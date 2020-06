Odvolat Šarapatku? Naopak. Radní ČT, nepřítel Zemana, sám ,,odvolává". Rozeslal dopis

reklama

Dění kolem Rady České televize poslední týdny plní média. Nejprve šlo o volbu nových radních, před týdnem o neúspěšný pokus odvolání jednoho ze „starých“ členů rady, Zdeňka Šarapatky. Volební výbor, který měl návrh projednat, se k tomuto bodu nakonec vůbec nedostal, když nebyl prohlasován na program. Zástupci vládní koalice totiž kvůli omluvám neměli většinu.

Zato se na jednání Volebního výboru zásluhou poslanců ODS a STAN mluvilo o jeho šéfovi Stanislavu Berkovcovi (ANO). Zbyněk Stanjura otevřel téma jeho osudu v čele výboru. Za vším stojí událost z počátku března, kdy se v médiích objevil Berkovcův mail stranickým kolegům, ve kterém vlastními slovy popisoval svůj názor na tehdejší jednotlivé kandidáty do Rady ČT.

Po zveřejnění se na hlavu Stanislava Berkovce sesypala kritika na plénu sněmovny z opozičních lavic. Berkovec nakonec v reakci na to uvedl, že dá svou funkci předsedy volebního výboru k dispozici. Podle svých slov tak učinil na schůzi poslaneckého klubu ANO, který se za něj jednoznačně postavil. Celou věc tak považoval za uzavřenou.

ParlamentnímListům.cz se dostal do ruky dokument, který může napovídat, že za snahou o Berkovcovo odvolání nestály jen sněmovní opoziční strany. Jedná se o dopis radního Zdeňka Šarapatky, který má být adresován šéfům vybraných poslaneckých klubů. Šarapatka v textu několikrát vyzývá politiky, aby Stanislava Berkovce z čela výboru odvolali.

Pozoruhodný na celé věci není jen obsah dopisu, ale i jeho datum. Hlavička dopisu totiž uvádí datum dřívější, než se ve sněmovně odehrála výše zmiňovaná přestřelka. Adresován byl o den dříve, v tentýž den, kdy se na serveru Info.cz objevil Berkovcův mail poslaneckým kolegům.

„Dovolte mi, abych se Vaším prostřednictvím obrátil na poslankyně a poslance vašeho poslaneckého klubu, resp. členy Volebního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, s naléhavou výzvou o zahájení kroků, vedoucích k odvolání Mgr. Stanislava Berkovce z funkce předsedy Volebního výboru,“ psal Šarapatka poslancům. Jako důvod uváděl právě onen mail, který Stanislav Berkovec rozeslal poslancům hnutí ANO, tedy do vlastních řad.

Podle Šarapatky prý existovaly vážné obavy z brzké závislosti Rady ČT na „aktuální politické moci“. „V zájmu odpovědné, objektivní a kvalitní televize veřejné služby Vás proto prosím, abyste nepřipustili kontrolu České televize politickými zájmy vládního hnutí ANO 2011 a v souvislosti s uvedenými fakty a uveřejněnými důkazy odvolali Mgr. Stanislava Berkovce z funkce předsedy sněmovního Volebního výboru,“ napsal Zdeněk Šarapatka.

CELÝ DOPIS RADNÍHO ČT POSLANCŮM:

Mezi poslanci, kteří o existenci tohoto dopisu nejen věděli, ale podělili se o něj s naší redakcí, vládlo především značné zděšení z toho, že člen Rady ČT vyvíjí tlak na zákonodárce a říká, kdo by měl v jaké sněmovní funkci být a nebýt. „Je to sněmovna, kdo vybírá členy kontrolního orgánu ČT, a ne naopak. Tohle je nátlak na poslance, koho máme volit nebo kdo má být v jaké parlamentní funkci. Z pozice člena Rady ČT je to nepřípustné. Působí to tak, že když pan Šarapatka něco chce, zaúkoluje poslance demobloku a ti pak hrají podle jeho not. Jeden den napsal dopis a druhý den opozice v sále vykřikovala, že má Berkovec skončit,“ řekl nám pod podmínkou anonymity poslanec, kterému se Šarapatkův dopis dostal do ruky.

Nyní můžeme též dodat, že poslanci se názory Stanislava Berkovce z uvedeného mailu neřídili a zvolili do Rady ČT ty, které Berkovec úplně nedoporučoval. Konec konců, volby do mediálních rad jsou ve sněmovně tajné, díky čemuž má každý poslanec možnost se rozhodnout zcela svobodně a nezávisle na jakýchkoli doporučeních.

Na celém případu je zajímavá i další věc. Zdeněk Šarapatka vyzýval poslance k něčemu, na co nemají pravomoc. Předsedy sněmovních výborů nelze přímo odvolat. Buď může daný předseda rezignovat sám, anebo členové výboru v případě, že mají většinu, zvolí předsedu nového a tomu starému mandát zaniká. I kdyby tak Šarapatkou oslovení poslanci chtěli, Stanislava Berkovce by odvolat nemohli.

Redakce oslovila s žádostí o reakci i samotného Stanislava Berkovce. Ten podle svých slov o existenci dopisu nevěděl a podivuje se nad tím, že radní ČT oslovil jen vybrané poslanecké kluby. „Dopis nyní vidím poprvé a k jeho obsahu se nechci nějak podrobněji vyjadřovat. Na první pohled mě zaujalo jen to, že není adresován všem předsedům poslaneckých klubů, ale pouze předsedům vybraných, a že části dopisu zazněly od některých poslanců v rozpravě před volbou do Rady ČT. Z toho by se dalo soudit, že mezi radním ČT Šarapatkou a některými politickými subjekty probíhá vzájemná spolupráce. Více ale zatím nechci věc komentovat,“ řekl nám předseda Volebního výboru PS Stanislav Berkovec.

