Odvaha novinářů. Moravec ocenil vypnutí Trumpa. A Kobza se neudržel...

Petříček hned v úvodu prohlásil, že EU a USA spolu opět musejí více spolupracovat, ať už při řešení koronavirové pandemie či v otázkách řešení vzájemného obchodu. Očekává, že s nově zvoleným prezidentem Joem Bidenem to půjde lépe. Trump v roli prezidenta utnul vyjednávání obchodní dohody mezi USA a EU, známé pod zkratkou TTIP.

„Jedna z těch hlavních priorit i na evropské straně, kterou budeme prosazovat, je, abychom se rychle dohodli na nové podobě dohody o vzájemném obchodu,“ zaznělo z úst ministra zahraničí.

Očekává také, že se s příchodem Joea Bidena otevírá prostor pro reformu Světové obchodní organizace, a tím i k větším příležitostem v mezinárodním obchodu pro Česko.

Kobza připomněl, že Biden si jako svou viceprezidentku vybral Kamalu Harrisovou – a ta bude podle poslance hrát klíčovou roli v zahraniční politice USA. „Ona je proti TTIP, je pro ukončení války v Afghánistánu, je pro ukončení celní války s Čínou a EU a já si myslím, že tam otevírá otázka, co bude s americkou zahraniční politikou na Blízkém východě. Tam je řada neznámých,“ upozornil Kobza.

„Celkově to odpovídá našim názorům, ať už jde o TTIP, o Afghánistán nebo o celní válku, protože celní válka dlouhodobě nikdy nikomu nic nepřinesla,“ dodal ještě.

Petříček konstatoval, že Biden není žádný intervencionista, „Joe Biden bude pokračovat v přehodnocování americké vojenské přítomnosti v zahraničí,“ zaznělo z úst Petříčka.

Na Blízkém východě Petříček neočekává nějaké změny v americké politice.

Když se dostal ke slovu Rakušan, konstatoval, že Biden je centrista, od kterého nelze čekat žádnou revoluci. Naopak prý lze čekat, že by se mohla opět upevnit euroatlantická vazba, a to je v současné krizi zásadní. Podle Rakušana totiž není čas na vzájemné obchodní války.

Předseda STAN se domnívá, že by EU teď neměla oznamovat nová cla na americké zboží, k čemuž se chystá už zítra, tedy v pondělí. „To načasování je nešťastné. My jako EU musíme ukázat vstřícnost nové americké administrativě a počkat, s čím ta administrativa přijde,“ doporučoval Rakušan.

Petříček tady Rakušanovi dal za pravdu. Po vstřícnosti k USA volal i Kobza.

„Protože Evropa je v obrovské finanční krizi, která je způsobená koronavirem, a zoufale potřebuje uvolnit exporty, uvolnit obchod, potřebuje držet obchodní činnost, protože spousta věcí je omezených, spousta lidí přichází o práci, a myslím si, že vyhlašovat nějaké další bariéry opravdu není dobrý nápad. Naopak bychom měli přijít s nápady, jak ten vzájemný obchod ještě usnadnit, ulehčit, zrušit kvóty a různá licenční řízení, aby i střední firmy mohly s USA obchodovat napřímo. To je to, co teď potřebujeme,“ uvedl Kobza.

Má však dojem, že původní smlouva TTIP tyto věci neřešila dostatečně.

Raskušan tady dal Kobzovi za pravdu s tím, že se nelze vracet k něčemu, co připravovala ještě administrativa Barracka Obamy, protože jde o dílo staré více než čtyři roky. I podle Rakušana byla tato smlouva příliš složitá a odpovídala spíše představám anglosaského světa, a nikoli představám kontinentální Evropy. Pokud Biden tvrdí, že EU považuje za důležitého partnera, mohl by podle Rakušana udělat leccos pro to, aby vznikla nová obchodní dohoda mezi USA a EU.

Petříček to viděl podobně. „TTIP jako takový není tou cestou, že by ho stačilo vzít, oprášit ho a využít ho jako základ pro dojednání obchodní smlouvy mezi USA a Evropou,“ zaznělo z úst českého ministra zahraničí.

To ale nic nemění na tom, že nová obchodní dohoda může vzniknout rychle, protože USA pravděpodobně nepřehodnotí svůj postoj vůči Číně, takže se tu opět otevírá prostor pro větší spolupráci EU a USA.

Kobza byl však ve vztahu k Joeu Bidenovi a k jeho slovům o chuti spojit opět Ameriku poněkud opatrnější.

„Já jsem poněkud rezervovaný k tomu projevu, jakkoli zněl krásně, protože si vzpomínám na inaugurační projev Abrahama Lincolna, který byl ve stejném duchu, a potom poslal na jih armádu, takže ještě nevíme, co nás může čekat, protože Amerika je země nekonečných možností. Ale já jsem v tomto optimista a rád bych, abychom se vrátili k jednacímu stolu a abychom začali vyjednávat podmínky pro naše podniky, jak jim umožnit exportovat, protože jak jsem říkal, když je svět v krizi, tak my musíme v první řadě myslet na to, jak zachránit naše lidi,“ zdůraznil Kobza.

Podle Petříčka bude možné řadu otázek řešit na půdě OSN a dalších organizací.

„Já si myslím, že s novou americkou administrativou bude snazší bavit se o tom, jak nastavit spravedlivější pravidla celosvětově, třeba pro obchod a další věci. Ta asertivní americká zahraniční politika čelila té asertivní čínské politice a vytvářela jen další napětí,“ řekl Petříček.

Moravec poté přehodil tematickou výhybku k americkým televizím, které nedávno přerušily vysílání projevu amerického prezidenta Donalda Trumpa. Trump prohlašoval, že během voleb docházelo k podvodům, ale podle zástupců médií neměl tato svá tvrzení podložená.

„Viděli jsme odvahu amerických televizních stanic, které umějí politiky přerušit, když politici lžou. A s Donaldem Trumpem je spojováno to sousloví postfaktická, postpravdivá éra, protože jako politik nabízel svá alternativní fakta. Končí to i globálně?“ ptal se Moravec svých hostů. „Ptám se vás, jestli byste vy jako politici neměli vzít, lidově řečeno, zpátečku a za svá slova nést odpovědnost a mít své výroky postavené na faktech? Protože pak odvaha novinářů může vést alespoň k tomu, že se vrátíme k nějakému objektivizovanému pohledu,“ uvedl Moravec.

Rakušan konstatoval, že je tady třeba mít se na pozoru před možnou cenzurou, protože někdo tyto snahy médií může vnímat tak, že je politikům znemožněno říkat svůj názor.

Konstatoval také, že žijeme v informačně velmi rychlé době a různé informace může do veřejného prostoru vypustit v podstatě kdokoli. A lidem často chybí kritický odstup k těmto informacím.

Před cenzurou varoval i Kobza.

„Nemyslím si, že kdokoliv by měl mít právo cenzurovat to, co někdo jiný říká. Chápal bych, kdyby Trumpa nechali domluvit a pak někdo vystoupil a řekl: ‚Ale pro tato tvrzení nejsou žádné důkazy.‘ To bych chápal. Ale přerušit prezidentův projev považuji za mírně řečeno, nehoráznost,“ zlobil se Kobza.

„A není nehorázné lhát?“ ptal se Kobzy Moravec.

„Ale my nevíme, jestli lhal,“ upozornil poslanec SPD.

„Já bych si dovolil citovat výrok našeho europoslance doktora (Ivana) Davida, který prohlásil, že každý má právo se znemožnit,“ rozvedl myšlenku Kobza s odvoláním na kolegu. „On (Trump) má právo přednést svoji lež. Lidé mají právo dozvědět se, jestli to byla lež, nebo to nebyla lež, protože je svoboda slova,“ zdůraznil Kobza.

Ministr Petříček nabídl na celou věc úplně jiný pohled.

„Já nevím, jak tady pan poslanec Kobza, ale já třeba své děti učím, že se lhát nemá, a prostě pokud jim dáváme špatný vzor v podobě čelného představitele státu, tak jaký to asi může mít dopad na celou společnost, pokud bereme, že lež je asi normální součástí k dosahování svých cílů,“ zdůraznil Petříček.

Moravec poté otevřel ještě jedno téma. Změnu na postech velvyslanců – Petříček prozradil, že se jedná o tom, aby velvyslancem v USA prozatím zůstal Hynek Kmoníček, protože v roce 2022 čeká Česko předsednictví EU a v této době není podle Petříčka vhodné měnit diplomaty.

Je to tedy kvůli předsednictví EU. Není to třeba potom, že v roce 2022 může skončit Babišova vláda a že by se novým velvyslancem mohl stát Jan Hamáček?“ ptal se Moravec.

„Bože chraň,“ ozval se Kobza.

„Ne, není to pravda,“ sdělil Moravcovi Petříček.

Stejně tak prý není pravda, že by se na diplomatický post v OSN měl přesunout bývalý ministr zdravotnictví za hnutí ANO Adam Vojtěch.

Nakonec došlo i na koronavirus. Kobza volal, že nastal čas na tvrdý lockdown na tři až čtyři týdny, který by pandemii zbrzdil. Vláda Andreje Babiše podle Kobzy místo lockdownu přešlapuje na místě.

„Já bych ještě dodal jednu věc, a to je v podstatě ta dezinformační kampaň, která doprovází tu druhou vlnu a která zpochybňuje opatření vlády. Ta opatření, jakkoli jsou vágní, tak nemohou fungovat, protože nejsou dodržována,“ upozornil Kobza s tím, že toto nelze tolerovat.

