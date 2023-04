Nový hit: K moři s polskou cestovkou. Rozdíl jde do desítek tisíc, recenze pochvalné

reklama

Že je v Polsku výrazně levněji, a Češi tam dnes běžně jezdí nakupovat potraviny, drogerii nebo léky, ví už každý. ParlamentníListy.cz však ve facebookové skupině zaměřené na sdílení zkušeností a tipů s nákupy v Polsku objevily příspěvek, který otevřel novou rovinu cenových rozdílů – cestování.

Sedmdesát nebo osmačtyřicet?

Paní Jarmila Č. si totiž všimla, že polské cestovní kanceláře nabízejí mnohem přívětivější ceny než ty české. V komentářích pod jejím příspěvkem se to hned začalo hemžit zkušenostmi dalších lidí. A Polsko v pomyslné soutěži opět zvítězilo.

„Byli jsme s cestovkou Tui loni na Lanzarote, vyšlo to o víc jak polovinu levněji než s českou cestovkou. Výborný servis, odlet z Katovic. Byli jsme spokojení…“

„Letěli jsme s Tui z Katovic a vše OK. Všechny dokumenty, pokyny, odlety, odjezdy atp. si kontrolujete v aplikaci…“

„Letos máme za sebou Turecko, poloviční cena nebyla, ale oproti českým cestovkám rozdíl v ceně 20 000 korun pro čtyřčlennou rodinu…“

„Létáme s Tui i Itakou a jsme moc spokojení. Lepší ceny i časy odletů, za mě doporučuji…“

„Byli jsme ve Španělsku a na Mallorce, a vždy oproti Česku ušetřený balík…“

Několik lidí sice napsalo, že ne ve všech případech vyjde dovolená s polskou cestovkou levněji, ale většina reakcí se shodla na tom, že Polsko se zkrátka vyplatí.

ParlamentníListy.cz provedly samostatný průzkum trhu a porovnaly ceny polské cestovní kanceláře Tui s těmi českými. Srovnání však nebylo snadné. Při snaze o přesnou simulaci zájezdů docházelo k tomu, že na jedné či druhé straně byly zájezdy v té podobě, kterou jsme chtěli srovnat, již vyprodané. Částky se také mohou lišit v závislosti na dopravě, formě stravování, měsíci v roce apod.

I přesto jsme během srovnávání spočítali, že ceny se liší o tisíce korun. A to už pro mnohé rodiny může být impulzem, aby vyrazily na dovolenou s polskou cestovkou.

Například týdenní dovolená v tureckém hotelu Natur Garden s all inklusive vyjde českou dvojici dospělých na 21 600 Kč. S polskou cestovkou by to však přišlo na necelých 17 tisíc.

Čím je lidí více, tím větší jsou rozdíly. Tak třeba týdenní zájezd pro čtyřčlennou rodinu do tříhvězdičkového hotelu na Kypru pořídíte za více než 70 tisíc s polopenzí, pokud pojedete se Student Agency. Ovšem s polskou Tui zaplatíte „jen“ lehce přes osmačtyřicet tisíc…

Pokud vás láká sólo odpočinek na řeckém ostrově Samos, týden vás s českou společností bude stát 12–13 tisíc. Pokud však zvolíte jízdu s Poláky, tak pouhých 8 tisíc…

Dravá konkurence a nároční Poláci

ParlamentníListy.cz požádaly o komentář k tématu Asociaci cestovních kanceláří ČR, na zaslané otázky jsme však do doby uzávěrky článku nedostali odpověď.

Určité vysvětlení nám tedy alespoň poskytl polský ekonom Jaroslaw Furtan: „Z mého pohledu hraje velkou roli v těch cenových rozdílech konkurence. Polsko je mnohonásobně větší země než Česká republika a firmy tam musí velmi soupeřit o přízeň zákazníků. To neplatí jen pro cestovní kanceláře, ale obecně. Poláci jsou navíc velmi nároční zákazníci, nespokojí se jen tak s něčím. Nebojí se smlouvat a jsou tvrdí vyjednavači. Tohle u Čechů nenajdete. Ti se často spokojí s mnohem horší úrovní servisu, kterou by Polák nesnesl nebo by žádal kompenzaci.“

Cenovou politiku cestovních kanceláří však Furtan komentovat nechtěl: „Do toho až tak nevidím a nerad bych řekl nějakou hloupost. Z obecného pohledu ale říkám, a za tím si stojím, že faktor vysoké a dravé konkurence je velmi významný. Když máte na trhu desítky cestovek, logicky musíte zákazníky přesvědčovat, aby šli k vám. A nejlépe se to udělá skrz cenu. V Česku těch cestovních kanceláří tolik není, a tak se tolik snažit nemusí.

Myslím si však,“ podotkl na závěr ekonom, „že české cestovky se nemusí bát masivního odlivu klientů k těm polským. Sice to vyjde o pár tisíc korun levněji, ale Češi jsou zvyklí si dovolenou pořádně dopřát, ať to stojí, co to stojí.“

