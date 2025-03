Od Pirátů odchází ten, co kritizoval Lipavského za to, že odchází

Za poslední dobu Piráty opustila řada výrazných politiků, kteří nesouhlasí se směřováním strany pod vedením bývalého primátora Prahy Zdeňka Hřiba. Minulý týden oznámil svůj odchod někdejší europoslanec Mikuláš Peksa, který se přidal k progresivní straně Volt Česko. Peksa označil Hřiba za hrobaře strany. Odešel také bývalý senátor Lukáš Wagenknecht nebo bývalý europoslanec Marcel Kolaja.

Nejpropíranějším odpadlíkem Pirátů je ministr zahraničí Jan Lipavský. Toho někteří piráti včetně Peksy kvůli opuštění strany označovali za „krysu.“

Kritický byl i jihočeský pirát Tomáš Guth Jarkovský, podle nějž byl Lipavského odchod od Pirátů mrzutý a nejspíše mu nevadil podraz Petra Fialy, který odvolal Ivana Bartoše z Ministerstva pro místní rozvoj.

„Lipavský. Je to mrzuté. Jestli odchází z Pirátů z názorových důvodů nebo kvůli nějakým lidem, tak to evidentně není něco novýho, ty se od soboty nezměnily. Takže prostě čekal na to, až bude vládní krize a Piráti mít špatný výsledky? A nedělalo mu problém být ve straně, se kterou nesouzní, dokud on má hezkou pozici??? Jestli odchází z Pirátů z jiných důvodů, tak to asi souvisí s Fialovým podrazem, se kterým asi teda souhlasí a myslí, že není na místě po takovém chování odcházet !?!?!? No, čumím. Je to mrzuté. Inu, asi k nějakým lidem má charakterem blíž,“ uvedl na podzim Jarkovský.

Lipavský.

Je to mrzuté.



V tématu ruské agrese dělal super práci, ale teď se hlavně nabízí dvě otázky:



1. Jestli odchází z Pirátů z názorových důvodů nebo kvůli nějakým lidem, tak to evidentně není něco novýho, ty se od soboty nezměnily. Takže prostě čekal na to až bude… — Tomáš Guth Jarkovský (@TGuthJarkovsky) September 25, 2024

Kriticky se vyjádřil také k Lipavského kandidatuře v podzimních parlamentních volbách v barvách ODS. „Lipavský bude kandidovat v Praze za ODS. Asi to není překvapivé. Chvilku se zmiňovala TOP 09, ale loajalita, když se straně nedaří, úplně není jeho silná vlastnost,“ prohlásil.

Lipavský bude kandidovat v Praze za ODS. Asi to není překvapivé. Chvilku se zmiňovala TOP 09, ale loajalita, když se straně nedaří, úplně není jeho silná vlastnost. ?? — Tomáš Guth Jarkovský (@TGuthJarkovsky) March 5, 2025

Jen pár dní na to přitom odchází i samotný Jarkovský, takže i jeho „loajalita, když se straně nedaří“, je teď zpochybněna.

„Ukončil jsem dnes členství v Pirátech. Už mi nepřišlo, že tam zapadám. Kolegům jsem dal samozřejmě detailnější zpětnou vazbu, ale tu nebudu tahat po internetch. Neplánuju v blízké době vstupovat do jiného hnutí nebo strany, byť by bylo humorné jít teď sbírat Podpisovku,“ informoval na síti X.

Ukončil jsem dnes členství v Pirátech. Už mi nepřišlo, že tam zapadám. Kolegům jsem dal samozřejmě detailnější zpětnou vazbu, ale tu nebudu tahat po internetch.



Neplánuju v blízké době vstupovat do jiného hnutí nebo strany, byť by bylo humorné jít teď sbírat Podpisovku. — Tomáš Guth Jarkovský (@TGuthJarkovsky) March 25, 2025

Právě na fakt, že Jarkovský kritizoval Lipavského za odchod ze strany v problémech a nyní udělal stejnou věc, upozorňuje publicista Michal Poláček. „Šestnáctiletá anabáze Pirátské strany se blíží ke svému nevyhnutelnému závěru. Jarkovský (modrá), který loni označil ministra zahraničí Lipavského za krysu, dnes také opustil potápějící se loď, na které jel spolu s Gregorovou (růžová). Kdo bude roznášet letáky teď?“ ptá se Poláček, podle nějž Česká pirátská strana pomalu, ale jistě míří k zániku.

