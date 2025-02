Nové předčasné volby v Německu? Šéfka AfD hrozí Merzovi

Alice Weidelová se odvolala na rozhodnutí voličů a pohrozila šéfovi konzervativní unie CDU/CSU Friedrichu Merzovi, že pokud obejde vůli lidí, předčasné volby přijdou velice brzy. „Jestli se CDU dopustí podvodu na vlastních voličích vytvořením koalice s levicí, další volby přijdou dříve, než si myslíte. Pak předběhneme CDU a staneme se nejsilnější silou! To je náš cíl,“ dodala lídryně AfD.

Zástupci CDU/CSU začali předběžně jednat o vzniku nové koaliční vlády se sociálními demokraty (SPD), kteří jsou s 16 procenty hlasů třetí na pásce. Kandidát na kancléře Friedrich Merz uvedl, že chce rychle zahájit koaliční jednání a vládu představit už do Velikonoc. Předseda SPD Lars Klingbeil řekl, že Merz bude muset výrazně změnit tón, aby se mohlo o společné vládě jednat.

Konzervativci vedení Merzem vyhráli nedělní volby se ziskem 28,5 procenta hlasů. Druhá skončila s 20,8 procenta hlasů strana Alternativa pro Německo (AfD), která tak zdvojnásobila svůj výsledek z předchozích voleb v roce 2021. Pro třetí SPD dosavadního kancléře Olafa Scholze hlasovalo 16,4 procenta voličů, což je pro sociální demokraty historicky nejhorší výsledek ve volbách do Německého spolkového sněmu.

