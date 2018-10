Krásně se na mě usměj. Mirku Kalousku, ty jsi tady? Zeman ve sněmovně zfackoval, co se mu nelíbí

Poslanci se dnes začnou zabývat návrhem státního rozpočtu, který předložila vláda se schodkem 40 miliard korun. O rozpočtu promluvil ve Sněmovně i prezident Miloš Zeman. Následně by měli poslanci diskutovat o kritizované cestě předsedy dolní komory Radka Vondráčka (ANO) do Ruska.

„Už pošesté, každým rokem, před vás předstupuji při příležitosti projednávání nejdůležitějšího zákona roku, to jest zákona o státním rozpočtu. Se skromností mně vlastní bych chtěl upozornit, že se problematikou státního rozpočtu zabývám již 28 let. Od doby, kdy v roce 1990 po prvních svobodných volbách jsem byl zvolen předsedou rozpočtového výboru až do dneška. Nechci nostalgicky vzpomínat a rád bych se s vámi podělil o své názory na dnešní verzi státního rozpočtu,“ uvedl Zeman.

„Budu přitom vycházet ze dvou jednoduchých principů, které jsem si osvojil během 28 let. Princip první: růst investice má být vyšší než růst spotřeby. Zní to hezky, že? Ale vzpomínám si na výrok Davida Camerona: Parlamentní demokracie je skvělá věc, jen kdyby pokaždé nebyly nějaké volby. A pokud se blíží volby, politici rozdávají voličům dárečky a na investice poněkud zapomínají. Investice totiž nemá volební právo. Vždy se tak snažím v diskuzích o státním rozpočtu akcentovat význam investic pro budoucí vývoj naší společnosti,“ poznamenal Zeman a zmínil i druhý princip. „Je velmi snadné rozdávat, a velmi složité šetřit. A protože většina je vždy na straně rozdávání, musí tady být alespoň někdo, kdo akcentuje úspory a boj proti plýtvání. Věřím, že v tom zdaleka nejsem sám. Je dobré, aby i prezident republiky tuto tendenci podporoval,“ řekl.

„Vzpomínám si, jak jsem říkal svému dobrému příteli Pavlu Dostálovi, který byl tehdy ministrem kultury. Pavle, s penězi, které chceš do rozpočtu, by tvůj resort dokázal řídit i cvičený foxteriér. Zatímco schopný manažer se pozná podle toho, že dokáže hospodařit s omezeným množstvím prostředků," sdělil Zeman.

„Dovolte mi, abych naplnil tyto dva principy. Pokud jde o investice, nemohu říci, že jsem zcela nadšen, ale uznávám, že proti minulosti se situace zlepšila. Pokud jde o plýtvání, tam nadšen nejsem, protože to pokračuje. Pokusím se uvést alespoň tři konkrétní příklady. Příklad první, na který upozorňuji již několik let: Naše republika vydává ročně na dotace obnovitelným zdrojům více než 40 miliard korun, z toho 26 miliard z rozpočtu Ministerstva průmyslu a obchodu. Pro srovnání – kdybychom tyto dotace dokázali zrušit a dali tak obnovitelným zdrojům tržně komfortní prostředí, tak za pět let bychom měli peníze na výstavbu jednoho jaderného bloku. Jsem rád, že začal pracovat právnický tým, hledáme společně cesty, jak tyto dotace legitimním způsobem omezit,“ řekl Zeman.

„Příklad druhý: Plýtvání. Nu, tak máme zde informační společnost, a tedy informační systémy. A když si přečtete zprávy NKÚ, zjistíte například to, že předminulá ministryně práce a sociálních věcí zaplatila více než miliardu za tři informační systémy ve svém resortu, z nichž ani jeden nefunguje,“ pozastavil se Zeman s tím, že není proti informatizaci, ale musí být prováděna profesionálně. „Ale ne způsobem, který připomíná tunelování,“ řekl.

Příklad třetí se týkal úředníků. „Pokusy snížit jejich počet jsou poněkud neuspokojivé. Možná i proto, že jednotlivé resorty považují počet svých zaměstnanců za statutární symbol. Chtěl bych ocenit, že paní ministryně Maláčová udělala první krok tím, že zrušila fond dalšího vzdělávání s 650 zaměstnanci,“ poznamenal Zeman a hovořil i o služebním zákonu.

