Novým předsedou pražské ČSSD se stal Petr Pavlík

Strana musí podle Pavlíka zvýšit svou důvěryhodnost. „Musíme najít co nejdříve nové mladé tváře, tím nemyslím věk, ale lidi, kteří symbolizují změnu, nemají za sebou žádné stíny a mají silný osobní nebo pracovní příběh,“ řekl. Potřeba je prý zlepšit fungování strany, v plánu má co nejdříve obejít všechny obvodní výbory a začít komunikovat se stranou. „Je třeba, abychom navázali vztahy a stali se stranou, ve které se lidé znají a podporují a to vyzařovali navenek. Pokud to nebudeme dělat, nikdo nám to neuvěří,“ podotkl.