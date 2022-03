Nové lejno u Rakušana. Smějí se i kámoši. První dopady

reklama

Obce v okolí vybuchlých muničních skladů ve Vrběticích dostaly 300milionové odškodnění. A europoslanec Stanislav Polčák (STAN) toho využil – za to, že obcím pomáhal, vystavil nyní jako advokát starostům účet na bezmála osm milionů korun.

Anketa Vážíte si Jaromíra Nohavici? Ano 96% Ne 3% Nezajímá mě 1% hlasovalo: 5635 lidí

Spolupráce se starosty obcí žádajících o odškodnění započala loni na jaře. Tehdy Polčák měl starostům napsat, že v případě neúspěchu nechce nic, v případě úspěchu chce podíl na věci, který si následně dohodnou. Nyní chce 2,5 procenta ze získané sumy. Stát přitom na základě zákona vyplatil čtyřem obcím skoro 310 milionů korun. Sněmovna jej schválila loni.

Starostové se přitom nyní brání tím, že nevěděli, kolik budou muset europoslanci ze státních peněz vyčlenit na jeho odměnu. Částku jim totiž Polčák předložil až v minulých dnech. Příliš sdílní však k celé věci být nechtějí.

„Já se teď taky cítím rozladěný, protože kdybych na začátku řekl, ať mi dají 10 procent, tak by mi prostě dali 10 procent. Ale já to vnímal jako dobrou práci, mě to s těmi starosty bavilo. A nechtěl jsem se hned na začátku vymezit, že tam fláknu nějakou odměnu,“ obhajuje se Polčák. Odměnu si podle svých slov účtuje nejen za vznik zákona, ale také za to, že se svým právním týmem vyhotovol analýzu možností odškodnění, vyčíslil výši nároků obcí včetně odůvodnění či vypracoval rovněž teze, jak by mohl odškodňovací zákon znít.

„Je mi líto, ale tohle je od místopředsedy STAN šokující nehoráznost. Kdyby obcím pomohl ty peníze vysoudit – dobrá. Ale chtít provizi za prosazení zákona je nemravnost, kterou si žádný politik nemůže dovolit. Na místě těch starostů bych mu nedal nic,“ poznamenal k celé věci exministr financí Miroslav Kalousek (TOP 09) na twitteru.

Je mi líto, ale tohle je od místopředsedy @STANcz šokující nehoráznost. Kdyby obcím pomohl ty peníze vysoudit – dobrá. Ale chtít provizi za prosazení zákona je nemravnost, kterou si žádný politik nemůže dovolit. Na místě těch starostů bych mu nedal nic. https://t.co/lNirzNjthq

„Odměna za vznik zákona? Pan Polčák v tomto vystupuje jako advokát, lobbista nebo politik? Ten zákon přitom prošel jednomyslně, co si pamatuji,“ zareagoval také na twitteru poslanec za ANO Patrik Nacher.

Odměna za vznik zákona? ?? Pan Polčák v tomto vystupuje jako advokát, lobbista nebo politik? Ten zákon přitom prošel jednomyslně, co si pamatuji ??https://t.co/Oircm3Gpys

— Patrik Nacher (@PatrikNacher) March 21, 2022

„Jsem si ten článek přečetl dvakrát a pořád tomu nemůžu uvěřit, že je to možné...“ napsal také podcaster Tomáš Jirsa.

Jsem si ten článek přečetl dvakrát a pořád tomu nemůžu uvěřit, že je to možné...https://t.co/hWaUDomSYU

— Tomáš Jirsa (@tomasjirsa) March 21, 2022

„Hnutí Starostové a Bakšiš. Z rozpočtového určení daní bere teda od radnic provizi celý klub, nebo jenom předseda hnutí? Toustový chleba Polčák nepřekonal, ale druhé místo za AB je taky hodně dobrý,“ dodal další podcaster, provládní Petros Michopulos.

Hnutí Starostové a Bakšiš??. Z rozpočtového určení daní bere teda od radnic provizi celý klub, nebo jenom předseda hnutí? Toustový chleba Polčák nepřekonal, ale druhé místo za AB je taky hodně dobrý??. https://t.co/belpc29UE1

„Jsem zákonodárce a advokát současně. Přesto říkám, že pokud jednání kolegy Polčáka nebude odsouzeno jako neakceptovatelné pro jednoznačný střet zájmů, bude na místě souběh advokacie s politickou funkcí zakázat. Tohle fakt nejde a nechápu, jak to může kolega Polčák obhajovat,“ zmínil senátor Václav Láska (SEN21) na twitteru.

