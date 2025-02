Odhaleno: Zelenskyj štve Trumpa už dlouho. Info ze zákulisí

20.02.2025 11:04 | Zprávy

Donald Trump již v předvolební kampani sliboval, že rychle ukončí válku na Ukrajině. Teď se o to skutečně snaží. Dělá to tak, že Ukrajině uštědřuje jeden slovní kopanec za druhým. A zdá se, že to, co vidíme dnes, je jen špička ledovce. V Zelenském i ve Trumpovi se prý krev vařila už dlouho. Především kvůli americkému zájmu o ukrajinské vzácné suroviny a Zelenského opatrnosti v této věci.