Objem veřejných zakázek do října vzrostl o 23 procent na 292 miliard

Veřejní investoři v Česku zadali do konce září firmám 23 498 zakázek ze 292,2 miliardy korun. Hodnota vzrostla o 23 procent, počet se zvýšil téměř o třetinu. Rovněž objem nově vypsaných zakázek vzrostl meziročně o 23 procent. Vyplývá to z údajů analytické společnosti CEEC Research, které má ČTK k dispozici.

„V některých oblastech stavební výroby, jako je například pozemní stavitelství, není objem veřejných zakázek stále ještě dostatečný. Navíc v řadě výběrových řízení je dominantní především výše požadované ceny, aniž se více zohledňují kvalitativní parametry jednotlivých nabídek,“ uvedl ředitel stavební společnosti Trigema Building Karel Branda.

Meziroční růst je ovlivněn několika velkými zakázkami ze začátku letošního roku. Největší zakázku za 14 miliard korun na rámcovou smlouvu o poskytování dodávek určených druhů minerálních olejů prostřednictvím železnice zadala v lednu společnost Čepro.

Největší objem veřejných zakázek připadá dlouhodobě na stavebnictví, do konce září to podle údajů společnosti IS byla zhruba polovina. Miliardu korun překročilo od začátku roku 16 zakázek. Největší byla modernizace trati Sudoměřice–Votice za 5,3 miliardy korun. Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) ji zadala firmě OHL ŽS. Druhou největší zakázkou byla optimalizace traťového úseku Praha-Hostivař–Praha, hlavní nádraží za 4,22 miliardy korun. SŽDC ji zadala sdružení firem Metrostav, Swietelsky Rail CZ a SMP CZ.

Hodnota nově vypsaných veřejných zakázek do konce září meziročně vzrostla o 23 procent na 330,5 miliardy korun. Počet se zvýšil o sedm procent na 6 240. „Meziroční růst hodnoty vypsaných veřejných zakázek ovlivnilo hlavně velké množství výběrových řízení s hodnotou nad jednu miliardu korun oznámených v květnu 2018, který patřil z hlediska objemu k nejsilnějším za poslední tři roky,“ doplnil Pavel Kliment z poradenské firmy KPMG.

Šlo především o pilotní projekt PPP na dálnici D4 od Ministerstva dopravy za téměř 25 miliard korun a rámcové dohody firmy Čepro na poskytování dodávek minerálních olejů.

autor: mp