Obranná smlouva s Ukrajinou: Žádné posílání vojáků jsme neslíbili, ujišťuje Černochová

Český premiér Petr Fiala dnes podepsal „obrannou dohodu s Ukrajinou“.

„S Volodymyrem Zelenským jsme dnes podepsali obrannou a bezpečnostní dohodu mezi ČR a Ukrajinou. Je to důležitý symbol, který rámuje dosavadní partnerství a vytváří prostor pro budoucí spolupráci,“ vyjádřil radost na sociální síti.

MInistryně obrany Jana Černochová ale ujišťuje, že dohoda nás k ničemu konkrétnímu nezavazuje „Ta dohoda je deklaratorní. Žádné závazky, nějaké právní povinnosti, které by se přenášely do právního řádu, pro Českou republiku nevyplývají,“ prohlásila ministryně Černochová v Interview ČT24, a že to není spojenecká smlouva, která by zavazovala naší zemi posílat někam české vojáky. „Podobnou dohodu, kterou dnes podepsal dnes pan premiér Fiala, má již na dvacet zemí. Opravdu z toho nevyplývají žádné povinnosti a závazky posílat někam vojáky,“ vyjádřila se ministryně obrany ČR Černochová..

Mgr. Jana Černochová ODS



ministryně obrany Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Deklarace je podle Černochové převážně symbol a náplast za to, že Ukrajiny zatím nedostala nezvratnou pozvánku do Severoatlantické aliance. „V deklaraci je samozřejmě zmínka o tom, že ty země budou konat ve prospěch Ukrajiny, aby se Ukrajina v budoucnu mohla stát členskou zemí NATO. Je to nějaká forma příslibu, co se v budoucnu může dít,“ pokračovala ministryně, a že samozřejmě bude záležet na celé řadě okolnosti, „například jak dopadnou zmíněné prezidentské volby v USA“.

Na přetřes přišla i otázka „kondice“ Armády České republiky, která je, dle ministryně, „dlouhodobě podfinancována“.

Na otázku, kdy si budeme moct říci, že je česká armáda v top formě a nepotřebuje někoho, kdo by „vytvářel zeď proti ruské agresi“, Černochová pravila: „Já jsem celoživotní optimista. Na druhou stanu, co se týče modernizace naší armády, stojím pevně nohama na zemi. Vím, jak je ta situace složitá, třeba i z hlediska nákupů v současné chvíli, kdy jednotlivé státy pořádají závody ve zbrojení a kdo se dřív postaví do jaké fronty,“ podotkla Černochová, že jde de facto o nejhorší čas pro ro, aby to vše Česká republika nyní doháněla.

Nerozumí prý tomu, proč se armáda nemodernizovala v době konjunktury: „Proč jsme to nedělali v době konjunktury, to nevím, děláme to v době krize a ještě v době války, ale děláme to,“ sdělila Černochová. Dodala, že za dva a půl roku, kdy stojí v čele ministerstva obrany, „se česká armáda posunula“. „Nakupujeme bojová vozidla pěchoty, letouny F-35, do konce roku bychom měli zasmluvnit nákup tanků Leopard, stejně tak k nám přicházejí vrtulníky,“ řekla Černochová.

Na to, že Nejvyšší kontrolní úřad Černochové vyčítá, že často postupuje metodou „vláda-vláda“, tedy bez výběrového řízení, reagovala Černochová slovy: „Ano, ale na druhou stranu, pokud bych nepostupovala v některých případech tímto způsobem, tak doteď nemáme bojová vozidla pěchoty. Ne vždy u akvizičních zakázek tohoto typu je hospodárné a správné postupovat s výběrovým řízením,“ zmínila Černochová, a že prý takto postupují všechny země.

„Jako Česká republika se opravdu nemusíme bičovat, že děláme něco, co někdo jiný nedělá. Neumím si představit že by si Francouzi nezadávali některé zakázky napřímo svým zbrojovkám. Někdy jsme v tomhle byli papežštější než papež, rozhodně v tom úspory nebyly. Teď se snažíme vyjednávat výhodné finanční podmínky a snažíme se zajistit spolupráci s naším průmyslem,“ dodala Jana Černochová.