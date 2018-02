O stavu ČSSD promluvil vlivný straník Miroslav Jansta. Chybí prý hlavně osobnosti

Podle Miroslava Jansty se chtějí řízení politické strany ujmout lidé, kteří buď byli ve starém vedení, nebo nemají patřičné zkušenosti. „Nemáme bohužel Petra Fialu jako ODS, tedy zcela nového člověka, který by byl schopen té chřadnoucí straně dát i nějaký nový náboj. ČSSD by se přitom mohla daleko rychleji vrátit na výsluní – nemá takového konkurenta jako ODS v podobě TOP 09, hnutí ANO za alternativu k ČSSD nepovažuji,“ řekl v rozhovoru pro server Aktuálně.cz a dodal, že by v čele strany museli být lidé, kteří budou schopni program obyčejným lidem srozumitelně a věrohodně prezentovat.

Mezi kandidáty na předsedu ČSSD Zimolou, Chovancem a Hamáčkem by si prý Jansta nevybral. „Každý z nich má své přednosti i slabiny. Manažersky jsou dobří Zimola s Chovancem. Hamáček je vynikající parlamentní typ, vzdělaný, s přehledem, zda to už stačí na vedení strany, si nejsem jistý,“ řekl a dodal, že napoví, kdo bude jak schopen na sjezdu veřejně vystupovat. Nový předseda se každopádně prý musí partaji dostatečně věnovat a obhajovat program.

Problém Jansta vidí hlavně v tom, že ČSSD chybí silná sjednocující osobnost, intelektuál v dobrém slova smyslu. „Uvnitř ČSSD jsou spíše mocenské než myšlenkové proudy,“ zdůraznil. Co se týká Zemanovy účasti na sjezdu, je si Jansta jistý tím, že ČSSD poradí, jak má postupovat, aby získala zpět svých 20 procent voličů. „V Praze, která byla v prezidentských volbách silně protizemanovská, více než 30 procent lidí volilo Zemana. A to jsou i potenciální voliči ČSSD. Zeman jde na sjezd a nabízí své voliče,“ dodal.

Původní zdroj ZDE.

Babiš je pro sociální demokracii podle Jansty fatální problém. „Nemusel by existovat, kdyby sociální demokracie udělala ve volbách v roce 2013 pořádnou kampaň, lépe se prezentovala. Ona byla tehdy v parlamentní opozici, měla lepší výchozí podmínky, měla být tím hlavním kritikem Nečasovy vlády, ale přenechala Babišovi nebývalý prostor,“ uvedl a dodal, že to, že si Babiš potom přisvojil všechny úspěchy Sobotkova kabinetu, je druhá věc.

Jedním z hlavních témat bude na sjezdu ČSSD vládní spolupráce s trestně stíhaným Andrejem Babišem. Jestli spojenectví s Babišem může začít fungovat, když čtyři roky nefungovalo, je prý třeba diskutovat na sjezdu. „Po pravdě řečeno, kroutím hlavou nad tím, jak může sjezd ČSSD něco zásadního probrat během jediného dne. Měl být naplánován jako minimálně dvoudenní, kde si delegáti toto všechno měli vyříkat,“ je si jistý Jansta, podle kterého jsou v ČSSD vykopány hluboké příkopy. „Část lidí říká, že vystoupí ze strany, když vyhraje Chovanec, část chce odejít, když stranu převezme někdo jiný. Zbytečně se to vyhrocuje,“ uzavřel.

Psali jsme: Lidé od Hamáčka objíždějí republiku a slibují za podporu funkce. Místní funkcionář ČSSD otevřeně promluvil o praktikách před sjezdem Hamáček promluvil jasně: Babiš by neměl být ve vládě Tohle Babišovi nemůžeme říkat. Hamáček rozeslal „přátelům“ dopis Chovanec rozeslal členům ČSSD dopis. Vysvětlil v něm, že protikandidáti Hamáček a Zimola jsou naprosto neschopní

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: nab