinné roušky, jak to je a bude s obrovským schodkem a proč se vláda musela ohradit proti rezoluci europarlamentu. A pak došlo na Mináře a Kalouska. Premiér naznačil, že Kalousek chce převzít Minářovu roli. A k závěru vysvětloval svou zálibu v astrologii.

„Ano, musíme počítat s tím, že ten vir tady stále je, i když Evropa to zvládá podstatně lépe než ostatní mimoevropské země, ale jestli budeme nosit roušky nebo ne... Já si myslím, že určitě nebudeme dělat žádné plošné v rámci ekonomiky. To si myslím, že určitě ne,“ řekl moderátorovi.

Xaver Veselý se ptal také na podporu lázní slevou 4000 Kč a proč tak nebyly podpořené např. horské chaty. Babiš odpověděl, že lázním vypadla klientela ze zahraničí, navíc mají v Čechách tradici a mínil, že by neměly být jen pro staré lidi. A pochvaloval si svůj nedávný pobyt v lázních. Doplnil, že poukaz na 4000 Kč je spojený s tím, že v lázních pak zákazníci něco utratí. A co se týče horských chat, podpora ubytovacích zařízení se prý bude řešit v pondělí.

Dále se řešil i schodek rozpočtu a Babiš se chválil za to, že snížil státní dluh z 41,5 % HDP na téměř 30 % a měl přebytkový rozpočet a půjčoval si za negativní úrok. „My jsme našetřili a jsem si vědom, že my zkrátka musíme tu ekonomiku podpořit. Musíme podpořit zaměstnanost, je ten Antivirus, musíme podpořit živnostníky, musíme podpořit naše exportní firmy, takže to dělám s těžkým srdcem, protože my se zadlužíme, ale já říkám dočasně, na tento rok a příští rok asi, ale potom bychom se mohli znovu vrátit k té koncepci, která byla předtím,“ uvedl a připomenul, že dluh na konci roku bude nižší než ten, s kterým nastupoval na ministerstvo financí v roce 2014. Opět následovala kritika minulých vlád za postup při minulé finanční krizi a ujištění, že vláda se chce z krize proinvestovat a i s tímto dluhem budeme „nejlepší v Evropě, jak jsme byli“, i v nezaměstnanosti, i v zadluženosti. „O tom jsem přesvědčen,“ dodával premiér a mínil, že je potřeba udržet českým firmám konkurenceschopnost.

„My nemůžeme jít jako jediní v Evropě proti proudu. Celá Evropa zkrátka jde tímhle směrem. A my nemůžeme přece nechat naše lidi na holičkách, že budeme mít obrovskou nezaměstnanost. Nechceme to. My chceme podržet ty firmy, ale nebude to samozřejmě trvat věčně. My budeme přehodnocovat ten Antivirus, který je do konce srpna a pravděpodobně budeme chtít ten kurzarbeit, ten skutečný kurzarbeit, že stát přispěje na jeden den v týdnu, protože ne všichni, všechny firmy jsou na tom stejně, někteří se zařídili i bez státu, někteří ani nechtěli ten Antivirus,“ pokračoval Babiš dál v obraně svých rozhodnutí a dodával, že co se týče plošné podpory, bude záležet na tom, jak se domluví koalice a i tripartita.

