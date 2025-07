Oskar Krejčí odhadl, co by nastalo po vítězství Ruska

„Pokud jde o amerického prezidenta, definovat jeho strategii je vždy obtížné. V první řadě platí, že každý prezident, každý muž, který vstoupí do Bílého domu, si přinese svoji vlastní strategii. Trump se liší od těch ostatních i od svého prvního období tím, že tu strategii mění co 14 dní,“ říká Krejčí v rozhovoru na XTV.

Přesto je podle něj možné rozpoznat jasný dlouhodobý cíl. Trump se podle Krejčího snaží oživit americkou reálnou ekonomiku, zejména průmyslovou výrobu, kvůli obrovskému zadlužení, kterému americká federální vláda čelí. A nejjednodušším prostředkem pro oživení ekonomiky je podle Krejčího vojenskoprůmyslový komplex.

„Trump udělá všechno pro to, aby tu americkou výrobu rozpohyboval. A k tomu potřebuje ta cla, aby evropské či japonské firmy vyráběly v USA. K tomu tlačí Evropskou unii i evropské země NATO, když požaduje výdaje 5 % HDP na obranu,“ vysvětluje politolog prostředky Donalda Trumpa k oživení ekonomiky USA.

Zároveň Krejčí upozorňuje, že pokud Trumpovi k rozpohybování americké ekonomiky bude pomáhat válka na Ukrajině, nemusel by Trump váhat a tuto možnost využít. „A on už našel cestičky, jak by pomáhat mohla,“ dodává Krejčí. Zásadní problém podle něj však spočívá v tom, že dodávky zbraní na Ukrajinu znamenají zhoršení vztahů s Ruskem. A jakmile se v USA začne stupňovat konfrontace s Ruskem, dochází podle Krejčího k radikalizaci vnitropolitické atmosféry.

V pondělí Trump oznámil, že pokud do 50 dnů nebude uzavřena mírová dohoda s Ukrajinou, zavede 100% cla na ruské obchodní partnery, mezi nimi i na Čínu a na Indii. Podle Krejčího by tím však Trump potopil pracně připravené celní dohody s Čínou.

Axios Putin naznačil, že v příštích 60 dnech bude usilovat o obsazení území až ke správním hranicím připojených regionů.

„Jestli se skutečně počítá s tím, že začne velká letní ofenzíva, tak se do 60 dnů vejdeme a bude rozhodnuto. Kde vzal Trump těch 50 dní, to je otázka,“ říká Krejčí. A že velká ofenzíva by dle jeho názoru mohla znamenat rozklad ukrajinské armády, Rusko by získalo ukrajinské území a vyhrálo by válku. „Takhle některé války končívají... nemoralizujme nad tím,“ poznamenal Krejčí.

Svět, možná s výjimkou Západu, by podle jeho názoru ruské vítězství přijmul. „Svět běží dál. To jen my si namlouváme, že jsme pupek světa,“ říká politolog.

Nastínil možnou poválečnou situaci, jež by mohla nastat v případě ruského vítězství na Ukrajině. Politolog upozorňuje, že pokud se konflikt uklidní a USA začnou z regionu ustupovat, do popředí by mohla vystoupit vojenská síla Německa. Německo by se totiž i kvůli požadavku 5 % HDP na obranu mohlo stát největší vojenskou mocností v Evropě.

„Co si o tom mají myslet Poláci? Proč Poláci tak zoufale chtějí, aby byli američtí vojáci v Polsku. Jenom kvůli Rusku? Rusko neobsazovalo Polsko samo, vždycky s Německem,“ naznačuje Krejčí. Dle jeho názoru je princip výdajů na obranu podle hrubého domácího produktu jednotlivých členských zemí NATO absurdní, nesouvisí s žádnými strategickými analýzami a má potenciál vytváření nových evropských struktur.

Fico si „umí dupnout“

V další části rozhovoru se Krejčí zaměřil na vztahy České republiky a Slovenské republiky, předně pak situaci kolem výměny otevřených dopisů mezi premiéry Petrem Fialou a Robertem Ficem. Fiala v dopise Fica žádal, aby přehodnotil slovenský postoj k přijetí sankčního balíčku proti Rusku. Fico mu odpovědí připomněl, že Slovensko je suverénní stát hájící vlastní zájmy.

„Je jasné, že politici, kteří u nás dělají politiku, nemůžou Ficovi rozumět,“ říká k tomu Krejčí, a že zahraniční politika současné vlády Petra Fialy jde „úplně mimo národní zájem“. Krejčí k doložení svého tvrzení připomněl např. Dohodu mezi ČR a USA o spolupráci v oblasti obrany, která byla podepsána 23. května 2023, a také českou strategickou koncepci.

„Je mi to líto. To mají být nadstandardní vztahy mezi Českem a Slovenskem. Vždyť máme společnou historii. V podstatě slovenština je čeština ponořená do studánky; vždyť my máme jeden jazyk. Takhle se budeme na sebe mračit, jak to dělá Fialova vláda vůči Ficovi?“ pohoršuje se Krejčí a dodává, že špatná diplomacie dokáže pohřbít úplně stejně jako válka.

