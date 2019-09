Obeznámený muž: Babiš už teď vyhrál. Ale pozor... Tohle pro něj Zeman neudělá

Jan Kubáček je politolog, specializující se na politický management, politickou komunikaci a volební marketing, je autorem několika odborných knih a cvičebnic, desítek studií a popularizačních článků. Ve své pedagogické a analytické činnosti se zejména zaměřuje na oblast politického managementu, komunikaci veřejných institucí a úřadů, vybrané oblasti politického a volebního marketingu, politické psychologie a sociologie, politické komunikace.

Celý pořad ZDE

První otázka mířila na zvrat ve stíhání Babiše. „No, bylo to velmi prapodivné, upřímně, protože já, když ještě teď odhlédnu od toho možná výsledku, tak se přiznám, že pro mě největší překvapení jako pro občana a politologa zároveň je, že čtyři roky se něco vyšetřuje. Vyšetřuje se poměrně velmi exponovaný politik, jeho rodina, blízcí manažeři. Skloňuje se to ve všech pádech, prolíná se to několika volebními obdobími, je to součástí kampaně a proti kampaní. Je to jeden z důvodů, proč vznikne nějaká koalice a jiné politické strany do té koalice nejdou. A pak vlastně ze dne na den se dovíme možná něco, možná nedovíme, v podstatě je to součást nějakého mediálního titulku, nemáme to ani stvrzené, neznáme detaily. Prostě nejvíc mě štve, že jsme neslyšeli detailní srozumitelné argumenty. Proto s tím mám největší problém, protože ať to dopadne pro Andreje Babiše a jeho blízké jakkoliv, tak si myslím, že nejdůležitější pro pravidla hry, justici a důvěru ve stát je, si myslím, že spravedlnost je, pokud možno, rychlá, což je první a velké ale, čtyři roky nevím.

Druhá věc je, že je srozumitelná, to se neodehrálo. Máme jenom nějaký údajně věrohodný zdroj a že je odpovědně zodpovězena, což zase nemáme. Takže upřímně řečeno, já vlastně nevím, jak to s Andrejem Babišem dopadlo, nevím, jestli se to týká Andreje Babiše nebo někoho jiného, členů rodiny, manažerů z toho případu ani nevíme vlastně, jaká ta časová souslednost bude; jediné, co víme, že všechno může být jinak, protože nad panem Šarochem je městské státní zastupitelství, případně nejvyšší státní zástupce. Obě instituce mohou rozhodnout zcela jinak, my nevíme, jestli zcela jinak, než rozhodl pan Šaroch. Jediné, co mi přijde tragikomicky vtipné, že ti, co skloňovali pana Šarocha do pátku minulého týdne, vzývali ho jako morálního hrdinu, tak teď mají tendenci ho naopak plísnit a tahat kalužemi. Vadí mi to uliční uvažování, a to rovnou říkám, ať to dopadne jakkoliv, protože teď nevím, co si myslet. Jediné, co se stalo, že to je dál součástí politického boje, a jediný, kdo nám to v uvozovkách rychle přetlumočil byl prezident republiky Miloš Zeman, který přišel rovnou s tím, že Andrej Babiš je v uvozovkách osvobozen, respektive vyšetřování utnuto. Dneska ta společnost je rozpolcená a celé jediné, co k tomu vede, tak jedna polovina, která nedokáže najít nit suchou na Andreji Babišovi, má argumenty, že to určitě tak není, je to cinklé, je to ovlivněné, je to kdovíjak; a druhá, která zase naopak za ním pevně stojí a téměř by pro něj obětovala vše, co jde, tak naopak je utvrzená, že celé to bylo, kdo ví, jak to celé bylo, byla to nátlaková záležitost, byla to snaha Andreje Babiše vytlačit z politiky. Prostě, myslím si, že tady chybí to písknutí rozhodčího a to, abychom pochopili, proč rozhodčí píská, a hlavně s jakým výsledkem,“ rozpovídal se na první otázku politolog Kubáček.

