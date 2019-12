Občan zmrazil vysílání ČRo: „Babišovi to hodím z trucu!“ Jde o Trumpa a podobnost s Českem

Dolní komora Kongresu Spojených států, Sněmovna reprezentantů, se rozhodla proti prezidentu Donaldu Trumpovi spustit proces impeachmentu a chtějí ho zbavit úřadu. Bez souhlasu horní komory Kongresu, Senátu, se však proces nepodaří dotáhnout do konce a v Bílém domě věří, že Senát s republikánskou většinou Trumpa podrží. Anketa Chcete, aby Mikuláš Minář vstoupil do politiky? Ano 4% Ne 96% hlasovalo: 13784 lidí

Demokraté Trumpa viní z toho, že zneužil pravomoci prezidentského úřadu, a z bránění Kongresu ve vyšetřování ve věci údajného nátlaku Donalda Trumpa na ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Trump měl na prezidenta naléhat, aby ukrajinského úřady vyšetřovaly syna Joea Bidena, který může být jeho protikandidátem v souboji o Bílý dům v roce 2020.

Amerikanista Kryštof Kozák z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy pořad otevřel prohlášením, že počínání opozičních demokratů ho nepřekvapilo. Stejně tak se ale ukázalo, že většina republikánů v dolní komoře Kongresu stojí za Trumpem. Největší kritici Donalda Trumpa z Republikánské strany už opustili vysoké politické funkce, nebo prý mají obavy, jak by se k jejich případnému nesouhlasu s Trumpem postavilo tvrdé jádro voličů současného prezidenta.

Republikáni tedy podporují Trumpa. Podporují ho i přesto, že podle právního řádu USA 45. prezident země spáchal trestný čin. „V americkém právním řádu je trestný čin, který přesně říká, že je zakázáno požádat cizí mocnost o pomoc ve volbách. Takže to, že on požádal ukrajinského prezidenta o vyšetřování jeho politických oponentů, tak to je v podstatě trestné,“ podotkl Kozák.

Jeden z posluchačů rozhlasu konstatoval, že žaloba Trumpovi ve skutečnosti pomůže, protože mnozí Američané vyhodnotí proces impeachmentu jako hon na čarodějnice. A řada českých občanů to vyhodnotila podobně. Mnoha lidem se zdá, že Trump je u části politického establishmentu nepopulární a snaží se ho zbavit.

Podle pana Tomáše Šafra jde vlastně jen o divadlo, které opoziční demokraté rozehrávají, i když údajně dobře vědí, že jim to nepomůže. „Já jsem nikdy třeba nevolil Babiše, není to žádnej svatoušek, ale když vidím dehonestaci té osoby, prostě léta trvající, tak pomalu uvažuju, že to jenom z trucu těmhle neomarxistickým, až pomalu fašistickým divadlům Babišovi hodím. A takhle můžou přemýšlet i ty lidi v Americe,“ zdůraznil posluchač.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Zaznělo i další srovnání s Českou republikou. Pan Pavel Klimeš se domnívá, že jak u nás, tak v USA jistá část veřejnosti odmítá respektovat výsledky svobodných voleb a k jejich zpochybnění rozehrává např. i ruskou kartu. „To je pohrdáním lidmi,“ pravil Pavel Klimeš.

Fotogalerie: - Havel mezi lidmi

Amerikanista Kozák k tomu dodal, že kongresmani za Demokratickou stranu musí vycházet vstříc svým voličům a ti očekávají, že opozice půjde Trumpovi, obrazně řečeno, po krku. Kdyby to demokraté nedělali, zklamali by své voliče a mohli by přijít o jejich hlasy. Impeachment tedy pustili, ačkoli se jim do toho podle odborníka moc nechtělo.

Ve vysílání však zaznívaly i názory, že Trump sice byl demokraticky zvolen, ale pokud porušil zákon, měl by z politiky odejít. Třeba i před vypršením svého mandátu. Pokud Trump celý proces impeachmentu označuje za hon na čarodějnice, tak paní Heleně Hanusové to připomíná premiéra Andreje Babiše, který s oblibou používá slovo kampaň.

Psali jsme: Prezident Trump tasil proti demokratům speciální zbraň. Mlčenlivého senátora Přirovnávat SSSR k nacistickému Německu je vrchol cynismu, vzkázal Putin do Bruselu Že dlužíme EU? Klaus st. se naštval: „Havlovi muži“ nebudou číst rádi Ministr Metnar: Nové vrtulníky budou kompletně připraveny do konce roku 2023

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.