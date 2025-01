O hvězdičku méně? Začíná sběr podpisů. Kvůli Trumpovi chtějí v Kalifornii samostatnost

Marcus Ruiz Evans, vůdce tohoto hnutí, vyjádřil naději, že se mu podaří přesvědčit dostatečný počet Kaliforňanů, aby jeho sen o nezávislosti státu mohl být realizován. „Calexit znamená, že o našich zákonech rozhodují obyvatelé Kalifornie, nikoliv nikým nevolení byrokraté ve Washingtonu,“ vysvětluje Evans podle informací serveru Independent.co.uk.

Podle jeho plánu by byla v roce 2027 zřízena dvacetičlenná komise, která by posoudila životaschopnost Kalifornie jako nezávislého státu. Tato skupina by zahrnovala členy nominované voliči, kteří by museli splňovat přísná kritéria včetně minimální pětileté doby bydliště v Kalifornii. Komise by v roce 2028 předložila své závěry, které by mohly připravit půdu pro hlasování o nezávislosti.

Volební lístky by zahrnovaly otázku: „Měla by Kalifornie opustit Spojené státy a stát se svobodnou a nezávislou zemí?“ Schválení by vyžadovalo alespoň 50% účast voličů a podporu 55 % hlasujících. Pokud by voliči rozhodli ve prospěch odtržení, iniciativa by deklarovala „hlasování o nedůvěře Spojeným státům“, avšak nezměnila by okamžitě vládu státu ani jeho vztah k federální vládě.

Hlavní motivací pro Calexit je zajištění autonomie Kalifornie, která je nejen nejlidnatějším, ale i ekonomicky nejsilnějším státem USA. Podle Mezinárodního měnového fondu by Kalifornie jako samostatný stát měla pátou největší ekonomiku světa a předčila by dokonce země jako Velkou Británii nebo Francii.

Fotogalerie: - Sněmovna a interpelace

Ruiz Evans zdůrazňuje, že odtržení by umožnilo Kaliforňanům kontrolovat vlastní finance a chránit se před rozhodnutími federální vlády, která podle něj často ignoruje zájmy a hodnoty Kalifornie. „Trumpův vztah ke klimatu, LGBTQ komunitě a dalším klíčovým otázkám je jen důkazem, že federální vláda nepředstavuje zájmy našeho státu,“ uvedl Evans podle CBS News.

„Republikáni nás v Kalifornii nyní nenávidí víc než kdy jindy. V roce 2016 byla nenávist zřejmá, nyní je už vyloženě hmatatelná,“ tvrdí Evans, jak informuje sfstandard.com.

Myšlenka nezávislosti Kalifornie není nová. První pokusy o odtržení se objevily již po zvolení Donalda Trumpa prezidentem v roce 2016. Tehdy bylo hnutí inspirováno brexitem, hlasováním o odchodu Spojeného království z Evropské unie. Ačkoliv tehdejší pokus selhal, aktuální politická situace dává podle organizátorů větší naději na úspěch.

Calexit není bez kontroverzí. Přestože někteří považují nezávislost Kalifornie za legitimní snahu o ochranu hodnot státu, kritici upozorňují na praktické a právní překážky. Spojené státy dosud nikdy nečelily úspěšnému odtržení státu, a proces by vyžadoval souhlas federální vlády, což je vysoce nepravděpodobné.

Evansův bývalý partner v hnutí, Louis Marinelli, byl dříve obviněn z vazeb na ruskou rozvědku, což hnutí poškodilo. Evans tvrdí, že se od Marinelliho distancoval, a zdůrazňuje, že hnutí Calexit je nyní zcela zaměřeno na legitimní politické požadavky.

Pokud se Evansovi podaří shromáždit potřebný počet podpisů, Kalifornie by mohla v roce 2028 uspořádat historické referendum. I kdyby iniciativa nakonec neuspěla, Calexit ukazuje, jak hluboká je polarizace napříč Spojenými státy.

Psali jsme: Začal boj. Trump obnažil zelené šílenství. Přijdou těžké časy pro Evropu, varuje Turoňová Kdy přijde i do Evropy revoluce zdravého rozumu? Duhovou už ne, jen americkou. Trump zavedl politiku „jedné vlajky“ na úřadech „Jsme znovu svobodní.“ Trump v Davosu zpražil bankéře