Okamura ohromil: My jsme proevropští, zcela zásadně

Předseda SPD Tomio Okamura reagoval na dotaz, zda nechce pozměnit svůj antievropský názor, což by mu mohlo přinést politické body a širší podporu.

„Evropa stála za vznikem dvou světových válek, jejichž příčinou byl nacionalismus, náboženství a závist. Evropská unie je projektem eliminujícím příčiny válečných konfliktů v Evropě. Nestálo by vám za to změnit váš antievropský názor pro blaho lidí tohoto kontinentu,“ zněl dotaz s dodatkem, že vnitropolitické cíle by pak rázem dostaly punc věrohodnosti a širší podpory.

Okamurova odpověď byla překvapivá. „Dobrý den, je to trochu jinak, než uvádíte. My nejsme proti, ale jsme zcela zásadně proevropští,“ napsal šéf SPD a začal vysvětlovat. „Prosazujeme Evropu evropskou, tedy takovou, jakou byla po tisíc let. Evropu evropských národů, Evropu vs. evropskými, tj. židovsko-křesťansko-antickými tradicemi a hodnotami, Evropu s evropskou demokracií a svobodou,“ sází na svoji oblíbenou historii Okamura.

Poté již spustil svoji tradiční kritiku Evropské unie. „Proto jsme proti bruselské mašinerii, která tuhle Evropu ničí a bourá ve jménu nějakého světového multikulturalismu, která do Evropy importuje jak cizí nepřátelské ideologie, ale také miliony neevropanů, kteří Evropu mění na obrovské a nebezpečné ghetto,“ vrátil se ke svým tradičním názorům Okamura.

„Milujeme Evropu, jsme Evropané a nikdy nedopustíme její likvidaci těmi, kdo se označují jako proevropští, zatímco ve skutečnosti ji ničí,“ dodal.

