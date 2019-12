Obeznámený Alexander Tomský rozebral britské volby: Zastánci EU nerespektovali porážku, to se v Británii nenosí

Alexander Tomský v rozhovoru pro server Info.cz řekl, že britské volby podle očekávání rozhodl brexit. „Lidé chtěli brexit dokončit a parlament tuto snahu stále nechtěl dopustit. Táhlo se to tři a půl roku, oni to pořád odmítali, ale nepřinesli nic pozitivního. Třikrát odmítli dohodu premiérky Mayové, začaly tam vznikat nějaké malé skupinky, objevili se přeběhlíci, což je v Británii nevídané,“ hodnotil situaci v Británii Tomský.

Další nevídanou věcí byl podle něj fakt, že poražená strana v referendu svoji prohru nechtěla přijmout. „To se v anglické společnosti nenosí. Lidi už toho měli plné zuby a chtěli to mít už za sebou a Boris Johnson byl velice silný v té své rétorice. Zatímco socialista Jeremy Corbyn se v tom plácal. On byl taky pro brexit, ale jen za určitých podmínek, a byl pod tlakem labouristických liberálních elit,“ má jasno Tomský.

Celou situaci kolem brexitu Tomský vnímá jako zmatečnou. „Byli tam přeběhlíci, mnozí neuznávali výsledek referenda a voleb,“ popisuje s tím, že to má také co dočinění s vývojem společnosti. „Podle mě se láme dělení společnosti na jiné ose, než jsme zvyklí. Dříve se to štěpilo na zastánce kapitalismu a socialismu, zda dát více peněz do investic, nebo sociální sféry. A tento spor ve společnostech dneška jako by zanikl,“ pustil se do filozofování Tomský.

Podle něj je teď tak vysoká životní úroveň a nízká nezaměstnanost a tak dále, že se lidé mají nejlépe v dějinách. A proto se objevily nové fenomény, na kterých se společnost dělí. „Objevil se jiný rozkol, mezi, dejme tomu, manuálně pracujícími konzervativci společně s konzervativní inteligencí a mezi těmi, kteří hlásají ty bludy, které rozčilují tu první skupinu obyvatel,“ narážel Tomský na témata multikulturalismu, genderismu nebo ekologické agitace.

„Ta společnost je rozbitá, rozdělená zhruba na tyto dva tábory. A vidíme to v Británii, u nás nebo Francii, kde lidé chodí do ulic,“ dodal Tomský.

Poté se věnoval dalším tématům, která byla pro nedávné volby důležitá. „Dalšími tématy voleb kromě brexitu bylo zejména zdravotnictví. Tamní systém je podle mě odjakživa katastrofální, ale Angličané ho milují. Tam totiž není absolutně žádná kontrola, jako v Evropě, kde funguje systém pojišťoven. A je tam kvůli tomu desetinásobná byrokracie a stát do toho systému lije neuvěřitelné peníze,“ vysvětloval Tomský.

To je podle něj důvod, proč je vždy před volbami zdravotnictví tak zásadním tématem. „Proto se objevují takové fake news jako fotka chlapce, který musí spát v nemocnici na zemi, nebo se řeší fakt, že když nebude muset Británie dávat miliardy EU, může je narvat do zdravotnictví,“ dodal.

„Další důležitá otázka kolem brexitu byla migrace. V Británii přibylo za poslední roky přes šest milionů lidí a najednou chybějí místa v nemocnicích, školách, není dostupné bydlení a tak dále. A to se vždy nejvíce dotkne těch chudších lidí, proto většina lidí hlasujících pro brexit je z té chudší poloviny britské společnosti,“ pokračoval Tomský.

Reagoval také na množící se hlasy o vyvolání referenda o nezávislosti Skotska. „Není to moc představitelné, protože jednou už toto referendum proběhlo a Skotsko setrvalo v Británii. Navíc ty vazby na Anglii jsou obrovské, miliony Skotů tam žijí a pracují. A nikde není zaručeno, že v případě vyhlášení skotské samostatnosti by navíc byla země přijata do EU,“ varoval Tomský s tím, že v Bruselu si tento scénář rozhodně nepřejí.

Tomský na závěr potvrdil, že brexit je definitivní. „Vystoupení k 31. lednu je stoprocentní, už se bude jenom jednat o formě té dohody, což bude probíhat dalších mnoho měsíců. A podle mě to bude pro Brity obrovské zklamání,“ dodal Alexander Tomský.

Psali jsme: Britové, budete z brexitu zklamaní, varuje Bakalův redaktor Jurečka (KDU-ČSL): Británie si drtivou většinou zvolila do čela vlády tohohle... Peksa (Piráti): Ve Velké Británii mají nedemokratický volební systém... proto ty výsledky Silou EU si nejsem tak jistý... Profesor Kovář odhaluje, co přijde teď

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.