Odvolíte po mobilu u kafe, pohodička. Jen to kdekoliv mezi vámi a komisí někdo může zasáhnout. Není prý divu, že korespondenční volbu obdivují TOP 09 a Piráti

Bylo to korespondenční hlasování, které ve Spojených státech amerických rozhodlo o dalším prezidentovi. S podobným návrhem zavést ho i v České republice přišla před létem do Sněmovny TOP 09 a podpořili ji Piráti. Jedním z argumentů byla i koronavirová krize a ulehčení hlasování.

Politolog Jan Kubáček se domnívá, že Češi by možnost hlasovat korespondenčně měli mít. „Upřímně řečeno, že už ten čas dávno přišel. Když se podíváte na naše volební právo, tak by nám zavedení korespondenčního hlasování slušelo,“ řekl pro redakci s tím, že takové hlasování má logiku kvůli usnadnění, a navíc jde o rozšíření volebního práva. Ani práci volebních komisí a volební soutěž by nekomplikovalo.

Takové hlasování s sebou však nese i rizika. Podle bývalého ministra financí za ODS Vlastimila Tlustého ukazuje zkušenost ve Spojených státech, v čem je s korespondenčním hlasováním problém. „Vypadá to jako usnadnění hlasování pro lidi, ale ten problém je tak vážný, že usnadnění nepodporuji. Pochybnost takového hlasování nemůže být nikdy zcela vyvrácena – jestli ten, kdo odesílá ten hlas, je opravdu ten, který je podepsán. Jestli ve skutečnosti nejde o mrtvou duši a jestli to není zneužíváno k masovému ovlivňování voleb falešnými hlasy,“ uvedl Tlustý s tím, že zpětná kontrola, zda podepsaný takto hlasoval, už není prakticky možná.

Znamená korespondenční hlasování více možností manipulace s hlasy?

Podle něj je nutnost přijít s občanským průkazem osobně do volební místnosti jedinou řádnou zárukou. Nikdo nemůže hlasovat víckrát, nemohou se započítat lístky mrtvých duší a prostor pro manipulaci je příliš velký. Politolog Jan Kubáček se však domnívá, že riziko nelze absolutně omezit nikdy: „Zažili jsme několikrát v určitých regionech, Moravsko-slezském, Ústeckém, Karlovarském, že se začali objevovat voliči, kteří sice šli volit za plentu, ale za peníze. Jde čistě o to, že musíme společnosti vysvětlovat, průběžně prezentovat a pokud možno zjednodušit pravidla. Vymýšlet můžeme všechno možné, ale dokud nesrovnáme váhu hlasů, tak je vše v podstatě jen lakování na růžovo,“ řekl Kubáček s tím, že to bychom měli řešit především. Sám se však nedomnívá, že by korespondenční lístky byly tolik falzifikovány, a připomněl, že každý americký stát má jiný přístup a model, proto volby čelí tak velkým zmatkům, zatímco v Čechách je vše podstatně jednodušší a jasnější.

Chybu v systému vždycky někdo zneužije

Chybu systému bude však chtít vždycky někdo využít, tvrdí Vlastimil Tlustý: „Jakmile je v nějakém systému díra, tak se vždycky najde někdo, kdo ji chce použít, využít, v tomto případě zneužít. To je důvod, proč všechny vzdálené metody hlasování odmítám, mají díru, může docházet nejenom k ovlivňování, ale hlavně k odevzdávání hlasů mrtvých duší. Já jsem zásadně proti,“ řekl Tlustý a přidal příklad. V nejmenované zemi proběhlo prý hlasování pomocí přenosného terminálu, na němž voliči vybírali svého kandidáta podle čísla. Terminál pak přiložili ke čtečce, která hlas započítala, a terminál putoval k dalšímu voliči. „Lidé, kteří něco tuší o informačních technologiích, rychle pochopí, v čem je zrada. Ten velký počítač může uložit úplně, co chce, bez ohledu na to, co vlastně z terminálu přečetl. A navíc tato forma elektronizace neumožňovala zpětnou kontrolu. Jakmile došlo k přečtení, hlasovací terminál dostal další volič a proces se opakoval. Nebyla možná zpětná kontrola,“ tvrdí bývalý ministr financí.

Elektronické hlasování jako příliš velké nebezpečí

Podle něj tedy není vhodnou cestou ani elektronické hlasování ve volbách. Kubáček se však domnívá, že korespondenční volba je předstupeň volby elektronické: „Řekněme si na rovinu, pokud někdo nechce korespondenční volbu, rozhodně nemůže chtít ani volbu elektronickou. Rizika existují, na druhou stranu jim nelze nikdy předejít,“ upozornil politolog. S elektronickým volebním hlasováním ale také nesouhlasí. „Bylo by velmi nebezpečné v situaci, kdy jsme zažili kybernetické útoky na nemocnice a na strategická zařízení, vsadit všechno na elektronickou volbu. To podle mne není šťastné a volby by se staly součástí konfliktů,“ sdělil politolog.

Především však trvá na vyřešení nerovnosti hlasů. „Stále jsme na začátku, že všechny hlasy voličů v České republice nemají stejnou váhu. V méně lidnatých krajích nemají hlasy stejnou váhu jako v krajích jiných,“ dodal Kubáček. A znovu zdůraznil potřebu sjednotit volební pravidla, například jestli se kandidáti kroužkují, či křížkují, zda by se mělo volit v jeden den od ranních hodin až do noci tak jako v Itálii, nebo dva dny a tak dále.

TOP 09 a Piráti se návrhem zaměřují na mladší voliče

Ani jednoho nepřekvapilo, že s návrhem na korespondenční hlasování v českých volbách přišla TOP 09 a k ní se přidali i Piráti. „Není to překvapující, protože jejich voliči by to uvítali. Jde o variantu volby, která by jim vyhovovala. Takoví voliči jsou otevření novinkám, jsou vytíženější, hodně cestují, navíc zahraniční česká komunita je buď pracovně, nebo dlouhodobě pobytem mimo republiku,“ vysvětlil Kubáček s tím, že ostatní strany se tímto tématem nezabývají, ale za čas může být výhodné zase pro jinou politickou stranu.

Podle Vlastimila Tlustého se chtějí zavděčit voličstvu, protože mezi nimi je spousta datově zdatných lidí. „Předpokládám, že spíše mladší generaci chtěli udělat radost. Určitě vás pak napadne, z čeho by byla ještě větší radost. Přijít s tím, že se bude hlasovat mobilním telefonem. Umím si představit, jak lidé, kteří nechápou problémy, se budou radovat, že nikam nemusejí a stačí jim u kafíčka zmáčknout něco na telefonu a ono se to někam přenese. Kdekoliv cestou mezi mobilním telefonem a volební komisí se do toho dá, dokonce několikrát, zasáhnout a upravit výsledky,“ varoval před takovým krokem exministr.



