Odbory? Diletanti, nemají spočítané školy. Gazdík a Pospíšil radí stávkařům

Gazdík dále uvedl, že způsob vyhlášení stávky byl ze strany odborů velmi diletantský. Například ve Zlínském kraji, kde je Gazdík radním pro školství, podle něj ještě minimálně tři školy jednají o tom, zda se ke stávce připojí, nebo ne. Uvedl ale, že chápe celkovou nespokojenost učitelů.

Podobně se vyjádřil šéf TOP 09 Pospíšil. Stejně jako Gazdík připomněl, že premiér slíbil učitelům přidat 15 procent. Strana navrhne v diskusi k rozpočtu na příští rok na platy přesunout peníze, kterými vláda dotuje jízdné ve vlacích pro mládež a důchodce. Pospíšil v pondělí uvedl, že by měl kabinet peníze dát do netarifní složky platů ve školství. Za první rok slev, tedy do 31. srpna, vyplatil stát dopravcům 5,6 miliardy korun. Podle poslankyně vládní ČSSD Kateřiny Valachové to není dobrý nápad. „Rozeštvává mezi sebou děti, seniory a učitele,“ řekla.

„Z mého pohledu by školské odbory měly bojovat za zvýšení objemu finančních prostředků na platy učitelů dle původního záměru s cílem navýšit platy o 15 procent,“ uvedl v dnešním tiskovém komentáři Bartoň. „Podnět ke stávce chápu jako výraz dlouhodobé nespokojenosti učitelů, který je z mého pohledu, a to i vzhledem k současné situaci v regionálním školství, naprosto legitimní. Vím, že mnozí učitelé vstupují do stávky s vyššími cíli než ty, které uvádějí odbory,“ dodal. STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ STAN



Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Lidovci dnes navrhnou ve Sněmovně dokončit projednávání novely zákoníku práce ke zvednutí příplatků za třídnictví a další specializovanou činnost učitelů a během mimořádného bodu budou chtít v souvislosti se stávkou vyslechnout, jak vláda plní úkol Sněmovny učitelům přidávat. Požadavek učitelů označil předseda KDU-ČSL Marek Výborný za spravedlivý. Pozměňovací návrhy připravily i další opoziční strany.

Poslankyně KSČM Hana Aulická Jírovcová poznamenala, že odbory zaspaly, vláda rozdělení celkové sumy dokončila v pondělí schválením příslušného nařízení. „Souhlasíme s odbory, které požadují deset procent do tarifů, ale zároveň musíme říct, že ani pedagogický sbor není k stávce nyní jednotný,“ uvedla. Odbory měly podle ní aktivovat nespokojené pedagogy v dřívější fázi projednávání návrhu.

Podle Babiše je stávka učitelů zbytečná. Vláda na ni reagovat nebude a nebude se měnit ani plán zvyšování platů. Podle schváleného vládního nařízení vzroste tarifní složka platu o osm procent, zbývající část peněz na přidání se pak využije na odměny. Odbory požadují růst tarifů o deset procent.

Odbory dlouhodobě usilují o zvýšení platů učitelů na 130 procent průměrné mzdy, chtěly toho docílit do roku 2020. Průměrná hrubá mzda v Česku v letošním prvním čtvrtletí činila 32.466 korun, což by znamenalo, že by učitelé měli mít 42.205 Kč. Ve skutečnosti ve stejném období brali učitelé v průměru 36.224 korun, tedy zhruba 112 procent průměrné mzdy.

Fotogalerie: - Školství nad propastí