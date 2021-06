Okamura: Slušní lidé mají mít právo na sebeobranu

Podle resortu spravedlnosti předloha od SPD nebere v úvahu předchozí paragraf zákona, jenž má zamezit, aby obrana nebyla dramaticky intenzivnější než útok. Taková reakce už pak podle ministerstva nutnou obranou není, což v očích ministerstva spravedlnosti prý SPD nerespektuje.

„Ministerstvo spravedlnosti ale nepochopilo nebo spíš nechce chápat celou věc. Přece slušný občan, který je doma, mnohdy neví, s jakou intenzitou na něj gauner zaútočí. Neví, jestli má u sebe nůž nebo pistoli, je to vycvičený karatista. Slušný občan také může jednat ve strachu o sebe a svou rodinu. A ano, při následném pohledu může jevit, že jednal „nepřiměřeně“ (ale v daném okamžiku ve skutečnosti jednal přiměřeně). Ale ať si to páni úředníci zkusí být doma, v noci, mít vedle roční dítě a spící manželku – a nevíte, jestli Vám to nejdražší, co máte, ten dobytek, co se k Vám vloupal do Vašeho posvátného soukromí, do Vašeho domova, nechce zabít! Ano, říkáme, že pokud se někdo rozhodne, že se Vám vloupá do bytu nebo do domu, musí počítat s tím, že může být zastřelen a zabit! Ta zrůda, která vás chce připravit o vaše sny a vaše děti o jejich dětství tam přece nemá co dělat,“ rozohnil se Okamura.