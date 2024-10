„Je mi to jedno, nechci je tady.“ Ani uprchlíka nebere starosta v Německu. Ani z Ukrajiny

Anketa Jakou měsíční apanáž by měla dostávat manželka prezidenta České republiky? 0 Kč 96% 1 - 10 000 Kč 1% 10 001 - 40 000 Kč 3% 40 001 - 80 000 Kč 0% Více 0% hlasovalo: 18514 lidí deníku Bild oznámil, že německá vládní koalice v čele se sociálním demokratem Olafem Scholzem uvádí v život balíček tvrdších opatření vůči žadatelům o azyl. O konečných pozměňovacích návrzích bude ve středu hlasovat výbor pro vnitřní záležitosti Spolkového sněmu. Bild balíček opatření shrnul v tezi, že semaforová koalice bude napříště migrantům nabízet jen mýdlo a chléb.

Napříště bude platit, že pokud bude nějaký uprchlík podchycen v jiné bezpečné zemi, ale i tak vyrazí do Německa, kde požádá o azyl, bude německými úřady vrácen do oné země.

„Podle údajů Spolkového úřadu pro migraci a uprchlíky (BAMF) bylo od začátku roku zaznamenáno takových 56 700 případů. Ve 32 200 případech odpovědný stát souhlasil s přesunem uprchlíka. Ale pouze 4 420 žadatelů o azyl bylo skutečně deportováno do oné země. Pouze jeden ze 13 žadatelů o azyl tedy skončí tam, kam podle dublinského nařízení patří,“ napsal server deníku Bild.

V balíčku se počítá také s tím, že žadatel o azyl, který ještě azyl nedostane, ale odjede si na dovolenou do své rodné země, přijde o možnost vrátit se do Německa. Výjimka bude možná v případech, kdy úřady předem povolí vycestovat dané osobě do své domovské země. Výjimky prý bude možné získat např. na cestu na pohřeb příbuzného. Bild však v této souvislosti doplnil, že ten, koho úřady nechytí, ani nemůže být stíhán.

Německá koalice předpokládá, že pro balíček bude hlasovat i opoziční CDU/CSU.

Server listu Frankfurter Rundschau v této souvislosti s odvoláním na další zdroje upozornil na kauzu 35 uprchlíků z Ukrajiny, které starosta Bad Griesbach Jürgen Fundke odmítl přijmout. Bad Griesbach leží v Dolním Bavorsku, je to malebné lázeňské městečko, kde si Fundke stěžuje, že uprchlíci nejsou rozdělováni spravedlivě. Tvrdil, že by nenastaly žádné potíže, kdyby každá komunita v okrese přijala 15 uprchlíků z ukrajinské války.

Starosta Fundke si však trvá na svém. Počítá s tím, že možná bude čelit nějakým sankcím, ale netrápí ho to. „Je mi to jedno,“ vzkázal do světa. „Teď je mi to jedno: Mám toho dost! … Už jsem v kontaktu s právníkem, jsem úplně otrávený!“

V obci Bad Vilbel ležící severně od Frankfurtu nad Mohanem na to šli jinak. Podle serveru listu Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) začali po uprchlících žádat, aby za ubytování v prostorách města platili. Jde o uprchlíky, kteří dlouhodobě žijí v obecních budovách nebo domech pronajatých od města. Systém funguje od dubna, ale na jeho hodnocení, na zhodnocení, kolik peněz může přinést, je prý ještě brzy.

„Při stanovení výše poplatků jsme vycházeli ze skutečných nákladů na ubytování,“ řekla na jaře vedoucí odboru sociálních věcí Ricarda Müllerová-Grimmová (SPD).

„Výše poplatků se podle města odvíjí od aktuálně platné horní hranice nájemného. V tomto ohledu by azylant, žijící ve sdíleném ubytování s vlastním příjmem z práce, měl platit 590 eur měsíčně, ale nezletilý jen 200 eur a dvoučlenná domácnost 790 eur. Tři lidé musejí počítat s účtem 910 eur, čtyři musejí městu převést 1040 eur a pětičlenná domácnost musí zaplatit 1160 eur,“ napsal Frankfurter Allgemeine Zeitung.

