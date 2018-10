Tomáš Halík nebude mít pěkný den: Napsal o něm exprezident Václav Klaus

Klaus hned na úvod poznamenává, že profesor Piťha čelí ostrým reakcím, nikoliv však ze strany katolických autorit nebo běžných věřících, ale ze strany „aktivistických progresivistických skupin liberálních demokratů“ v čele s Tomášem Halíkem, prezentujícím se jako „kněz, teolog, psycholog a sociolog“.

Progresivisté podle Klause v poslední době ještě přitvrdili a vedle obvyklých skandalizací a šikany přistoupili dokonce ke kriminalizaci Piťhova postoje trestním oznámením. „Za to, že si dovolil varovat před zhoubným rozkladem, který naší společnosti hrozí v důsledku útoku na lidskou přirozenost a řád ze strany módních genderových teorií a jejich propagátorů a šiřitelů v západnímm světě,“ vysvětlil exprezident.

Text Tomáše Halíka, který na Piťhu reagoval, je podle Klause pozoruhodnou snůškou absurdit, na kterou je třeba reagovat. Nejedná se podle něj o teologický spor mezi akademiky, ale o zásadní téma, ovlivňující naši budoucnost.

Klause zaujal hned úvod Halíkova textu, kde napsal, že „právní experti se domnívají, že byla naplněna skutková podstata trestného činu rozšiřování poplašné zprávy“, což Klaus popsal jako klasickou metodu, kdy člověka poplivete a současně si umyjete ruce, že to netvrdíte vy, ale experti. Pak projevuje Halík svou křesťanskou láskyplnost spekulacemi o věku a příčetnosti profesora Piťhy.

Je však podle Klause na místě si položit otázku, zda Piťhovo kázání nebylo spíše odvážnou polemikou s popírači klasické rodiny a propagátory zhoubné genderové teorie. Dodává, že Piťhovo kázání představovalo varování do budoucna, k čemu dnešní trendy mohou vést.

Halík naproti tomu oslavuje „Františkovy reformy“, bez kterých by se prý z církve stala zahořklá sekta. Důkazy nedodává, takže se podle Klause nejedná o věcnou analýzu, ale spíše o slova politického aktivisty.

A Tomáš Halík jede dále. Přišel s názorem, že za druhé republiky část katolíků úplně stejně jako dnes zradila liberální demokracii, a skončila tak, že podporovali fašismus. Podle Klause je to urážkou katolické církve, už proto, že kněz, teolog, psycholog a sociolog Halík nedodává žádná seriozní fakta. Nehledě k tomu, že v té době žádná „liberální demokracie“ ještě neexistovala, tento termín lidé podobní Tomáši Halíkovi vymysleli až na začátku tohoto století.

K liberální demokracii dodává, že je „ideologií militantního ekologismu, genderismu, feminismu a homosexualismu,“ což před osmdesáti lety rozhodně neexistovalo, takže Halíkovo přirovnání kulhá i v tomto směru.

Pak Halík přichází k výsměchu „tradiční rodině“, a vzkazuje jejím zastáncům, že zapomněli uvést, který z mnoha modelů rodiny považují za ten tradiční. Klaus poznamenává, že vzhledem k tomu, že katolictví je tradičně a od svých základů spjato s manželstvím jako vztahem muže a ženy, je otázkou, zda má Halík, když hlásá tyto názory, ještě vůbec něco společného s katolickou církví.

Pak Halík ještě zpochybnil, že by lidská přirozenost byla neměnná, což je podle něj „neudržitelná ahistorická koncepce“. Podle Klause tím podporuje program ničení přirozených vztahů mezi normálními muži a normálními ženami.

Klaus se pozastavuje nad tím, jak se Halík odvažuje v církevní sutaně zcela popírat vše, na čem dva tisíce let stojí katolická církev i celá naše společnost a hlásat absurdity, jako že pohlaví je sociální konstrukt. „Nadutě se natřásá ve světle ramp a jen málokdo si troufne jeho odpadlictví pojmenovat. My to odpadlictvím nazýváme. Odpadlictvím od normálního světa,“ vzkazuje Halíkovi bývalý prezident.

Levicový progresivismus lidí, jako je Halík, je podle Klause nebezpečím nejen pro křesťanství, ale pro celou naší společnost. „Útok na nejintimnější sféru člověka- na pohlaví a identitu, na vztahy mezi mužem a ženou, na rodinu jako svazek muže a ženy- popírá podstatu církve a znamená vzývání hodnotového a morálního relativismu,“ obává se Klaus. Ustupování těmto tlakům podle něj neznamená modernizaci církve a křesťanské společnosti, ale jejich likvidaci.