„Každopádně, jestli je pravda, že Šaroch to nějak rozebral, že se to nedá žalovat, tak už jednou pro vždy to bude strašný argument, i kdyby ho nakonec obžalovali,“ zmínil Xaver. „To víte, že ano, Andrej Babiš už v podstatě včerejškem vyhrál,“ doplnil ho Kubáček. „Ten si z toho udělá graf,“ začal větu Xaver a Kubáček pokračoval: „No, bude mít hlavně téma v kampani, protože v podstatě jakákoliv kauza, která se objeví, tak řekne: ‚Podívejte, Čapí hnízdo tady každý skloňoval, vtáhli do toho mě a celou rodinu.‘ Už se nebude řešit, jak celá ta kauza vznikla a jaké bylo pozadí a jak dopadla. ‚To znamená všechny další kauzy, které přišly s výkonem mé funkce, kdo ví, jak to je.‘ On ten argument, on ten obušek už bude mít a ten jeho svět v podstatě taky. Od pondělka už má jasno, proto jsem použil ten titulek prezidenta Miloše Zemana, který gratuloval k narozeninám a ukončení vyšetřování, protože v podstatě spousta lidí si řekne: ‚Říkal to i pan prezident, musí to být pravda,‘ a vlastně státní zastupitelství svým způsobem tomu jako silně napomohlo, a ať se to teď vyvine jakkoliv, ať bude nakonec argument městského státního zastupitelství nebo z nejvyššího státního zástupce jakýkoliv, tak Andrej Babiš už bude mít argument: ‚Ale vždyť ten v uvozovkách pán, který se tomu celou dobu věnoval a systematicky to řešil už došel k nějakému verdiktu a teď těm mocným to nevyhovuje,‘ tak to je,“ rozvedl Kubáček.

Xaver se dále v rozhovoru zamýšlel nad tím, proč lidi tak moc volili protestní strany a ANO, proč tradiční strany oslabují. „Já si říkám, čím to je. Není to spíš slabost Pospíšila, Kalouska, Fialy a tak, protože se ty projekty nepovedly? Ty strany se buď mezi sebou povraždily jako socani nebo Věci veřejné. Nebo si je rozebrali kmotři jako ódeesku. Jsem já dobrý politolog nebo špatný politolog?“ zahrál si Xaver na politologa. Kubáček navázal: „Víte co, já si myslím, že Andrej Babiš, a tohle on umí velmi dobře, on to postavil jednak na charismatu, prostě v politice je potřeba charisma, je potřeba nějaká dávka taky dynamiky, srozumitelnosti. On má drive. To se prostě musí nechat, můžete s tím nesouhlasit, ale prostě je vidět, že v tom arabském světě věděl, jak se prodává, a uměl Arabům prodat a vždycky můj kamarád trefně říká, že kdo umí prodat Arabům, ten obstojí v jakékoliv situaci a je to prostě znát, protože někdo může říct, že je to jen prodat cokoliv, ale je to prostě součástí té politiky, mluvit srozumitelně, s příběhem, s emocí, vysvětlit celou řadu věcí. Babiše vystřídá až, a já neustále to opakuji, Babiš jiného stylu. Mně to hodně připomíná Itálii Silvia Berlusconiho, Berlusconi skončil až v momentě, když přišel Matteo Renzi, v podstatě taky velmi srozumitelný, dynamický, energický politik, kterému to teda dlouho nevydrželo. Se zkušeností populárního starosty z Florencie a za v uvozovkách středolevicových sil a lidem se líbilo, že mluví slušně, věcně, pochopitelně, srozumitelně, ze života, má nějaké konkrétní zkušenosti a že s tou Itálii pohne. Nakonec vyhořel a dopadlo to tak, že přišel třetí ranař, v uvozovkách slovy nejslavnějšího českého politologa Járy Cimrmana: ‚sekáč který se nezakecal,‘ a to je Matteo Salvini a vidíte tu současnost. Ono se může stát něco podobného, jednak si myslím, že pokud má Babiše někdo do budoucna vystřídat, tak to nesmí být jakoby uhranutý, uzavřený, vyhraněný straník, který mluví opravdu jak bafuňář a má zkušenost ryze politickou a stranickou. Musí to do značné míry být podobný člověk, to znamená, že má nějakou zkušenost. Umí mluvit optikou lidí, které chce oslovit. Umí mluvit optikou jejich strastí, radostí, plánů a ideálně má nějakou zkušenost s životem a s výsledky a pak může být pro řadu lidí zajímavý, protože si řeknou je pozitivní a nemá za sebou kauzy,“ shrnul Kubáček.

