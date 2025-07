Rozhovor s Bidenem, který měl uhasit oheň, ale odpálil bombu

Bývalý prezident Joe Biden po celé své funkční období odmítal poskytovat rozhovory novinářům The New York Times (NYT) a dalším deníkům, přičemž jeho tým opakovaně čelil kritice za omezování přístupu médií. Tento přístup vyvrcholil v dubnu 2024, kdy NYT vydala ostré prohlášení, v němž Bidenovi vytkla, že se „aktivně a účinně vyhýbá otázkám nezávislých novinářů“, a varovala, že takový postup může vytvořit „nebezpečný precedent“ oslabující kontrolu moci. Politico následně tuto situaci popsalo jako „malichernou roztržku“, v níž Bidenův tým označil novináře NYT za „nárokové“, tedy že si pozornost prezidenta nárokují.

Situace se změnila počátkem letošního července, kdy Biden – poté, co po celé své prezidentství komunikoval s NYT pouze jednou, a to v roce 2021 – konečně poskytl redakci desetiminutový telefonický rozhovor. Tématem byly rostoucí pochybnosti o legalitě milostí, které Biden uděloval pomocí automatického podpisového zařízení, tzv. autopenu. Rozhovor vyšel 13. července pod titulkem „Biden tvrdí, že rozhodnutí o milosti, která byla podepsána pomocí autopenu, učinil on“, v němž bývalý prezident trval na tom, že všechna rozhodnutí učinil osobně, a označil výtky Donalda Trumpa a dalších republikánů za „lži“.

Klíčový rozpor však vyšel najevo na konci článku, kde NYT uvedla, že Biden „neschvaloval každé jméno individuálně“ u hromadných milostí a že v některých případech měl konečné slovo jeho šéf kabinetu Jeff Zients. Až v úplném závěru článku pak redakce dodala, že jedinou milost, kterou Biden podepsal fyzicky, byl dekret pro svého syna Huntera. Toto rozvrstvení informací vyvolalo vlnu kritiky. Nezávislý novinář Drew Holden na platformě X vytkl NYT, že „opakovala Bidenovo tvrzení, že rozhodnutí učinil sám, ale schovala fakt, že to nebyla pravda“. Podobně politický komentátor Mark Halperin označil článek za porušení základních žurnalistických standardů, protože neobsahoval vyjádření expertů nebo republikánů k Bidenovým tvrzením.

