Odvolání Pavla Zemana, který prověřuje verdikt v kauze Čapí hnízdo? V Rozhlasu spekulovali pozvaní novináři

„Jak státní zástupci dospěli k takovému závěru, je otázka, která by si zasloužila podrobnějšího vysvětlení. Vysvětluju si to tak, že se uplatnila zásada, že trestní právo má nastupovat jako poslední věc a státní zástupci si toto vyhodnotili tak, že nenastal trestný čin,“ podotkl Blažek k tomu, proč se rozhodnutí státního zastupitelství liší od evropské zprávy OLAF. Blažek by nyní čekal, že někdo z obviněných nebo jejich advokátů rozptýlí pochybnosti.

Klímová pak podotkla, že neví, čím se policie celé čtyři roky zabývala a proč sbírala důkazy, když šlo o interpretaci dotačních pravidel z roku 2008. „Výklad městského státního zastupitelství stojí na tom, že se jednalo o malý podnik,“ uvedla Klímová.

Ta se domnívala, že policie vyšetřovala podezření, že převod firmy byl jen na oko. „Banka si jako majitele zapsala Andreje Babiše, což by podle mě problém byl,“ sdělila. „Je pro mě velké překvapení, že celá kauza skončila na výkladu pojmu malý a střední podnik,“ uvedla.

Blažek sám pak zopakoval, že ho překvapuje, že státní zástupce na něčem pracoval a pak zcela změnil názor. „Zasloužilo by si to důkladný rozbor a nové a nové vysvětlení,“ uvedl.

Nyní je celý případ na stole nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana. „Situace je citlivá,“ podotkl Blažek s tím, že Zemanův mandát de facto trvá do dalšího zasedání vlády, jež ho může bez udání důvodů odvolat. „Že by Zeman podlehl strachu, že bude odvolaný, to se mi v jeho případě nezdá. Je nejvyšším státním zástupcem dlouhou dobu, není typ člověka, kterému by stálo prodloužení mandátu za to, že by šel do holportu s politiky oproti svému svědomí,“ doplnila Klímová.

„Situace je citlivá, jeho odvolání by způsobilo obrovský skandál a potřebu vysvětlování, nikdo nebude chtít silné emoce. Na druhou stranu, představit si lze cokoli,“ dodala Klímová.

Závěrem se Vojtěch Blažek vyjádřil k využití instrumentu abolice prezidentem Milošem Zemanem. „Miloš Zeman řekl, že pokud by kauza dopadla obžalobou, zváží kroky – okamžitě mě napadla abolice. Tu musí podepsat některý člen vlády. Mohlo by se stát, že by ji chtěl podepsat právě Andrej Babiš,“ zakončil Blažek.

autor: vef