Novinářská sonda do ČSSD: Zimolu nesnášejí. Na tom se shodnou Hamáček, Poche i Chovanec

Jiří Zimola ve vedení ČSSD končí, rezignoval na funkci prvního místopředsedy ČSSD. Co přesně stojí za koncem „věčného kritika“? Na to si ve svém pátečním vydání posvítil deník Mladá fronta DNES. Volbu Zimoly místopředsedou považuje za jakousi úlitbu Miloši Zemanovi. A jednak je také prý jisté, že v ČSSD naštval až moc lidí.

O tom, že šlápl někomu na kuří oko, psal tehdejší první místopředseda ČSSD Jiří Zimola už v neděli na sociální síti Facebook. Předeslal tam, že „Hospod(ář)ské noviny“ připravují další dehonestační kampaň na téma Zimola a lidé se mají na co těšit.

Pak už to vzalo rychlý spád. V úterý Zimola nečekaně svolal tiskovou konferenci, na které složil místopředsednickou funkci. Uvedl, že mu vadilo, že nejen na posledním ÚVV ČSSD, ale i po něm slyšel ze Senátu, od některých hejtmanů, z poslaneckého klubu a dokonce i od jednoho ministra, že Zimola je příčinou neúspěchu. „Že může za všechno, za nejednotu strany a nedůvěryhodnost ČSSD,“ řekl.

Hovořil například o „pijavicích“, které používají stranu jako „rukojmí svých osobních ministerských zájmů a ambicí“. Konkrétně se tak ve čtvrtek vyjádřil například o Miroslavu Pochem v Českém rozhlase. Razantní změna je podle Zimoly při současném rozložení sil v ČSSD nemožná.

A o čem měl být vlastně zmiňovaný článek Hospodářských novin? Jejich redaktor Tomáš Pergler na Twitteru přiblížil, že jeho kolega Jirka Pšenička se v pondělí vydal do Budějovic, kde se na univerzitě vyptával, za co tam pana Zimolu platí. „Dnes to položil. Náhoda? Nemyslím si...,“ dodal přezíravě.

Lidé ze Zimolova okolí ale pochybují, že by rezignoval právě kvůli tomuto chystanému článku. „To s tím fakt nesouvisí. On o tom přemýšlel už od toho ÚVV. Byl by to býval oznámil dřív, ale předseda Jan Hamáček byl soukromě ve Spojených státech, tak by to nebylo šťastné,“ popisuje jeden ze Zimolových spolupracovníků.

I když má nepochybně Zimola slušnou pozici v jižních Čechách a mezi několika desítkami členů platformy Zachraňme ČSSD, ve straně jej příliš rádi nemají. Deník poukázal na to, že by se směle dalo říct, že jestli něco rozdílné proudy v ČSSD spojuje, je to nenávist vůči Zimolovi. V tom se prý shodne jak skupina okolo Milana Chovance, která pléduje pro odchod z vlády, tak tábor okolo Miroslava Pocheho a Jana Hamáčka, jenž účast v ní podporuje.

Zimolovi k místopředsednické funkci pomohla velmi náklonnost prezidenta Zemana, který ho před únorovým sjezdem podporoval i na post předsedy. Kromě jiného totiž oceňoval, jak Zimola vystupoval proti bývalému předsedovi Bohuslavu Sobotkovi a jeho politice. Zimola začal v souladu s prezidentem vzápětí vystupovat proti Pocheho nominaci na ministra zahraničí a začal kritizovat všechny okolo.

V důsledku toho odpor vůči Zimolovým postojům stále narůstal. Ve finále už v ČSSD štval téměř všechny s výjimkou členů platformy. Včetně Hamáčka. Ten po posledních prohraných volbách Zimolu zkritizoval a platformu vyzval, ať se rozpustí. Do toho Zimolovi ve straně neprocházely jeho návrhy a na jednáních vedení ČSSD to často schytával ze všech stran.

Na volebním sjezdu ČSSD v březnu by podle deníku téměř jistě neměl šanci vysokou funkci uhájit. V úterý tak přišel s vlastní rezignací. Zimolovi to prý dává lepší pozici, protože se lépe kritizuje, když jste „řadový člen“. Tím ale prý stejně úplně nebude. Novináře bude jeho kritika vedení zajímat stejně, jako tomu bylo v Sobotkově éře.

autor: nab