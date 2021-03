Očkujeme, tohle teď neřešíme. Babiš výstupem utřel ty, co chtěli krev

Premiér Andrej Babiš (ANO) se dnes pro Českou televizi vyjádřil nejen ke slovům prezidenta Miloše Zemana, ale i k aktuální epidemické situaci. „Já bych si samozřejmě přál, aby hned po Velikonocích začala debata o možnosti hlavně návratu našich dětí do škol, to je priorita. Aby naše děti mohly začít sportovat, a taky si přeju, aby to byl poslední lockdown před tím, než se nám podaří masivně očkovat, jako že se nám daří masivně očkovat,“ sdělil mimo jiné Babiš.

„Názor pana prezidenta samozřejmě znám. Není to nic nového. Myslím, že pan prezident v tomhle směru má stále stejný názor. Já samozřejmě to beru na vědomí. A to je všechno, co k tomu můžu říct,“ poznamenal k dnešním slovům prezidenta Miloše Zemana, který požaduje odvolání šéfky SÚKL Ireny Storové, ministra zahraničních věcí Tomáše Petříčka a ministra zdravotnictví Jana Blatného. Anketa Je Miloš Zeman dobrým prezidentem? (Ptáme se od 10.3.2021) Ano 82% Ne 18% hlasovalo: 6715 lidí

Na přímou otázku redaktorky České televize, zda uvažuje o nějaké personální výměně, odvětil: „My určitě máme velice důležitý úkol, a to je naočkovat naše občany co nejdříve. Dnes se podařilo paní předsedkyni Evropské komise získat další čtyři miliony vakcín Pfizer/BioNTech – pro nás 80 tisíc, které přijdou v druhé polovině března. Já zítra letím do Izraele, kde budeme řešit spolupráci na klinické studii toho léku, který tam vynalezli, takže se soustředíme na očkování a žádné personální změny ve vládě v této chvíli nejsou na stole.“

Své pak řekl i k ruské vakcíně Sputnik V. „Jsme rádi, že Sputnik požádal o certifikaci EMA, a my samozřejmě čekáme na tu certifikaci a v této chvíli není žádný jiný plán, který by byl na stole,“ podotkl.

On sám se podle svých slov pod tlakem prezidenta Zemana necítí. „Myslím si, že máme koaliční dohodu. Mám právo navrhovat odvolání a jmenování ministrů. Pan prezident má právo je akceptovat, nebo neakceptovat, ale to skutečně teď není na stole, máme úplně jiné úkoly,“ dodal.

Hovořilo se pak také o maturitách. „Jednal jsem s panem ministrem Plagou. Došlo tam, řekněme, ke vstřícnějšímu posunu vůči našim maturantům, které všechny zdravím. Co je důležité, že je znám termín didaktických testů. To bude 24., 25. a 26. května. Došlo k posunu. Další novinkou je úřední uznání didaktických testů u studentů zdravotních a sociálních oborů, kteří byli povoláni na základě rozhodnutí vlády nebo vypomáhali dobrovolně při rozsahu 160 hodin. Velice pozitivně vlastně hodnotím to, že bude dobrovolná ústní zkouška z cizího a českého jazyka pro všechny. Ty úlevy, které jsou, je vlastně ta praktická zkouška v režii ředitele školy, to znamená, že to připomíná ten britský model. To znamená, že ředitel a učitelé na škole rozhodnou, jakým způsobem ta zkouška proběhne. A já bych na ně chtěl apelovat, aby skutečně při těch zkouškách zvažovali jednotlivé postavení těch studentů. Možnost distanční výuky, v jakých sociálních poměrech, na jakých místech vlastně studují. To si myslím, že je důležité, aby k tomu přistupovali lidsky,“ řekl Babiš.

„Bojoval jsem samozřejmě za úřední maturitu, podle slovenského modelu. Žádná z politických stran ani politici mě nepodpořili. Je důležité, aby toto téma bylo přeneseno na školský výbor, aby to bylo diskutováno ve Sněmovně, protože je to specifická situace, dneska nevíme, kdy se studenti vrátí. A já znovu opakuji, že je to pro nás všechny těžká situace, a ty příběhy, které jsem dostal od studentů, jsou skutečně velice dojímavé, bych řekl, a v rámci té pandemie zažili někteří peklo a myslím si, že bychom měli být k nim vstřícní. Nikdo nezpochybňuje maturity, nikdo nezpochybňuje ani práci učitelů, ale je mou povinností, když jsem byl osloven tak jak v jiných případech, abych se angažoval, ale zkrátka zatím nevnímám žádnou jinou podporu od jiných politiků, spíš kritiku. Otázka je, jak by se k tomu postavili, kdyby s tím návrhem nebo s tou obranou těch studentů přišel někdo jiný, ale to už nechám na posouzení našich občanů,“ dodal.

Závěrem se hovořilo o epidemické situaci, kdy ministr zdravotnictví uvedl, že nemocnice čeká tento týden nejkritičtější čas. „Pokud jsem se opakovaně ptal ministra zdravotnictví, tak ale není v této chvíli potřeba toho převozu pacientů do zahraničí,“ zmínil Babiš.

Zároveň zdůraznil, že už nechce opakovat chyby z minulosti. „Členové vlády ani já bychom se neměli vyjadřovat k epidemiologickým opatřením. Na to tady máme epidemiology, na to tady máme experty na Ministerstvu zdravotnictví. My jsme v minulosti udělali chyby, kdy jsme slibovali nějaké termíny. A zkrátka já už nechci tohle dělat. Já bych si samozřejmě přál, aby hned po Velikonocích začala debata o možnosti hlavně návratu našich dětí do škol, to je priorita. Aby naše děti mohly začít sportovat, a taky si přeju, aby to byl poslední lockdown před tím, než se nám podaří masivně očkovat, jako že se nám daří masivně očkovat. A já si myslím, že tento týden překročíme milion naočkovaných vakcín a že ten výkon očkování se zlepšuje a určitě budeme dělat maximum pro to, abychom ty vakcíny okamžitě očkovaly, což se i děje,“ poznamenal závěrem Babiš.

