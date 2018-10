Nový senátor STAN: Útoky prezidenta a premiéra na Senát jsou účelovka

Podle svých slov Balatka byl výsledky voleb překvapen. „Do poslední chvíle jsem to nečekal,“ řekl a poznamenal, že lidé o senátních volbách moc neví.

„Senátní volby jsou jednou za šest let a vzhledem k tomu, že se nedávají před druhým kolem volební lístky do schránek, tak spousta lidí ke druhému kolu prostě nedorazí. Druhé kolo je navíc už po týdnu, ne až po dvou týdnech jako u prezidentských voleb. Myslím, že i tímto je daná nízká volební účast. Svoji roli samozřejmě hraje i určitá nepopularita Senátu,“ zmínil Balatka.

„Dokážu si představit, že by měl Senát silnější pozici. Na to je ale potřeba shoda obou komor. Je to otázkou širšího politického konsenzu a vzhledem k tomu, jak se k tomu staví současná hlava státu a premiér, a jakou máme hlasovací mašinérii ANO, KSČM a SPD, to v současné době průchodné není,“ podotkl také nově zvolený senátor. Snižování role Senátu v českém politickém systému považuje za „kampaň a účelovku“.

A koho by Balatka rád viděl v čele Senátu? „Senát funguje na širším konsenzu a myslím, že je to tedy celé na vyjednávání. Bylo by dobré dodržet pravidlo, že nejsilnější klub navrhuje předsedu. Osobně vidím několik lidí, kteří by mohli tuto funkci velmi dobře zastávat. Určitě by to měl být nějaký zkušený senátor,“ uzavřel Balatka.