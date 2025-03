O 68 % předražené mléko, o 129 % předražená smetana. Orbán zakročil

Minimálně od startu velkého ruského vpádu na Ukrajinu začala řadu evropských zemí sužovat vysoká inflace. Řeč je nejen o Česku, Slovensku či Maďarsku, ale také USA, kde Donald Trump vyhrál prezidentské volby mimo jiné slibem, že sníží inflaci včetně cen potravin. A dnes se mu to příliš nedaří např. u vajec.

Zpomalit inflaci se již po několikrát rozhodl i maďarský premiér Viktor Orbán, který na počátku ruského vpádu na Ukrajinu nechal zastropovat ceny pohonných hmot v Maďarsku. A dostal svou zemi do situace, kdy sami Maďaři stáli v kolonách při čekání na pohonné hmoty. Už v prosinci 2022 hlásila maďarská společnost MOL, že je pohonných hmot v Maďarsku nedostatek. Už kvůli tomu, že zahraniční dodavatelé ji tehdy do Maďarska přestali dovážet, protože se jim to kvůli cenovému stropu nevyplatilo.

Tentokrát Orbán vyrazil do boje proti vysokým cenám potravin. Obchodní řetězce podle jeho názoru dosahovaly nadměrných zisků na potravinách a „museli jsme zakročit“.

Ve videu zveřejněném na vládní facebookové stránce premiér uvedl, že předražená byla např. kuřecí křidélka, a to o 42 procent, u vepřových kotlet to podle premiéra bylo o 55 procent, u mléka dokonce o 68 procent a u zakysané smetany neuvěřitelných 129 procent. 38 procent to bylo u vajec.

Premiér zdůraznil, že obchodníci s potravinami musejí omezit svou přirážku na maximálně 10 % velkoobchodní ceny na 30 různých potravin, což je politika, která bude platit od poloviny března do konce května, ale může být prodloužena.

„Nemohli jsme se dál jen dívat, jak byli lidé okrádáni; těm, kdo zvýšili ceny, se muselo říct: dost, už ne!“ pravil ve svém vystoupení.

Řekl, že vláda bude sledovat, jak potravináři dodržují politiku, ale nespecifikoval, které potraviny budou do požadavku zahrnuty.

„Abychom omezili nadměrné a neodůvodněné zdražování, jednali jsme v minulých dnech se zástupci obchodních řetězců,“ řekl Orbán. „Bohužel nabídky prodejců daleko zaostávaly za našimi očekáváními.“

Agentura AP upozornila, že údaje o inflaci zveřejněné v úterý maďarským statistickým úřadem ukázaly meziroční míru inflace za únor 5,6 %, zatímco ceny potravin meziročně vzrostly o 7,1 %. Průměrná inflace ve 20členné eurozóně byla naopak v únoru podle statistického úřadu Evropské unie Eurostat 2,4 %.