Xaver také zmínil Babišův údajný střet zájmů a rezoluci europarlamentu. Ptal se, zda bylo nutné, aby se vláda ohrazovala, když rezoluce stejně nemá žádnou právní vymahatelnost. „Ale ta rezoluce není jenom o mně. To je rezoluce, která vlastně říká, že jsme tady nějaká banánová republika, že se tu rozdělují peníze podivným způsobem, že je tu nefunkční Parlament, protože oni kritizují rozhodnutí Parlamentu o dozorčí radě SZIFu (Státní zemědělský intervenční fond – pozn. red.), to dělá naše sněmovna, to je svrchovaná sněmovna, kterou tady zvolili občané. Kritizují FAÚ (Finanční analytický úřad – pozn. red.), který je absolutně nezávislý. Takže oni vlastně zasahují do kompetence sněmovny, nezávislých institucí, do justice, vykládají jim úplně absurdní věci, samozřejmě je to plné nehorázných lží,“ vysvětloval premiér Babiš a dodával, že se nejednalo o jeho iniciativu, ale jeho kolegů ministrů. „Kdyby to akceptovali, tak to by bylo na jejich rezignaci, kdyby s tím souhlasili,“ mínil premiér a prohlašoval, že do záležitostí svrchované země nesmí mluvit ani mocnosti jako Rusko nebo Čína, ani Evropský parlament. O posledně jmenovaném neměl Babiš valné mínění.

Dále Babiš komentoval údajně vznikající protibabišovskou koalici, kvůli které Miroslav Kalousek nabídl své místo na kandidátce. Podle něho už taková koalice existuje. „Nejdřív to organizoval pan Minář z Milionu chvilek, ten tam řídí tu opozici, říká jim, co mají dělat, občas jim dovolí vystoupit na nějaké demonstraci. Vypadá to, že nebyl úplně úspěšný, tak teďka hlavní matador, symbol korupce, člověk, který je v politice vlastně celý život, tak teďka bude realizovat ten projekt. Protože on vlastně říká, že chce změnu těch poměrů a jemu se ten smysl být v politice proměnil na to odstranit Babiše z politiky. Takže on teď bude pracovat na tom, jak to zkoušel Minář oficiálně, tak on to bude řešit neoficiálně a bude připravovat tu protibabišovskou koalici,“ mínil premiér.

„My máme většinový systém, největší chyba je, že nemáme většinový systém, ale my ho de facto máme, to znamená, hnutí ANO, Babiš, a potom ta opozice,“ doplnil poněkud záhadně. Xaver se pak zeptal s kým se bude „tesat“ ve sněmovně. Babiš řekl, že co se týče rétoriky, Kalouskovi se rovnat nemůže. „Já neumím tak mluvit, jak on mluví. Ale on hlavně mluví, tady, dlouho,“ doplnil a opět Kalouska označil za symbol korupce.

Podle Babiše není v současnosti Miroslav Kalousek jeho soupeř. „On je posedlej Babišem, asi teď smysl jeho politické kariéry, když tedy Minář neuspěl, tak teď chce převzít jeho roli,“ prohlašoval, ale dodal, že Kalouskovi nevěří, že se v politice nebude pohybovat.

Dále se Xaver vyptával na odkazy na astrologii v Čau lidi. „Co vás to popadlo?“ ptal se. „Vás to nebaví, vy jste si nenechal udělat horoskop podle místa a hodiny narození?“ ptal se na oplátku premiér. „Vždyť je to úplná blbost,“ namítal moderátor a Babiš se ptal, čemu tedy věří on. Xaver řekl, že tomu, co vidí a vědě. A premiér se tázal, zda tedy věří, že jsme ve vesmíru sami. A moderátor raději připomenul, že ve svém pořadu se ptá on.

„Co se týče astrologie, mě to zajímá, mě to vždycky zajímalo, když jsem o tom začal mluvit, mě na to upozornila jedna paní, myslím, že ženy to moc zajímá, horoskopy a tak dále,“ pokračoval premiér. Xaver ale stále nemohl uvěřit, že by Andrej Babiš věřil na horoskopy. „Nevěřím na horoskopy tak, jak si je někdo vymýšlí. Ale co se týká toho, udělat si horoskop, podle místa a data narození a zjistit nějakou vaši charakteristiku, tak když si to uděláte, tak jsou tam věci, které jsou zajímavé. Já nevěřím na nějaké... Ale něčemu musím věřit. Jinak bych se z toho zbláznil,“ objasňoval premiér a Xaver uzavřel, že proti gustu žádný dišputát.

