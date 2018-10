Odborník: Rusko je slabé, bez plynu jsou ztracení, mazání příspěvků nic neřeší

Na Info.cz se tentokrát řešily tzv. ruské dezinformace. Pavel Štrunc si pozval datového analytika Františka Vrábela. „Málokdo ví, jak je Rusko ve skutečnosti slabé,“ svěřoval se analytik. Prohlásil, že Rusko vede informační válku, protože ví, že v ostatních odvětvích Západu nemůže konkurovat. A Vrábel se pustil i do Facebooku a západních politiků, kteří řeší témata, jež většinovou veřejnost nezajímají.

Štrunc hned na začátku vypálil na Vrábela jeho tvrzení, že z dat je vidět, že Rusko informační válku vede. Podle Vrábela je možné důkazy vidět dennodenně na datech, která zpracovávají. Například při sestřelu MH17 nad Ukrajinou byl velký nepoměr mezi počtem publikovaných článků ruských a světových médií, a tyto navíc nekorelovaly se zjištěním nových informací. K něčemu podobnému prý došlo i při sestřelení ruského letounu na Sinaji. Vliv ruské vlády na ruská média je podle Vrábela velmi výrazný. „Když třeba vezmete v úvahu, že my sledujeme 24 tisíc ruských webů, a ty se chovaly jako jeden muž prakticky, a nepřirozeně, tak je to něco, čeho bychom se měli obávat.” Podle Vrábela jsou zde důkazy, že Miloš Zeman je nástroj ruské propagandy. Například velký ohlas v ruských médiích vzbudilo to, že Miloš Zeman odmítl přijmout amerického velvyslance, což dle něj byla propaganda tzv. dovnitř, tedy pro Rusy, kde článek běžel jako ultimátum pro Barracka Obamu od českého prezidenta.

Cílem ruských dezinformací podle Vrábela není šířit informace o jedné události jako například havárie MH17, ale jde o kampaň, která má podkopat základy naší demokratické společnosti a důvěru v její instituce. Rusko podle analytika vede informační válku proto, protože nám nemůže konvenčními prostředky konkurovat, například ekonomicky. Vrábel se do Ruska pustil, že kdyby neměli fosilní paliva, tak jsou zcela ztraceni a jediné, kde jsou schopni konkurovat Západu, je energetika, zbraně a raketová technika.

„Málokdo ví, jak je Rusko ve skutečnosti slabé,“ prohlásil Vrábel a doplnil, že Rusko si to uvědomuje a nebude se snažit vyvolat válku. Vojensky je prý sedmkrát slabší než NATO a ekonomicky čtyřicetkrát než Západ. Boj v informačním prostoru ale Rusům jde, uznává datový analytik a dodal, že zneužívají západních technologií, ale lidé jako Mark Zuckerberg jsou rádi, že vydělávají i na činnosti, která je podle analytika nebezpečná pro „naše demokracie“. Facebook prý společnost drobí na „informační bubliny“, kterým prodává reklamu a Rusové těchto „bublin“ využívají. Mazání příspěvků jako v Německu podle něj není řešení, je třeba se podívat na algoritmy, podle kterých Facebook zobrazuje příspěvky. EU by podle Vrábela měla tlačit na Facebook, aby tyto algoritmy odhalil.

Češi podle něj nejsou proti ruské propagandě odolní, ale v tom nejsou v Evropě sami. Zmíněná propaganda je prý cílená zejména na lidi s nižším vzděláním. Politika na Západě se soustředila na problémy, které většinovou společnost nezajímaly, jako třeba práva pro transgenderové osoby. „Politika šla do extrémů a neakcentuje ta témata, která zajímají většinovou společnost,“ prohlásil datový analytik. Štrunc pak vyslovil teorii, že kdyby se politici zajímali více o „lépe uchopitelná“ témata jako školství, zdravotnictví, dálnice, a naopak se nezajímali o ústavnost, zda prezident páchá velezradu, stavem demokracie v Čechách, tak by lidé byli méně náchylní takovým věcem věřit. Vrábel to potvrdil, spolu s tvrzením, že politická reprezentace nedokáže vycítit nálady ve společnosti.

