Nový senátor Sobotka, nástupce slavného Jiřího Hlavatého: Chci vědět, jaký mají zákony dopad na toho posledního človíčka

Moderátorka Marie Bastlová přivítala v pondělních Dvaceti minutách Radiožurnálu nového senátora Jana Sobotku (STN), který jasně porazil Jiřího Hlavatého. Ten o křeslo senátora přišel v okamžiku, kdy kandidoval do sněmovny a stěžoval si, že ho tam lidé opravdu zvolili. Tím mu zanikl mandát senátora. Prezident Miloš Zeman musel vypsat doplňovací volby do senátu a ty vyhrál Jan Sobotka. Jakým bude senátorem?

„Pana Hlavatého jsem považoval za silného soupeře, ale myslel jsem si, že rozhodující bude ta jeho nešikovnost,“ připomněl výrok Hlavatého Sobotka. Někdejší senátor za hnutí ANO na podzim vyčinil voličům za to, že ho vykroužkovali do sněmovny. „V tomhle případě se nakládalo s důvěrou voličů velmi neobezřetně a myslím si, že se to podepsalo na výsledku voleb,“ doplnil Sobotka.

On sám prý neuvažoval o tom, že bude kandidovat do senátu, ale už v době sněmovních voleb byl osloven hnutím Starostové a nezávislí, aby kandidoval a jejich výzvu přijal. Nezdá se mu však, že jeho zvolení lze interpretovat jako odpor proti hnutí ANO. „Já si myslím, že lidé nevnímají doporučení médií nebo stranickost kandidáta. Oni volí vlastní rozumem,“ uvedl Sobotka.

Ing. Jiří Hlavatý BPP



Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Jako dlouholetý starosta Vrchlabí má s volebními kampaněmi zkušenost. Prozradil však, že díky Úřadu pro kontrolu hospodaření politických stran je teď volební kampaň trochu složitější. „Ale já jsem na to zvyklý ze sportu. Jsou daná nějaká pravidla, a když je budeme všichni dodržovat, tak to má smysl,“ uvedl Sobotka.

Jako starosta a senátor bude mít prý práce dost a v tuto chvíli v žádném případě neuvažuje, že by chtěl kandidovat do vedení STAN. Jako senátor má před sebou 2,5 roku, než skončí standardní volební období započaté panem Hlavatým a Sobotka v tomto čase hodlá tlačit na dostavbu dálnice D11, protože pomůže jeho regionu.

Pár slov padlo také k tématu zpoplatnění vody, která je využívána na zasněžování svahů. Tato voda není zpoplatněna a podle senátora by ani být zpoplatněna neměla, protože voda využitá na zasněžování se tak či tak vrátí do přírody, když sníh roztaje. Zpoplatnění této vody by navíc vedlo ke zdražování ve ski areálech a Sobotka tady mnoho prostoru pro zdražování nevidí.

Ing. Jan Sobotka BPP



senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Prozradil, že v podzimních komunálních volbách hodlá obhajovat post starosty Vrchlabí, protože chce jako komunální politik mít přehled o tom, jaký vliv mají zákony přijímané v Praze na posledního človíčka v České republice.

Nakonec odmítl myšlenku na zrušení senátu, se kterou v minulosti přišli např. Andrej Babiš (ANO) nebo Václav Klaus mladší. „Já jsem proti tomu nejen proto, že jsem byl zvolen senátorem. Pokud by na to přišlo, já se bez místa v senátu obejdu, ale já považuji senát za pojistku demokracie,“ zdůraznil.

Psali jsme: Exsenátor Hlavatý, kvůli kterému se organizovaly doplňovací volby, hlásí z Hannoveru: Volby nesleduji, jdu na večeři... Hlavatému se nelíbilo, že ho voliči zvolili do sněmovny. Ti mu to teď vrátili Lidé na Trutnovsku zvolí senátorem Sobotku, nebo Hlavatého Jana Sobotku podpořili už tři neúspěšní kandidáti do senátu

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp