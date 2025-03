Odřízne Trump Ukrajinu úplně? Tajemný vzkaz zvyšuje napětí

New York Times tvrdí, že Donald Trump uvažuje o kompletním odříznutí Ukrajiny od americké pomoci. Stopku by mohla dostat vojenská pomoc. Zelenskyj opakovaně žádal, aby Američané posílali pomoc dál, protože to posílí pozici Ukrajiny v jednáních o míru.

Server Kyiv Independent k tomu doplnil, že USA poskytly Ukrajině vojenskou pomoc ve výši 65,9 miliardy dolarů od zahájení ruské invaze v únoru 2022. Trump v první den svého funkčního období podepsal exekutivní příkaz o zmrazení financování zahraniční pomoci na 90 dní.

V této souvislosti mnozí zvědavě poukazují na Trumpův účet na sociální síti, kde slibuje, že „úterní noc bude velká“. Řeknu to tak, jak to je, avizuje také americký prezident. Mnozí si kladou otázku, co zásadního prezident oznámí.

Britský premiér Keir Starmer 2. března řekl, že řada evropských národů včetně Spojeného království a Francie buduje „koalici ochotných“, která bude zahrnovat „přítomnost letadel ve vzduchu a bot vojáků na zemi“.

Starmer dodal, že pro úspěch jakékoli koalice musí Evropa „mít silnou podporu USA“. Jenže po schůzce Trumpa se Zelenským z minulého týdne není jisté, zda bude prezident USA ochoten takovou podporu poskytnout.

„Ne každý národ bude mít pocit, že je schopen přispět, ale to neznamená, že budeme jen sedět. Místo toho ti, kteří jsou ochotni, nyní zintenzivní plánování nutných akcí.“

