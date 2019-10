Ojebali lidi, úředníci a podvodníci. Otrávený Hřib v Praze. Rozohněný Soukup mluvil jako Babiš

„Zahraju si na Andreje Babiše,“ oznámil divákům generální ředitel TV Barrandov a rozjel svou tradiční show, ve které předvedl kurz Babišovy čechoslovenštiny, zmínil firmu Huawei a prozradil, proč by jako premiér z vlády vyrazil ministra životního prostředí Richarda Brabce. Úřady prý zase jednu věc „zmršily“ tolik, že si to Soukup uměl jen těžko představit. Státní úředníci podle Soukupa doslova „ojebali lidi“.

„Zahraju si na Andrej Babiše (ANO). Já jsem totiž zjistil, že když tady blbnu takhle v těch scénkách, tak diváci u televizních obrazovek nepřepínají,“ prozradil Soukup v pořadu Týden podle Jaromíra Soukupa a nasadil si brýle, v nichž se opravdu trochu podobal předsedovi vlády. „Teď jako jsem Babiš a venčím myšlenky Andreje Babiše. Jakože vyprávím třeba rybičce, psovi nebo morčeti, co si myslím,“ pokračoval. A zatvářil se vážně.

„Mi volal Míra Toman,“ parodoval předsedu vlády Soukup a odkazoval na ministra zemědělství za ČSSD Miroslava Tomana., „toš pozerám a říkám si, aké divné číslo, to něznám. Nějaké skryté číslo. A on povedal, že se bojí. Toman, že se bojí? A prečo? Prý odposlechou. Já mu hovorím ‚prečo odposlechou, ty máš hen ten Huawei, nebo čo?‘ Ale to sú také kecy, veď to je kampaň, ta Huawei,“ imitoval dál premiéra Soukup.

„Já som volal tomu NÚKIB (Národnímu úřadu pro informační a kybernetickou bezpečnost). ... Volám tomu Navrátilovi a povedal som mu, aby neblbli. Je to kampaň, ten Huawei. Já jsem kupoval nedávno Monike, ne, ten Huawei. A čo? A zrazu viem všetko o něj, kam volala, kam išla a tak. Ale ona je dobrá,“ rozesmál ředitel televize své publikum.

Pak se znovu vrátil k rozhovoru s Miroslavem Tomanem.

„Tak sa pítám, čo potrebuje velký Míra Toman, ... od starého zěmědělca Andreja. A on hovorí ‚kůrovec‘. A já ‚čo zase kůrovec, čo to je? Prečo kůrovec‘. A on, že je všude. Tak jsem šel do lesa a tam kůrovec. Sucho, kůrovec, traktory jezdily. Tak jsem se ptal, proč jezdí v sobotu, a oni ‚kůrovec‘. Tak jsem šel v neděli do otázek k Moravcovi a tam kůrovec. Oni ho v té České televizi snad pěstujú, nebo čo tam s ním robí. Jdu domů v Průhoniciach do takého dreveného altánku, že si budu čítať ty vládné spisy, a tam kůrovec,“ parodoval Soukup dál Babiše.

Tak se prý vydal s ministryní financí za hnutí ANO Alenou Schillerovou a s ministrem životního prostředí do lesa a navrch ještě s Tomanem si chtěl toho kůrovce prohlédnout. „A to je taká malá sviňa? A taká kampaň kvůli tomu?“ ptal se prý při cestě lesem Babiš.

Až mu prý kůrovec sežere i premiérský stůl, povolá armádu. A když nepomůže ani armáda, tak se prý Babiš rozhodne udělat dohodu s kůrovcem. Aby byla výhodná pro oba.

Tady Soukup uzavřel kurz čechoslovenštiny a přehodil výhybku ke sbírání hub. Ty se prý teď zase hodně sbírají, ale bohužel se s nimi sem tam i někdo přiotráví. „A letos je v kurzu tady v Praze další houba. Jmenuje se hřib. Zdeněk Hřib,“ topil si Soukup žerty z pirátského primátora hlavního města. „Tak když narazím na tohohle Hřiba, tak jsem otrávenej,“ konstatoval generální ředitel televize.

Pochlubil se také, že mu lidé píšou o dotaci. Jedna paní mu prý napsala naštvaný dopis, protože nedostala kotlíkovou dotaci. Když Soukup ten dopis četl, představil si, jak se o takovou dotaci žádá. Dnes už se prý žádá elektronicky, čehož údajně využívají firmy, které zahltí systém žádostmi o dotace, a když ony dotace opravdu dostanou, tak je občanům přeprodávají.

„To je neuvěřitelný. Oni (vláda) zaplatili miliony za ten software, kam by se to dávalo elektronicky, a říkali, že je to proto, že jim je líto těch lidí, kteří v dešti a v zimě čekali venku, než se otevře úřad, třeba dva dny, aby to tam podali. Tak to vylepšili. A vylepšili to tak, že je to ještě nespravedlivější než dřív. To je neuvěřitelný. Ale hlavně to bylo drahý. To je jediná věc, kterou přímo od vlády dostanou lidi. Jinak vám postaví silnici. Tohle je jediná věc, kdy přímo od vlády dostanete peníze. A oni to zmršej tak, že na tom zase vydělají ti podvodníci. Já proti tomu Brabcovi, proti ministrovi životního prostředí, nic nemám. Ale za tohle bych ho z tý vlády vyrazil,“ rozohnil se Soukup.

Podle ředitele televize si obyčejní lidé dřív mohli klasicky vystát frontu a měli naději, že dostanou dotaci na kotel, ale teď s tím novým systémem prý úředníci a podvodníci „ojebali lidi“. Tato slova Soukup skutečně použil. „Já myslím, že to je krásný. To by nikdo nevymyslel. To se může stát jenom u nás,“ uzavřel téma Soukup s nádechem ironie v hlase.

