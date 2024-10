Odešel od Zelených. „Přicházejí lidé bůhvíodkud a zabíjejí.“ Německý starosta prozřel

Anketa Obáváte se odklonu České republiky od jádra EU? Obávám 4% Neobávám 1% Tento odklon vyžaduji 93% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 21509 lidí serveru deníku Bild panuje v posledních dnech dusná atmosféra. Tzv. semaforová koalice sociálních demokratů, liberálů z FDP a Zelených chce prosadit přísnější pravidla pro uprchlíky. Pokud už byl někdo zapsán v jiné bezpečné zemi, a přesto nakonec požádá o azyl v Německu, koalice dala najevo, že takového žadatele pošle z Německa pryč, a to co nejrychleji

A to je jen jedno z řady chystaných opatření.

Jenže to se ani trochu nelíbí části sociální demokracie. Rebelové hrozí, že zpřísnění imigračních pravidel nepodpoří. K rusým rebelům se mohou přidat i rebelové Zelení. Ani v druhé největší koaliční straně totiž zpřísnění imigračních pravidel nemá bezvýhradnou podporu.

Kritiků vládního nápadu je tolik, že by vládní návrh nemusel projít.

Kancléř Scholz však může proti rebelům tasit velmi ostrý meč. Může hlasování o balíčku spojit s hlasováním o důvěře vládě.

Poslanec německé sociální demokracie Michael Roth to vidí jasně. „Bude se hodně diskutovat (…) a pak budeme muset dosáhnout většiny. Jinak se s touto vládou už Vánoc nedočkáme. To musí být každému jasné,“ poznamenal Roth s tím, že diskuse uvnitř poslaneckého klubu ještě nejsou to samé, jako konečné hlasování v parlamentu, kde podle jeho názoru mohou sociální demokraté vládu udržet.

Dlouholetý starosta Tübingenu Boris Palmer, dnes nezávislý politik, který však byl dlouhá léta členem strany Zelených, nemá pro váhání části členů sociální demokracie pochopení. Připomněl jim, že v minulosti do Německa přišli lidé kdo ví odkud, od Afghánistánu až po severní Afriku, s kriminální minulostí. „Víme, že se z nich často stávají zločinci, ale nikdo je nezastaví a v určitém okamžiku se objeví nůž a najednou umírají lidé,“ poznamenal v narážce na množící se útoky nožem po celém Německu.

V závěru srpna např. došlo k útoku v Solingenu, kde útočník „arabského vzhledu“, jak ho popsal Bild, nožem zavraždil tři lidi a další zranil.

Podle Palmera politici tento vzorec dlouho popírali a teprve nedávno začali připouštět, že to tak opravdu může být. A skutečnost, že přísnější azylová opatření jsou nyní v SPD znovu zpochybňována, je pro něj „velmi těžko pochopitelná“.

„Jsou lidé, gayové jako já, kteří by rádi cestovali všude po Německu a drželi se za ruce. Jsou židovští přátelé, kteří by rádi chodili po hospodách nebo univerzitách v Berlíně i jinde se svým náboženským vyznáním jako Židé – beze strachu, že je někdo zmlátí. Pro mě jako levičáka je to všechno jasné. Kdo není schopen tohoto respektu, sem nepatří,“ poznamenal.

Boris Palmer k tomu poznamenal, že kdyby více sociálních demokratů mluvilo podobně již před pár lety, národovecká Alternativa pro Německo (AfD) by dnes nemusela mít 30 procent voličské podpory.

A Roth uznal, že je to pravda. „Někomu může poznání pravdy trvat déle,“ poznamenal.

Němečtí sociální demokraté se o zpřísnění azylové politiky hádají v době, kdy to kvůli stejnému tématu vře i v celé EU. Polsko dává najevo že už nehodlá poskytovat azyl lidem, kteří se snaží do EU vstoupit z Běloruska.

Staronová předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová se podle německé veřejnoprávní televize ZDF obává, že napětí na Blízkém východě může vyvolat další uprchlickou vlnu. Ozbrojené síly Státu Izrael (IDF) útočí na libanonskou teroristickou organizaci Hizballáh, ale vedle teroristů umírají i civilisté a nemalý počet obyvatel Libanonu se dává do pohybu. Např. do Sýrie, která si sama prochází válkou.

Leyenová proto oznámila, že Libanonu bude poskytnuta další finanční pomoc. Nedávné oznámení o dodatečné humanitární pomoci ve výši 30 milionů eur zvýší celkovou částku pro rok 2024 na více než 100 milionů eur.

A navrch přidala poznámku určenou např. Polsku, které oznámilo, že již nebude přijímat žádné uprchlíky přicházející do Polska přes běloruskou hranici.

„Potřebujeme jasnou a rozhodnou evropskou reakci, abychom čelili těmto aktivitám, aniž bychom Rusku a Bělorusku dovolili použít naše vlastní hodnoty proti nám.“