Na otázku, zda může být vyzyvatelem Babiše Václav Klaus mladší, odpověděl Kubáček: „Pro část voličů může být. Upřímně řečeno si myslím, že on, když spustí kontaktní kampaň, opravdu bude mezi lidmi a začne vytahovat témata, která leží na ulici, protože je vlastně ten antibabiš-svět ani ten babiš-svět teď nemá čas řešit, protože se soudničkaří a v podstatě se tady mlátíme paragrafy, tak si myslím, že má podle mě solidní šance. Já si furt myslím, že jako těch 5 % a víc zdaleka není marná mise, protože do voleb je tak daleko a on má jednu obrovskou výhodu, umí mluvit srozumitelně a vybírá si témata jak zleva, tak zprava. Prostě vybírá si je jak život. To je, jako kdybyste chtěl po vlastním životě říct, jestli váš život je konzervativec, socialista, nebo liberál, nebo komunista. Prostě životy je mnohobarevný. Toto pochopil jak Babiš, tak Klaus mladší, tak mimochodem i Ivan Bartoš, a proto, podle mě, jim patří, zatím někomu současnost a myslím si, že dalším budoucnost.

Ke konci rozhovoru došlo na dotazy diváků, jedním z nich bylo, zda politolog věří na vzájemné krytí Zemana a Babiše. Kubáček řekl: „Podmíněně věřím, ale funguje to jenom na síle. To znamená, jinými slovy, dokud Andrej Babiš bude mít vliv, dokud ta politická scéna bude rozdělena tak, jak bude rozdělena, tak se Andreji Babišovi s Milošem Zemanem bude dařit. Miloš Zeman je ten důležitější, ten vlivnější, protože už ho nečekají žádné volby. Má druhý mandát, tím jak naopak je ta politická scéna rozhašena a rozdělena, tak samozřejmě má tu píšťalku, takže má to privilegium spoustu věcí si ovlivňovat, jak chce, a Babiše má v situaci, která mu taky vyhovuje, neboli v určitém mírném područí, protože přece jen je to premiér menšinové vlády, je to premiér, který částečně má řadu ministrů, kteří pochopili na kauze s ministrem kultury, že právě prezident je ten, který rozhoduje o délce kariéry ministra v Babišové vládě. Pro Miloše Zemana je to zatím velmi zajímavé, ale dovedu si představit, myslím si, že ho velmi silně drží pod krkem a je to takové to podmíněné přátelství. V politice zase není moc přátelství, kde si opravdu jako kovbojové kryjí záda a pistolemi střílí opravdu jinam, ne po sobě. Je to manželství z rozumu, je to partnerství, které je zatím pro obě dvě strany výhodné. A víte co, ono upřímně, já si myslím, že to není partnerství na amnestii, jak tady někteří říkají. Miloš Zeman by tohle neudělal, nechce být takto pamatován v dějinách, ale Andrej Babiš si uvědomuje, i když nebudou předčasné volby a budou žádné sněmovní volby, tak ten, kdo bude rozhodovat, kdo bude příští premiér, bude opět Miloš Zeman a má dva pokusy. Je sakra velký rozdíl, když předem řekne, jmenuji, pověřím Andreje Babiše, anebo řekne, pověřím někoho z hnutí ANO,“ zakončil povídání politolog.