„Zcela poslední příklad je inkluze. Ano, prosím Katku Valachovou, aby se na mě krásně usmála, ale to, co řeknu, ji nepotěší. Před několika lety jsem byl sám voják v poli, který odsuzoval inkluzi, dnes už jsou síly zhruba vyrovnány. Z hlediska státního rozpočtu první nástřel na inkluzi byl jedna miliarda, druhý nástřel dvě miliardy a třetí nástřel čtyři miliardy. Dovoluji si připomenout, že například krajům chybí čtyři miliardy korun na opravy silnic, což je investiční výdaj. Je inkluze investicí? Dovolím si o tom pochybovat. První důvod je, že ve speciálních třídách či školách je počet žáků s mentálním postižením na učitele dvojnásobně nižší než v normálních třídách a přitom tam jde o pedagogy se speciální kvalifikací pro tento typ žáků. Druhý argument je ten, že inkludované dítě v normální třídě ztrácí to nejcennější v životě a to je radost z úspěchu. Protože vždycky tam bude poslední, zatímco naopak – ve speciální třídě vždy může vyniknout, vždy může být v něčem první a může se z toho radovat. Prostudoval jsem si metodické pokyny ministerstva školství k inkluzi, našel jsem tam větu, která zní: Postižené dítě spolu se svým pedagogickým asistentem má být od ostatních dětí odděleno paravanem. Takže nemám pocit, že paravan by byl efektivním nástrojem socializace inkludovaných dětí, místo socializace těmto dětem hrozí spíše šikana,“ poznamenal Zeman.

„Byl jsem přítomen zasedání vlády o rozpočtu a udělalo mně velikou radost, když vláda hlasovala jednomyslně. A když přitom paní ministryně financí dokázala snížit deficit státního rozpočtu z 50 na 40 miliard korun. Je to manažerské umění jednak paní ministryně a jednak, uznávám, i pana ministerského předsedy. Na druhé straně nesouhlasím s tím, že ten deficit není tak důležitý jako deficit skutečný, a to ze dvou důvodů: Plánovaný deficit je součást zákona. A když je deficit příliš veliký, riskujeme, že nároky ministrů vzrostou směrem k tomu cvičenému foxteriéru. Důležitější opravdu je reálné pokladní plnění, přimlouvám se ale za to, aby ten plánovaný deficit se v dalších letech postupně snižoval,“ připojil přání Zeman a podpořil návrh zákona o státním rozpočtu.

„Pokud nějakého poslance nebo poslankyni napadne zrušit výdaje na inkluzi, mám skoro pocit, že by se to vyplatilo i z hlediska argumentů, které jsem uvedl. Katko, už jste omdlela?“ zeptal se s ohlédnutím na Valachovou Zeman.

„Dovoluji si vám popřát klidné a pohodové Vánoce, šťastný a veselý nový rok, a to i nepřítomnému Miroslavu Kalouskovi,“ zakončil své vystoupení Zeman. „Omlouvám se, přehlédl jsem se,“ omluvil se pak Zeman, když zjistil, že Kalousek je v sále.

„Prohrál jsem sázku... Vsadil jsem se, že tentokrát mě prezident republiky ve svém projevu ve Sněmovně nezmíní. Nedokázal to,“ zareagoval následně na svém twitterovém účtu Kalousek.

V prvním čtení návrhu rozpočtu Sněmovna schvaluje jeho základní parametry, tedy zejména příjmy, výdaje a výši schodku. Pokud je přijme, poslanci už budou moci pouze přesouvat peníze uvnitř rozpočtu.

Návrh deficitu je o deset miliard nižší než schodek schválený na letošek. Část opozice ale chce, aby Sněmovna vrátila hospodářský plán vládě k přepracování, zejména s cílem snížit výdaje tak, aby schodek klesl na nulu. Předpokládá se však, že dolní komora základní parametry rozpočtu schválí. Vedle poslanců vládních ANO a ČSSD by je měli podpořit také poslanci KSČM.

Vondráčkova cesta do Ruska budí kritiku zejména kvůli tomu, že jednal i s politiky ze sankčních seznamů Evropské unie a Spojených států. Vznikly v reakci na ruskou anexi ukrajinského Krymu. Vondráček označil v pondělí některé argumenty kritiků za urážlivé.

