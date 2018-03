Objevili jsme další peníze Bartoškovi: Na festival do Varů míří miliony z kraje. Asi za to bude stánek v luxusním hotelu

ParlamentníListy.cz se zřejmě jako jediné médium snaží pečlivě mapovat finanční prostředky, které každoročně tečou do Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech (MFF KV). Ne vždy se to zadaří, jelikož nás řada firem odkazuje na obchodní tajemství. I přesto se nám už nyní podařilo dohledat víc než 40 milionů, na které se Jiří Bartoška spolu s ostatními může těšit. Na co přesně jsou tyto peníze využity, to ovšem nevíme.

„Karlovy Vary podporují festival každoročně částkou osm milionů korun a tato částka je také každoročně jmenovitou součástí schvalovaného rozpočtu. Tak je tomu i letos. Karlovy Vary festival podpoří,“ konstatoval pro naši redakci Jan Kopál z tamní radnice. Tisková mluvčí resortu kultury Simona Cigánková pak ohromila sumou třiceti milionů. Tu prý „Bartoška“ dostává pravidelně, bude tomu tak i letos. ParlamentníListy.cz ovšem chtěly vědět, co přesně za to Ministerstvo kultury (potažmo my všichni) má. Na to však neexistuje jakákoli relevantní odpověď. „Jde o částku z dotačního programu určeného pro festivaly,“ uvedla šalamounsky mluvčí.

To bychom měli 38 milionů, které festival spolyká. A nyní jsou tu další.

„Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary patří k nejvýznamnějším kulturním událostem v Karlovarském kraji, které mají dlouhou tradici. Díky festivalu se každoročně upírá na krajské město i celý kraj pozornost filmových fanoušků z celého světa a samozřejmě i mnoha dalších návštěvníků. Festival dokáže přivést do města celebrity českého i zahraničního filmu a nabídnout velmi pestrý doprovodný program. Pro Karlovarský kraj je to skvělá příležitost k propagaci, proto jsme v loňském roce umístili stánek kraje v centru festivalového dění, tedy v hotelu Thermal," sdělila redakci hejtmanka Jana Vildumetzová (ANO).

Psali jsme: Mlaskejte s umělci. Bartoškův festival dostane dotaci nejmíň 38 milionů. Další peníze jsou na cestě řečištěm

Nejprve sice sumu nesdělila, následně přiznala, že se jedná o pět milionů. „V krajském rozpočtu je vyčleněno 5 milionů korun, ale počítá se s možností navýšení této částky (podobně jako v roce 2017)," upřesnila. Stánek za pět milionů korun na pár dnů filmového veselí se zřejmě osvědčil.

„Vzhledem k tomu, že vynakládáme na konání festivalu nemalé prostředky, budeme nyní požadovat po vedení Nadace FILM - FESTIVAL Karlovy Vary zastoupení kraje ve Správní radě nadace, protože jsme rovnocenným partnerem festivalu stejně jako město Karlovy Vary a musíme mít kontrolu nad tím, zda se finance využívají efektivně, účelně a hospodárně," dodala.

Peníze na festival zřejmě pošle i pivovar Lobkowicz, který patří pod hojně propíranou a neprůhlednou firmu CEFC. Lobkowicz na dotazy nereaguje. Stejně tak další výrobce alkoholu, který ve Varech obvykle teče proudem: Finlandia a ani zástupci Moët & Chandon se doposud nebyli schopni vyjádřit. O spolupráci s filmovým festivalem naopak neuvažuje Budvar, který ji ukončil v roce 2012 a podle slov jejich zástupců "obnovu neplánuje". Totožně mlčí i Kapsch, nad nímž se podle našich informací stahují mediální mračna. ParlamentníListy.cz si už v minulosti všimly, jak výrazně se na všelijakých akcích podílejí České dráhy a paradoxně i ČD Cargo. Ani odsud ještě nemáme odpověď, jestli filmový festival podpoří. Co ovšem víme, je, že do Karlových Varů nepošle peníze ČEPRO ani ČEPS, které ostatně také pravidelně sponzorují různé akce, aniž by k tomu byl jakýkoli důvod.

Filmové radovánky a šampaňské (zdarma) teče proudem, aneb Möet Party na festivalu

Psali jsme: To je breku: ČEZ odřízl Bartoškův festival ve Varech od peněz a ozval se Jiří Mádl a jiní. Prý za to může Zeman! Ale mluví se i o opilých umělcích Věra Jelínková: Milí umělci, vzpamatujte se. Právo svobodné volby, říká vám to něco? Jiří Vyvadil: Nejsme už tak blbí, pane Bartoško...Ten Drahoš Vám jako Havel nevyjde A je to tady. Jiří Bartoška zasahuje do prezidentských voleb

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tomáš A. Nový