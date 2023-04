Obilí, maso a vejce z Ukrajiny jsou nezávadná, vzkázal Čechům z ČT Nekula

reklama

S cenami je to podle Nekuly dramaticky horší, než čekal. „Šetření se blíží ke konci. Zhruba v první polovině května zveřejní antimonopolní úřad data. Česká obchodní inspekce společně s potravinářskou inspekcí provedla v minulých dnech 252 společných kontrol a mě nemile překvapilo, že zhruba tři čtvrtiny všech kontrol byly s negativním zjištěním. Bylo zde porušení potravinového práva nebo porušení zákona na ochranu spotřebitele a nekalé praktiky. To je pro mě nemilé,“ podotkl.

„Byly zjištěny i takové věci, že zákazníkovi byla účtována úplně jiná cena, než byla na regálu, na zboží, zákazník byl klamán kvazi slevami, je to hra se zákazníkem, klamání spotřebitele, to je nepřijatelné – byla to nemilá zjištění jak u kvality potravin, tak u cenotvorby,“ dodal ministr zemědělství s tím, že okamžitě byla sjednána náprava.

„Situace se nám pokazila a teď nám jde o to, abychom to napravili. Proto do toho vstupuje antimonopolní úřad, začíná ve větší míře využívat zákon o významné tržní síle, který jsme novelizovali. Já mám nepřímé nástroje a maximálně jich využívám, aby se všichni hráči umravnili. Už se to začíná projevovat i v těch cenách, my to vidíme na datech Českého statistického úřadu a vidíme to i na kontrolních nákupech, jenom by mohl být pokles cen rychlejší a v daleko širší škále,“ pokračoval Nekula.

Na dotaz, zda si všichni nevydělávají nadmíru, Nekula uvedl: „Ono je to legální, není to nic nekalého. Oni vydělávají oprávněně, akorát někdy je to nemravné. Někdo vydělává víc, někdo míň, někdo tahá za delší konec a někdo za kratší. Oni nejsou domluveni,“ řekl Nekula. „Takže nás okrádají zjednodušeně všichni,“ glosoval jeho slova Takáč. „V současné době pozorujeme, že obchodníci mají u řady komodit obchodní přirážku 100 až 200 procent, takže každý zkouší, co trh, zákazník unese. Obchodníci doopravdy tahají za nejdelší konec,“ reagoval ministr.

Přišla reakce na slova některých obchodníků a Danuše Nerudové, že Nekula stojí na straně agrobaronů, což má být důvod, proč zemědělci mají obrovské zisky. „Máte čím doložit, že nejdete na ruku těm tzv. agrobaronům?“ zajímal se moderátor Daniel Takáč. „Mně se ta nálepka nelíbí. Jsem ministr zemědělství, který píská rovinu pro malé, střední i velké zemědělce,“ zdůraznil. „Vždyť v minulém roce ti velcí protestovali proti nové společné zemědělské politice, že jim Nekula ubližuje a nadržuje malým. Já ve finále dělám jenom vyváženou politiku, aby se to dotační kyvadlo nevychylovalo ani jedním, ani druhým směrem,“ hájil se Nekula, že jen vyrovnává situaci.

„Oni to ti hráči – zemědělci, potravináři a obchod velice dobře chápou a velice tomu rozumějí. Zatím intervenují jen verbálně, proč hned útočit, beru zpět slovo útočit, proč tlačit na situaci všemi možnými prostředky,“ reagoval na Takáčova slova, že jde jen o jakési „bububu“. „A co si má myslet zákazník? Od čeho tu máme ministra zemědělství, když ví, že vidí nemravné marže, má v ruce nástroj specializovaného finančního úřadu a on ho nepoužije?“ zajímal se dál Takáč. „Připravujeme se na to, nelze vyloučit, že se tak stane, teď jde o to, aby ti hráči co nejrychleji pochopili, oni jsou chápaví...,“ pousmál se Nekula a zopakoval, že situace se napravuje.

Závěrem se věnoval i dovozu z Ukrajiny. Nekula dnes uvedl, že obilí, maso a vejce z Ukrajiny na území České republiky jsou nezávadné. Nevidí proto důvod, aby Česko zakazovalo dovoz těchto produktů, jako to udělaly Polsko, Slovensko a další země. „Vše kontrolujeme, byly provedeny desítky kontrol a odběrů a už není pomalu ani co kontrolovat. Ten dovoz z Ukrajiny je malý, situace u nás je úplně jiná než v Polsku, zlikvidovali by si tím zemědělství, ekonomiku, to se týká i Maďarska, Slovenska, Rumunska... Ale na Českou republiku to má ohledně cen zemědělských komodit sekundární dopad, ten dovoz je z Ukrajiny opravdu minimální,“ zdůraznil ministr Nekula.

