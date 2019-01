Nové svědectví o Janu Palachovi: Možná to s ním bylo celé jinak

„Strašně mě štvalo, jak je Honza falešně a nepravdivě líčen nejrůznějšími pseudoanalytiky. Nebyl zvláštním uzavřeným klukem, který se stranil ostatních. Šlo naopak o rváče, neskutečně veselého a někdy až hyperaktivního kluka, který nezkazil žádnou lumpárnu. Nejvíc mi ale vadí to, jak z Honzy děláme jakéhosi ikonického a nedotknutelného věrozvěsta,“ poznamenal úvodem Hamr padesát let poté, co se Jan Palach upálil na protest proti okupaci Československa.

Hamr se podle svých slov znal s Palachem odmalička, kdy spolu bydleli ve Všetatech. „Honza byl vlastně v jádru Mašín. Ale nedokázal by zabít. Měl hrozně rád živočichy a bytostně nesnášel, když jim kluci ubližovali,“ popisuje mimo jiné Palacha Hamr. A vzpomíná, jak společně stříleli ze zbraní nebo vyráběli nejrůznější produkty ze střelného prachu. „Honza by normálním rošťákem, jako většina kluků. Kam jsme vlezli, tam jsme něco provedli. A já jsem ho poznal ještě o něco lépe, protože mně - stejně jako Honzovi - zemřel brzy táta,“ uvedl Hamr.