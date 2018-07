Odporný pořad, špína? Ovčáček je placen i z mých daní, takže... Luboš Rosí z ČT si vyřizoval účty v rádiu

Rosí úvodem shrnul informace o pořadu. „Pořad je potřebný. Vysvětlujeme mimo jiné vlastnické vztahy. A pořad přišel v době fake news, alternativních webů, v té době se to začalo množit. Pokud jsme řekli, že zkusíme dělat pořad o médiích, tak jsme se dřív nebo později museli této scény dotknout. A najednou do tohoto světa vstoupil fenomén, který tady dříve nebyl,“ poznamenal. Lživé servery podle něj nejsou alternativní.

„Česká společnost na dezinformační servery nebyla připravená. Kritické myšlení nebylo běžné,“ řekl dále Rosí, podle nějž je kritika správná. „Pojďme se snažit oddělovat, kdy jde o útok motivovaný politickým prospěchem a kdy jde o útok, že jsme to opravdu přepískli,“ dodal moderátor České televize.

„Pořad hodně reflektuje to, co se děje na sociálních sítích. Hodně reagujeme na to, co si říkají čeští novináři na Twitteru. A to se tak často k českému divákovi nedostane. Pokud máme pořad o médiích, pojďme dát prostor novinářům,“ sdělil Rosí.

„Mediální krajina je nějaký celek a na scénu vstupují její jednotlivé fenomény,“ podotkl Rosí a poukázal například i na ParlamentníListy.cz.

Pořad Newsroom pak podle jeho slov budí reakce – některé z těch útoků však sílí velmi výrazně. „A pak se bavme, kde je ta hranice,“ dodal. „Názorové útoky, které tomu dávají průchod, se vyostřily všude. Použití slova gauner pro mě osobně bylo přes čáru, takže jsem o tom informoval právničku, která zastupuje Českou televizi. Nemyslím si, že v tom veřejném prostoru, v rámci kritiky, kterou musíme snášet... to označení za gaunera není podle mého názoru přijatelné,“ podotkl Rosí.

Rosí pak hovořil i o tom, zda je jednou z variant neodvysílat to, když politik odmítne mluvit a odpovídat na otázky. „Nemyslím si, že tohleto je řešení. Řešení je to, které nám přijde ze světa. Když kolegové v zahraničí se na něco ptají a jeden z nich nedostane odpověď, tak odejdou z tiskové konference všichni. Ale my nejsme aktivisté,“ poznamenal také Rosí.

Tolik útoků na média jako poslední dobou tady dříve podle Rosího nebylo. „Je to náhoda? Nebo je to strategie? Dobře, je to naprosto regulérní varianta, jak to může například politik dělat, z hlediska jeho politických cílů. Takže já bych měl být ten, který se bude vymezovat,“ popsal Rosí.

Následně se pak rozhovořil i o událostech kolem médií v sousedních státech. „Pakliže budu mluvit o zemích V4, tak ve čtyřech zemích je problém. A jednou z těch zemích jsme my. Je to náhoda?“ dodal a poukázal hlavně na dezinformační lživé weby. „Nikdy tady nebylo tolik velmi zvláštních, divných médií,“ řekl. „Po anexi Krymu tady vyrostlo velké množství dezinformačních webů. Ze začátku to bylo obrovské množství webů, které šířily proruské postoje. A pravděpodobně se to uchytilo, my Češi pořád jedeme na vlně: Na každém šprochu pravdy trochu. Trochu nás baví si hrát na ty konspirátory,“ sdělil Rosí.

A co slova prezidentova mluvčího Jiřího Ovčáčka, který považuje Newsroom za odporný pořad? „Vadí mi, že si musím platit takovou hrůzu, ve které dochází ke kádrování,“ řekl mimo jiné Ovčáček. „Tohle tady nikdy nebylo. Když si vzpomeneme na mluvčí prezidentů, tak to byli velmi noblesní lidé,“ připomněl Rosí. „Tiskový mluvčí čehokoliv, i kdyby to byl tiskový mluvčí nejmenší vesnice v republice, by neměl zakazovat a říkat, co by kde mělo být,“ dodal Rosí. Ten navíc zdůraznil, že Ovčáček jako státní zaměstnanec je placen z veřejných peněz. Tedy i z jeho výplaty, ze které odvádí daně. A jako zaměstnanec Ovčáčka by prý neměl takové urážky snášet.

„Ve chvíli, kdy vyjde nějaký článek na respektovaném webu, tak se nám to poslední dobou dostalo do absurdity, že politici následně začnou hovořit o fake news. Ten pojem devalvoval sám sebe,“ pohovořil závěrem Rosí o fake news.