Jsem zákonodárce a advokát současně. Přesto říkám, že pokud jednání kolegy Polčáka nebude odsouzeno jako neakceptovatelné pro jednoznačný střet zájmů, bude na místě souběh advokacie s politickou funkcí zakázat. Tohle fakt nejde a nechápu, jak to může kolega Polčák obhajovat.

— Václav Láska (@VaclavLaska) March 21, 2022

„Polčák byl vždycky dobrák. Stejně jako všichni ve Stanu,“ okomentoval celou věc také komentátor Petr Holec.

Polčák byl vždycky dobrák. Stejně jako všichni ve Stanu??

„Dobrý den, jsem europoslanec Polčák a přišel jsem vám zadarmo pomoci! – To je od vás hezké, že děláte něco pro lidi. –To jo no, lidi až na prvním místě. Bude to 7,75 milionu korun. – Cože? –Cože?“ napsal pak také novinář Jan Palička.

– Dobrý den, jsem europoslanec Polčák a přišel jsem vám zadarmo pomoci!



– To je od vás hezké, že děláte něco pro lidi.



– To jo no, lidi až na prvním místě. Bude to 7,75 milionu korun.



– Cože?



– Cože?https://t.co/fB22aC9ASZ

— Honza Palička (@HonzaPalicka) March 21, 2022

„Jestli tohle není střet zájmů... Advokátům přirozeně jejich odměna za odvedenou práci náleží. Získal by ale Polčák možnost zastupovat obce při vymáhání odškodného, kdyby nebyl v politice?“ píše na twitteru kriticky rovněž server Neovlivní.cz.

Jestli tohle není střet zájmů... Advokátům přirozeně jejich odměna za odvedenou práci náleží. Získal by ale Polčák možnost zastupovat obce při vymáhání odškodného, kdyby nebyl v politice? https://t.co/4nEr2VOnLC

Sám Stanislav Polčák se následně proti článku na serveru Seznam Zprávy ohradil na svém facebookovém profilu.

"Důrazně odmítám interpretaci v článku, který vyšel na webu Seznam Zprávy a budu se proti ní bránit já i zmínění starostové..." zmínil Polčák a přidal další vysvětlení.

"Loni na jaře jsem vyslyšel prosbu pěti obcí na Zlínsku a zapojil se do pomoci získání odškodnění za teroristický čin spáchaný ruskými agenty ve Vrběticích. Byla to několikaměsíční odborná práce mnoha lidí. Sám jsem byl starosty obcí osloven, abych jim pomohl. Jasně jsem jim dopředu sdělil, za jakých podmínek bych do spolupráce šel – mj. jsme se domluvili, že pokud se nám nic vymoci nepodaří, odměn nebude žádná, a pokud ano, odměna bude podílem na úspěchu. Vše bylo od počátku řádně zasmluvněno. Starostové mne před několika týdny požádali, abychom věc z hlediska mé odměny vyřídili. Navrhli mi podíl na věci ve výši 2,5% z částky, kterou obdržely obce (tj. ze zhruba 350 milionů). Do této částky se nezapočítávalo navíc to, co získali občané (zhruba 300 milionů), byť jsme v této věci jednali i za ně a jejich prospěch. V mém osobním případě se odměna z podílu rovná malé částce, drtivá většina půjde na práci všech, kdo se na úspěšném zastupování obcí podíleli, podílejí a podílet ještě budou," zmínil Polčák.

"Zdůrazňuji, byl jsem osloven starosty obcí, abych se do pomoci jim zapojil. Uzavřel jsem s nimi řádnou smlouvu, s vědomím, že půjde o stovky hodin práce pro mnoho lidí. Díky práci mojí a mých kolegů se několik malých obcí a stovky občanů domohlo spravedlnosti. Mnohá vyjádření v článku neodpovídají skutečnosti a budu se proti nim bránit," zakončil své prohlášení na sociální síti.

